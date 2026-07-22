'The Big Bang Theory' me acabó cansando, pero su nuevo spin-off de ciencia ficción me ha encandilado. Un ligero y divertido pasatiempo de HBO Max

Lo confieso. Más allá de las innumerables reposiciones en Neox, en las que caigo algo por inercia al igual que las de 'Los Simpson' más modernas, reconozco que 'The Big Bang Theory' es una serie que me acabó cansando. Sin embargo, eso no impide como para que sienta curiosidad con su puñado de spin-off y este próximo viernes (jueves en Estados Unidos) llega uno de ellos.

Cogiendo la casi siempre bienvenida tradición de "héroes improbables", 'Stuart no consigue salvar el universo' (Stuart Fails to Save the Universe) está protagonizada por Kevin Sussman como Stuart (sí, el librero de la serie original) en lo que se le encomienda la misión de restablecer la realidad después de que un accidente causara que se estropease un dispositivo creado por Leonard y Sheldon.

Salvar al universo (si eso)

Una premisa, como veis, tan sencilla como con bastante potencial en la que los protagonistas van saltando de dimensión a otra preguntándose si han logrado restablecer la "normalidad". A veces la respuesta es evidente, otras tardarán algo en darse cuenta de las diferencias fundamentales (y, tengo que decirlo, increíblemente torpes en alguna ocasión).

Aquí Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, artífices de la serie, toman una decisión curiosa: esto no es 'Salto al infinito' (Sliders) o similares y estos personajes son testigos. Aquí si en la dimensión paralela de turno hay algún tipo de variación fisiológica o de otro estilo, ellos también lo tienen. Lo aceptarán más o menos, pero intentan jugar con las normas de cada sitio.

Otra cosa es que esta circunstancia se sepa aprovechar. En líneas generales 'Stuart no consigue salvar el universo' funciona bastante bien. Eso sí, quien busque algo ligeramente ambicioso quedará bastante decepcionado. Si hay algo que define precisamente a las comedias de Lorre es que son de todo menos ambiciosas. Pueden ser divertidas y encandilarnos más o menos, pueden llamar más a un tipo de público o a otro, pero no buscan ser algo que no son.

Esto se ve desde el principio tanto en lo poco ambicioso como en el aspecto más "científico". Los interrogantes que nos surgen a todos, protagonistas aparte, respecto a cómo funciona la máquina (la referencia que me viene a la cabeza es Homer Simpson viajando al pasado con una tostadora) y todo el lío interdimensional, son o bien ignorados o hablados un poco sin darle mucha vuelta.

La serie está llena de apariciones estelares y cameos. No puedo decir cuales (aunque podéis imaginar) pero es interesante porque aquí Chuck Lorre y compañía han tenido bastante claro que si tal o cual personaje de la serie original aparece no es tan solo para saludar (al menos la mayoría). Sus apariciones son relevantes para la trama, sea general o sea del episodio en cuestión.

Donde sí que se ven mayores defectos en la serie es a la hora del remate del episodio. Más allá de que el mundo alternativo de turno les funcione más o menos, creo que no termina de aterrizar bien a la hora de desarrollar, sobre todo, la parte final del episodio. ¿Os acordáis de esos gags finales en donde 'Big Bang' solía tirar más por lo fantástico, la ciencia ficción, etc. con desigual resultado? pues produce a veces la misma sensación.

Lo de las realidades alternativas es un subgénero de la ciencia ficción que suele entrarme como agua, por lo que reconozco que probablemente peque de indulgente, pero la verdad es que 'Stuart no consigue salvar al universo' es una serie correcta, entretenida y ligera. Una buena aventura que puede servir para pasar el tiempo.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026