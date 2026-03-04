HOY SE HABLA DE
Las 25 mejores películas francesas y dónde verlas en streaming en 2026

Las 25 mejores películas francesas y dónde verlas en streaming en 2026

Uno de los países con más historia cinematográfica, con clásicos que recorren muchos estilos y épocas

Mejores Peliculas Francesas
No se puede entender el cine sin Francia, ya que al fin y al cabo fueron dos franceses quienes inventaron el cinematógrafo. El séptimo arte ha ido evolucionando a lo largo de más de un siglo, y en sus diferentes etapas ha estado casi siempre presente el cine francés para proponer los cambios más trascendentales.

Hacer una selección de las mejores películas francesas de la historia es complicado, porque es casi hacer una lista del mejor cine de todos los tiempos. Obras trascendentales y, sobre todo, autores muy destacados. Tantos que en la elaboración de esta recopilación se ha tomado la nada popular decisión de incluir una sola película por director. Sí, hay directores que han hecho varias obras maestras dignas de ser destacadas, pero eso no ofrece un dibujo apropiado de todo lo que la cinematografía gala ha ido ofreciendo.

Así que, sin más dilación, aquí el listado que ha costado reducir a 23 títulos imprescindibles, señalando además en qué plataformas se pueden ver si se encuentran en streaming.

‘Napoleón’ (’Napoleon’, 1927)

Napoleon 1927 Abel Gance

Dirección: Abel Gance. Reparto: Albert Dieudonné, Gina Manès, Edmond Van Daële, Antonin Artaud.

Un monumento histórico a la altura del personaje que quiere cubrir, y que ha resultado toda una odisea poder recuperar en una versión más o menos aproximada a la intención original. Más de cinco horas de épico drama bélico que también desarrolla técnicas y tecnología visual crucial para los espectáculos que se hacen hoy día. Tan inabarcable como magnífica.

En Espinof
Ver en Filmin

‘La pasión de Juana de Arco’ (’La Passion de Jeanne d'Arc’, 1928)

La Pasion De Juana De Arco 1928 Carl Theodor Dreyer

Dirección: Carl Theodor Dreyer. Reparto: Maria Falconetti, Eugene Silvain, Maurice Schutz, Michel Simon.

Otra grandísima construcción a la altura de una personalidad histórica de renombre, con Dreyer estableciendo un nuevo lenguaje para el cine que adquiere la trascendencia de la representación divina o espiritual. Pura expresión que acentúa la emoción, haciendo una increíble demostración de cómo filmar primeros planos y de cómo elaborar un juicio cinematográfico.

Ver en acontra+, en Filmin y gratis en JustWatch

‘L'Atalante’ (1934)

L Atalante 1934 Jean Vigo

Dirección: Jean Vigo. Reparto: Jean Dasté, Dita Parlo, Michael Simon.

Una obra de culto histórica, aunque sea tan sólo por el hecho de que su autor falleció sin poder hacer más largometrajes que este. Pero Jean Vigo creó una obra maestra exquisita, que marca también la irrupción de los poetas y los artistas surrealistas en el cine francés para llevarlos a nuevas cotas de expresión.

Ver en acontra+ y en Filmin | La crítica en Espinof

‘La gran ilusión’ (’La Grande Illusion’, 1937)

La Gran Ilusion 1937 Jean Renoir

Dirección: Jean Renoir. Reparto: Jean Gabin, Erich von Stroheim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio.

Mientras una nueva gran guerra estaba cerca de producirse, Jean Renoir hace un increíble alegato antibélico con memoria para ser contestatario en un momento necesario. Siempre también con las poéticas formas de su cine, creando una combinación perfecta que llevó al increíble hito de ser la primera película en lengua no inglesa en ser nominada al Oscar a mejor película.

Ver en Filmin

‘La bella y la bestia’ (’La Belle et la Bête’, 1946)

La Bella Y La Bestia 1946 Jean Cocteau

Dirección: Jean Cocteau. Reparto: Jean Marais, Josette Day, Marcel André, Mila Parély.

Y si hay que hablar de poesía en el cine, pocos lo llevaron a las mayores cotas de imaginación y belleza como lo llegó a hacer Jean Cocteau. En su versión de ‘La bella y la bestia’ consigue elaborar un romance complejo de gran sensibilidad, creando una versión todavía imbatible de este cuento tan memorable.

Ver en acontra+ y en Filmin

‘El salario del miedo’ (’Le Salaire de la peur’, 1953)

El Salario Del Miedo 1953 Clouzot

Dirección: H.G. Clouzot. Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Véra Clouzot, Peter van Eyck.

Otro relato asombroso y muchas veces adaptado fue el de Georges Arnaud, que gracias a la mano de un artesano supremo como H.G. Clouzot se convierte en toda una lección de thriller aventurero arrollador. Una película capaz de tenerte más de dos horas arañando el asiento de la tensión que te hace sentir.

En Espinof
Ver en acontra+ y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Pickpocket’ (1959)

Pickpocket 1959 Robert Bresson

Dirección: Robert Bresson. Reparto: Martin Lasalle, Marika Green, Jean Pelegri, Dolly Scal.

El cine vivió también una profunda transformación con la llegada de Robert Bresson, cuyas radiografías de los gestos y la psicología interna se vuelven casi experiencias religiosas. Su mano profundamente influyente (incluso a día de hoy) se aprecia con gran detalle en este complejo estudio de un personaje carterista.

La crítica en Espinof

‘El año pasado en Marienbad’ (’L'année dernière à Marienbad’, 1961)

El Ano Pasado En Marienbad 1961 Alain Resnais

Dirección: Alain Resnais. Reparto: Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoeff, Françoise Bertin.

La Nouvelle Vague planteo una vanguardia arrolladora y en ocasiones inescrutable que transformó para siempre el cine, pero también cómo se exploran las relaciones en pantalla. Alain Resnais lo llevó todo eso a dimensiones profundamente abstractas, casi inabarcables, creando un artefacto fílmico sin igual en cómo explorar figuras, el tiempo y la conexión humana.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

‘Cleo de 5 a 7’ (’Cléo de 5 à 7’, 1962)

Cleo De 5 A 7 1962 Agnes Varda

Dirección: Agnès Varda. Reparto: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dorothée Blanck, Loye Payen.

De esa nueva ola fue también una maestra temprana Agnès Varda, que en su segunda película hizo no sólo una obra maestra sino también posiblemente la mejor película de este listado. Al menos, la más viva de todas, porque recuperarla de vez en cuando y con el paso de los años sigue descubriendo increíbles hallazgos sobre la experiencia humana, la sensibilidad a la mortalidad y hasta la necesidad de fuga. Una magnífica confluencia de su manera de plegar ficción y realidad.

En Espinof
Ver en acontra+ y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘La piel suave’ (’La Peau douce’, 1964)

La Piel Dulce 1964 Francois Truffaut

Dirección: François Truffaut. Reparto: Jean Desailly, Françoise Dorléac, Nelly Benedetti, Daniel Ceccaldi.

El cine de François Truffaut ha sido uno de los más exquisitos para retratar las emociones, desde la confusión de la juventud hasta el amor. Sobre todo este último. Y donde mejor queda plasmado es en ‘La piel suave’, donde la lírica visual entrelaza con el romance de una manera tan personal como lo hicieron las aventuras emocionales de Antoine Doinel.

Ver en Filmin

‘Los paraguas de Cherburgo’ (’Les Parapluies de Cherbourg’, 1964)

Los Paraguas De Cherburgo 1964 Jacques Demy

Dirección: Jacques Demy. Reparto: Catherine Deneuve, Anne Vernon, Nino Castelnuovo, Ellen Farner.

Entre toda una ola de renovadores, Jacques Demy quería emborracharse de todo el musical clásico de Hollywood, aunque lo acabase llevando a territorios que esas películas rara vez tocaban. Lo consiguió en su máxima expresión con ‘Los paraguas de Cherburgo’, un derroche de melodía y de color que ofrece un contraste apabullante con un romance devastador e imposible.

Ver en acontra+ | La crítica en Espinof

‘Lemmy contra Alphaville’ (’Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution’, 1965)

Lemmy Contra Alphaville 1965 Jean Luc Godard

Dirección: Jean-Luc Gordard. Reparto: Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff, Valérie Boisgel.

El incontenible e insondable cine de Jean-Luc Gordard es uno de los que más ha hecho por transformar el cine a diferentes escalas, influyendo en vanguardias recónditas y a cineastas que saltaban del culto a lo masivo. Este emperramiento en ir a contracorriente, y con los medios que fuesen, le permitieron crear una de las mejores películas de ciencia ficción y cine negro de todos los tiempos, creando una distopía futurista que te desmonta con cada idea que plasma.

En Espinof
Ver en Filmin

‘El silencio de un hombre’ (’Le Samouraï’, 1967)

El Silencio De Un Hombre 1967 Jean Pierre Melville

Dirección: Jean-Pierre Melville. Reparto: Alain Delon, Nathalie Delon, Cathy Rosier, François Périer.

Una referencia máxima en el cine de sicarios, aunque sea a través de desmontarlo por completo. El thriller del asesino convertido en una experiencia existencial, sin perder por ello el intrigante pulso del Polar que tanto manejaba Melville. Cuántos cineastas inconformistas habrán hecho variaciones de esta misma obra.

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin | La crítica en Espinof

‘Bella de día’ (’Belle de jour’, 1967)

Belle De Jour 1967 Luis Bunuel

Dirección: Luis Buñuel. Reparto: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Francisco Rabal.

El cine francés se engrandeció también a base de permitir la entrada de autores de fuera pero guiados también por el inconformismo. El lugar apropiado para que aterrizase Buñuel tras su exilio de España y de querer ir más allá de lo que el cine mexicano le permitía. De ese periodo tardío que fue su segunda etapa francesa salieron provocadoras y deslumbrantes obras como ‘Bella de día’, haciendo una mirada erótica inconfundible.

Ver en Filmin y en FlixOlé | Luis Buñuel, el más universal cineasta español

‘Mi noche con Maud’ (’Ma nuit chez Maud’, 1969)

Mi Noche Con Maud 1969 Eric Rohmer

Dirección: Éric Rohmer. Reparto: Jean-Louis Tringtignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez.

Otro de los maestros de la Nouvelle Vague en reformular los códigos del cine para explorar profundamente las relaciones románticas fue Éric Rohmer, logrando increíbles retratos tanto con sus cuentos estacionales como en los relatos morales. En estos últimos encaja en esta íntima velada donde se exploran con elegancia relaciones, ideologías y pulsiones profundas.

En Espinof
Ver en acontra+ y en Filmin | La crítica en Espinof

‘Los locos viajes de Céline y Julie’ (’Céline et Julie vont en bateau’, 1974)

Los Locos Viajes De Celine Julie 1974 Jacques Rivette

Dirección: Jacques Rivette. Reparto: Juliet Berto, Dominique Labourier, Barbet Schroeder, Marie-France Pisier.

Jacques Rivette era junto con Resnais los cineastas más empecinados en romper con cualquier tradición y que el resultado fuese casi hostil con el espectador casual. Pero el primero era capaz de conectar esta nueva revolución con el pasado surrealista y poético de décadas anteriores, creando con ello viajes impredecibles pero increíblemente reflexivos como el de la pareja de Céline y Julie.

‘La posesión’ (’Possession’, 1981)

La Posesion 1981 Andrzej Zulawski

Dirección: Andrzej Zulawski. Reparto: Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit Carstensen, Carl Duering.

Intentando encontrar lugar para su estilo caótico, maximalista en su intensidad y carente de compromiso, el polaco Andrzej Zulawski recaló en Francia para hacer algunas de sus obras maestras. De todas ellas, destaca claramente este retrato de la descomposición matrimonial, bien zozobrado con terror psicológico y emociones que estallan todo el rato.

La crítica en Espinof

‘Tres colores: Azul’ (’Trois couleurs: Bleu’, 1993)

Tres Colores Azul 1993 Krzysztof Kieslowski

Dirección: Krzysztof Kieślowski. Reparto: Juliette Binoche, Benoît Régent, Florence Pernel, Charlotte Vêry.

Años más tarde otro genio polaco encontraría refugio en Francia para desarrollar un cine devastador además de arriesgado. Su trilogía de los Tres Colores es lo bastante esencial para figurar al completo, aunque es en esta ‘Azul’ donde su capacidad para desgranar psicología humana a través de la imagen adquiere sus notas más desgarradoras.

En Espinof
Ver en Filmin y en Movistar+

‘Irma Vep’ (1996)

Irma Vep 1996 Olivier Assayas

Dirección: Olivier Assayas. Reparto: Maggie Cheung, Antoine Basler, Jean-Pierre Léaud, Nathalie Richard.

Es posible que las transformaciones extranjeras propiciaran la nueva ola de cine valiente y refrescante que llegó en los noventa, con estudiosos como el crítico Olivier Assayas queriendo explorar caminos nuevos e incómodos. Lo logró con una increíble obra de culto que reflexiona hasta las últimas consecuencias sobre el cine y sus procesos.

Ver en MUBI | La crítica en Espinof

‘35 tragos de ron’ (’35 rhums’, 2008)

35 Tragos De Ron 2008 Claire Denis

Dirección: Claire Denis. Reparto: Mati Diop, Grégoire Colin, Alex Descas, Nicole Dogue.

Clarie Denis sigue siendo una de las mejores narradoras de los remolinos internos que atormentan a las personas, reflejándolos a menudo con el movimiento de sus actores y el montaje elusivo e incluso poético. En ‘35 tragos de ron’ lo elabora con una sensibilidad extraordinaria, metiendo también en el proceso esa mirada crítica al pasado colonial de Francia que suele ser recurrente en su obra.

‘Un amour de jeunesse (Primer amor)’ (’Un amour de jeunesse’, 2011)

Un Amour De Jeunesse Primer Amor 2011 Mia Hansen Love

Dirección: Mia Hansen-Løve. Reparto: Lola Créton, Sebastian Urzendowsky, Magne Håvard Brekke, Özay Fecht.

Se puede elaborar una argumento a favor de Mia Hansen-Løve como una de las cineastas más influyentes del siglo, especialmente en nuevas generaciones de mujeres directoras como la que está surgiendo en nuestro país. Al menos, hay un claro punto de inflexión en determinado cine de autor sobre dinámicas interpersonales y viajes emocionales internos a partir de películas como este amor de juventud.

Ver en Filmin

‘Amor’ (’Amour’, 2012)

Amor 2012 Michael Haneke

Dirección: Michael Haneke. Reparto: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, William Shimell.

Un poco a caballo entre la Austria natal del director y la Francia de la que sale casi la totalidad de su reparto, aunque es difícil desligar el cine francés de este siglo de Michael Haneke. El analista más concienzudo, cínico y devastador de la naturaleza humana alcanzó nuevas cotas de brutalidad fría en este duro retrato del amor en la vejez.

En Espinof
Ver en acontra+ | La crítica en Espinof

‘Elle’ (2016)

Elle 2016 Paul Verhoeven

Dirección: Paul Verhoeven. Reparto: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling.

Y si Haneke no es bastante viaje arrollador, llegó Paul Verhoeven a valerse de esa falta de escrúpulos que suele proporcionar la cinematografía francesa. Esta libertad excesiva no sólo revitalizó profundamente la carrera del neerlandés, sino que le permite crear una obra maestra llena de mala leche e incomodidad en la que encontramos también a la Isabelle Huppert más astronómica, adquiriendo una vez más categoría de leyenda viva.

Ver en Filmin, en HBO Max y en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Retrato de una mujer en llamas’ (’Portrait de la jeune fille en feu’, 2019)

Retrato De Una Mujer En Llamas 2019 Celine Sciamma

Dirección: Céline Sciamma. Reparto: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Làna Bajrami, Valeria Golino.

Canonizada con bastante premura, aunque resulta apropiado para reconocer el increíble talento de una Céline Sciamma que ha ido forjando una carrera de referencia e imprescindible. Su romance de época sobre el deseo y las restricciones del mismo es emocionante al máximo, preñado de una sensibilidad única que resalta por cada poro del fotograma.

Ver en acontra+ y en Filmin | La crítica en Espinof

‘Annette’ (2021)

Annette 2021 Leos Carax

Dirección: Leos Carax. Reparto: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Dominique Dauwe.

Es complicado condensar a Leos Carax en una única obra, sobre todo cuando ni él mismo es capaz de condensarse a sí mismo en sus películas. Así queda claro en su obra más kamikaze y también la más sensacional, empleando un guion y música de los Sparks para crear un musical impredecible, provocador y sensacional con el que pasar de la risa al llanto o al horror en pocos compases.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

