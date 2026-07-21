Es innecesario adaptar tanto best seller romántico, pero la serie de Netflix 'El mapa de los anhelos' ha dado con la tecla y voy a seguir viéndolos todos

Está claro que Netflix ha convertido las novelas románticas de éxito en una fuente inagotable de adaptaciones. Casi cualquier novela que arrasa en librerías acaba teniendo su propia serie o película, hasta el punto de que la fórmula empieza a ser repetitiva. Sin embargo, hay historias que consiguen justificar el salto a la pantalla.

Como por ejemplo 'El mapa de los anhelos', la adaptación de la novela de Alice Kellen, que combina el drama y el duelo con un romance que se cuece a fuego lento y una premisa capaz de engancharte.

Hay que dejar que cicatrice

La historia sigue a Greta, una joven que intenta volver a su vida tras la muerte de su hermana Lucy. Antes de fallecer, Lucy le deja un misterioso juego llamado El mapa de los anhelos, una serie de retos diseñados para ayudarla a superar el duelo y descubrir quién es en realidad. Y para completarlos contará con la ayuda de Will, un desconocido que aparece por sorpresa que se asegurará de que Greta llegue hasta el final.

Pero más allá del componente emocional, la serie construye poco a poco la relación entre Greta y Will. Él es muy reservado y ella desconfía de sus intenciones, pero desde su primer encuentro queda claro que hay una química especial entre ambos. A medida que avanzan los desafíos que dejó Lucy, también florece una historia de amor que sin duda acaba convirtiéndose en uno de los grandes motores de la serie.

Además, la adaptación funciona especialmente gracias a Alícia Falcó y Pablo Álvarez, cuya complicidad sostiene prácticamente toda la historia. Greta transmite el peso de una vida marcada por la enfermedad de su hermana, mientras que Will esconde un pasado que la serie irá revelando poco a poco. Incluso Georgina Amorós consigue dejar huella interpretando a Lucy a través de recuerdos y apariciones.

Aunque algunos personajes secundarios quedan algo desdibujados, la serie encuentra su fuerza en la manera en que aborda el duelo, la culpa y la necesidad de volver a ilusionarse. Cada reto diseñado por Lucy sirve para que Greta afronte aspectos de su vida que había dejado de lado, construyendo un relato íntimo sobre cómo aprender a seguir adelante sin olvidar a quien ya no está.

'El mapa de los anhelos' también me ha recordado por momentos al tono de 'This Is Us', mezclando romance, drama familiar y crecimiento personal. Puede que estemos saturados de adaptaciones de novelas superventas, pero esta consigue encontrar una voz propia, con dos protagonistas con mucha química y una historia que invita a quedarse hasta el final. A mí con eso me basta para verla.

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