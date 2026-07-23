'Insaciable' es un festival de body horror con estilo propio, pero su promesa de un buffet libre se queda en un menú del día apañado pero sin nada sorprendente

No es difícil, tras una sesión de scroll infinito en TikTok, acabar en uno de los lados más oscuros de Internet: ese que te asegura que tienes que adelgazar, comer estas recetas sanas con queso cottage, obsesionarte por el peso, no descontrolarte, odiar a quien pese más, basar tu vida en la dieta y el gimnasio, quemar calorías, no disfrutar comiendo, sufrir, vivir la vida que no vives. 'Insaciable' es el reverso de estos vídeos, una especie de 'Thinner' pasado por el filtro de las obsesiones actuales que, al final, cae en lo mismo que pretende señalar.

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El punto de partida de 'Insaciable' es tan arriesgado y exagerado como fascinante: una joven descubre que la mejor manera para bajar peso a toda velocidad es comerse pastillas con cenizas de gente muerta en su interior. Esta exageración, que representa a la perfección la obsesión de Hana por adelgazar (a pesar de ser, desde el primer minuto, una persona normativa), acaba cayendo en su propia trampa, y la película presenta como auténtico terror el comer fuera de horas, una comida alta en grasas o la obesidad.

Si en 'Relic' su directora, Natalie Erika James, sí encontraba el punto medio perfecto entre el miedo a la vejez y un comentario social sobre la soledad y el miedo al deterioro, en 'Insaciable' no logra dar del todo ese giro, y se queda a medias en sus intenciones. Lo que empieza como una crítica hacia la fijación social con el cuerpo y la salud termina siendo una especie de remake de 'Thinner', de Stephen King, con un final que obliga a saltarse todas las normas de la lógica para aceptarlo. ¿Divertido? Por supuesto. Pero claro, eso no lo es todo.

Por suerte, James tiene estilo tras la cámara y sabe cómo utilizar el montaje para dar miedo sin por ello recurrir al gusto fácil: los fans del gore van a disfrutar con 'Insaciable', pero también los que gustan de un terror cocido a fuego lento. En su atmósfera y, especialmente, en su ritmo, es donde la película triunfa, aunque sin poder evitar dejar un sabor amargo por culpa de una mezcla de géneros (body horror, cine de fantasmas, comentario social, trauma generacional) que podría funcionar pero se percibe a medio gas, repitiendo una y otra vez los mismos mecanismos, tan funcionales como insípidos.

Con las manos en la masa

Al final, esa inconsistencia acaba siendo el talón de Aquiles de la película, que nunca parece saber si quiere hablar de temas reales, aunque sea para parodiarlos, o si simplemente quiere usarlos como forma de introducir el body horror y los sustos. Ojalá estuviera más definida, porque nunca termina de ser lo suficientemente mamarracha como para disfrutarla así ni de montar un discurso serio real que pase del brochazo gordo. Lo que queda es una papilla que nunca deja de entretener, pero que te pide que te la tomes en serio, siendo al mismo tiempo tan ridícula que resulta imposible hacerlo.

El "monstruo" de la película, Big Bertha, es un fantasma que exige comer sin parar, cuyas motivaciones se explican pero que no encuentra comprensión ni redención: su cadáver merece un respeto, pero Hana nunca trata de tener empatía, centrándose tan solo en su propio camino y en cómo acabar con ella en un tercer acto tan sangriento e imaginativo en lo técnico como decepcionante temáticamente. Tratar un tema tan candente como si fuera un "monstruo de la semana" cualquiera deja una sensación agridulce, y es inevitable: por bien que esté dirigida, su falta de intención es un misil sin dirección, motivo ni carga.

No me arrepiento de haber visto 'Insaciable', pero mientras el resto de la cartelera trata de ofrecernos historias de terror innovadoras, actuales o con un estilo propio único, esta se queda a medias, dejando ganas de hincar el diente a algo con más sustancia. Es más: los intentos del guion de indagar en la personalidad adictiva de Hana, conociendo a sus dos padres, son tan artificiales que caen por su propio peso. Al final, la promesa de saciarnos se queda en un menú del día: cumplidor, pero familiar, poco sorprendente y sin nada realmente memorable.

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