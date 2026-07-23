Disney hizo su versión de 'La odisea' 27 años antes que Christopher Nolan. Y tiene a un héroe más legendario que el Odiseo de Matt Damon

Christopher Nolan está arrasando con 'La odisea', su adaptación del famoso poema épico de Homero que ya ha tenido multitud de versiones a lo largo de los años. Una de las menos conocidas lleva precisamente el sello de Disney, pues hace 27 años adaptó la misma en 'Hércules', la serie de animación que continuaba la historia de la estupenda película homónima estrenada en 1997.

Hubo que esperar hasta el lanzamiento de 'Hércules y la experiencia de Esparta', el episodio 48 de su primera temporada, para ver esta curiosa adaptación de la obra de Homero. Eso sí, era una versión muy libre de la misma, hasta el punto de que Hércules la protagonizaba junto a Telémaco, el hijo de Odiseo que en la versión de Nolan está interpretado por Tom Holland.

Así es 'La odisea' de Disney

El capítulo se estrenaba el 19 de febrero de 1999 y cuenta que Hércules es un gran admirador de Odiseo que consigue una entrada para visitar su museo itinerante. Allí conoce a Odiseo, quien le pide que pase algo de tiempo junto a su hijo Telémaco, pero un accidente provoca que el barco en el que ambos están acabe en alta mar.

El viaje de vuelta a casa se convierte en toda una odisea en la que se cruzan con sirenas, cíclopes y el paso entre Escila y Caribdis, lo cual ayuda a que Telémaco gane confianza en sí mismo. De hecho, su valentía no tarda en aparecer cuando se entera de que sus padres, que habían salido a intentar rescatarlo, se encuentran en peligro mortal. Obviamente, la historia tendrá final feliz, pero no es plan de detallar aquí absolutamente todo lo que sucede.

Odiseo cuenta aquí con la voz de Steven Weber, quien apenas un par de años antes había liderado la adaptación televisiva de 'El resplandor' y que actualmente forma parte del elenco de 'Chicago Med'. Además, el propio Homero aparece tanto en este episodio como en varios más de la serie, contando para la ocasión con la voz de Dan Castellaneta, el mismo intérprete detrás de Homer en 'Los Simpson'.

Por desgracia, Disney+ no ha recuperado la serie para su catálogo en España -en otros territorios sí que está disponible-, pero, si os habéis quedado con curiosidad por verlo, lo tenéis disponible en YouTube.

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