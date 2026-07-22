En 3 días regresa uno de los animes más míticos del siglo. La tercera pata del Big Three se prepara para su colofón con el estreno de su temporada final

Cuando la serie original de 'Bleach' concluyó en 2012, los fans se terminaron haciendo a la idea de que nunca iban a llegar a ver el final del anime. Tras numerosos arcos de relleno y una saga que no terminó de convencer a nadie, Ichigo Kurosaki se despidió a la baja... Así que prácticamente nadie esperaba el regreso de 'Bleach' una década después.

Volvió de la mejor manera posible

En 2022 se estrenó 'Bleach: Thousand-Year Blood War', un nuevo anime que adaptaría el final del manga de Kubo. No era un remake, sino una continuación directa que se centraría en la gran guerra entre los Quincy y los Shinigami, trayendo a la vida este último arco de una manera espectacular.

De nuevo, la animación y producción corría a cuenta de Studio Pierrot, pero han demostrado que han cambiado completamente su modo de entender el anime. Y, desde luego, con 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se han sabido poner a la altura de los animes modernos para medirse cara a cara con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' en cuanto a calidad.

Así que en lugar de apostar por una emisión continua se han centrado en pequeñas temporadas anuales con una calidad visual altísima. Ya solo nos queda la cuarta parte, que se estrena en Disney+ el próximo 25 de julio.

Se espera que esta cuarta temporada de 'Bleach: Thousand-Year Blood War' conste de unos 10 episodios, siendo algo más corta que las anteriores. Pero aún así promete ser tremendamente intensa con este tramo final, porque si ya en la tercera parte tuvimos bankais y combates para aburrir con mucho drama por delante, estos últimos capítulos no se van a quedar cortos.

Y ya con esto sí que nos despediríamos de Ichigo Kurosaki y 'Bleach', uno de los míticos animes que formaron el legendario Big Three junto con 'One Piece' y 'Naruto'. Aunque sabiendo que Kubo le tiene ganas a la secuela, quizás en unas semanas nos llevemos una alegría con un nuevo anuncio...

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