"Intentaron usarme como chivo expiatorio". La película de ciencia ficción que casi hunde la carrera de Eva Green y que le hizo ganar un millón tras una agria batalla legal

Desde el lanzamiento de su carrera gracias a 'Soñadores' (2003), Eva Green ha acumulado numerosos títulos a su filmografía y a sus 46 años nunca ha habido ninguna queja sobre alguna clase de comportamiento poco profesional en ninguno de sus trabajos.

Eso cambió por culpa de 'A Patriot', un proyecto de ciencia ficción que fue evolucionando de tal forma que ni siquiera llegó a hacerse, y provocó que la actriz se enfrentase a sus productores en los tribunales. Y venció. El título que Green temía que podía hundir su carrera acabó por hacerle ganar 1 millón de dólares sin tener que rodarla.

La francesa fichó para protagonizar 'A Patriot' en mayo de 2019 y todo parecía ir sobre ruedas para esta película que nos iba a transportar a un futuro centrado en un estado autoritario que se aislaba de un mundo asolado por el caos climático y las guerras por los recursos. Estaba previsto que Helen Hunt y Charles Dance, el inolvidable Tywin Lannister de 'Juego de Tronos', acompañasen a Eva Green al frente del reparto.

"Una película de mierda de serie b"

Sin embargo, el proyecto acabó colapsando y los productores demandaron a la actriz, por considerar que era la principal responsable de lo sucedido. Eva Green contraatacó y los demandó a ellos, argumentando además que ella había firmado un contrato por el que iba a cobrar su salario tanto si la película se hacía como si no.

Tres años tuvieron que pasar hasta que se dictó sentencia, y fue a favor de Eva Green, quien esgrimió durante el juicio que "cuando una actriz ha aparecido en una película de serie B, se le etiqueta como actriz de serie B, nunca más le vuelven a ofrecer un trabajo de calidad".

Un final feliz para la estrella francesa aunque la batalla legal fue bastante agria. Por ejemplo, los mensajes personales de la actriz a través de WhatsApp tuvieron que hacerse públicos durante el juicio, y en ellos no dejaba muy bien precisamente al proyecto, calificándolo como "una película de mierda de serie b", al productor ejecutivo Jake Seal lo definió como "puro vómito", "sociópata retorcido" y "malvado", al manager de producción Terry Bird como un "idiota" y etiquetó como "vulgares campesinos" a varios miembros del equipo.

En el caso de Jake Seal, la sentencia apuntó bastante a favor de Eva Green. El juez afirmó que "después de haberle oído declarar, puedo entender cómo es posible que te caiga mal al instante. A veces era condescendiente, sarcástico y denigrante. Me pareció que tenía una agresividad innata y puedo entender por qué a la Sra. Green y a otros podría haberles disgustado que se les dijera que tenían que hacer la película bajo su total control".

Eso sí, el juez también mostró su descontento con la actriz, ya que cree que "estaba sorprendentemente poco preparada para su testimonio", y que "en algunos sentidos fue una testigo frustrante e insatisfactoria".

Sin embargo, el juez concluyó que no había roto el contrato y desestimó los argumentos de la compañía White Lantern Film, que mantenían que la actriz tenía unas "excesivas exigencias creativas y financieras" que acabaron hundiendo el proyecto. Su demanda, por la que exigían a la francesa una cifra que podía dispararse hasta los 100 millones de dólares, fue desestimada.

Eva Green no dudó en mostrar su alegría de forma pública a través de un mensaje en Instagram, donde destacaba que "me vi obligada a plantar cara a un pequeño grupo de hombres, financiados con grandes recursos económicos, que intentaron utilizarme como chivo expiatorio para encubrir sus propios errores. Estoy orgullosa de haberme enfrentado a sus tácticas de matones. Hicieron acusaciones falsas sobre mí en documentos judiciales públicos que ahora el juez ha demostrado que son totalmente incorrectas". La próxima vez seguro que se lo pensarán dos veces.

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