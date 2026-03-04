La obra maestra del cine de aventuras que nadie ha superado regresa con su versión definitiva. Una película épica que ahora presenta su codiciado steelbook

A lo largo de la historia del cine hay una serie de títulos que dejaron una huella imborrable en el séptimo arte. Uno de ellos es 'Ben-Hur', un largotramje considerado como una de las mayores obras maestras del cine de aventuras que además se convirtió en la primera película en ganar 11 Óscar. Un hito nunca superado hasta ahora, aunque 'Titanic' y 'El señor de los anillos: El retorno del rey' sí que lograron igualarlo.

Ahora esta épica película protagonizada por Charlton Heston realiza su debut en 4K con el lanzamiento de una edición coleccionistas en UHD que también influye un steelbook de lo más apetecible para cualquier amante del cine en formato físico. Puesto a la venta a un precio de 51,95 euros de la mano de Arvi, ya es casi imposible dar con él, pero a continuación vamos a repasar todas las claves del mismo.

El steelbook

La presentación de esta edición coleccionistas de 'Ben-Hur' está de lo más cuidada, ya que el steelbook va en el interior de un estuche rígido de cartón que lo protege de cualquier golpe. Sucede exactamente lo mismo que con la edición de 'Con la muerte en los talones' lanzada en su momento, tal y como podéis comprobar en las imágenes de más arriba -la única diferencia reseñable es que se usa un logo diferente de Warner en el canto-.

El plato fuerte es este maravilloso steelbook centrado en un momento muy concreto de la emblemática carrera de cuádrigas, una de las escenas más recordadas de la historia del cine. Es una decisión que recuerda a la tomada recientemente por Disney en el caso de 'Predator: Badlands'.

Un detalle que sí resulta llamativo es que el látigo desaparezca en el canto. Se ha sacrificado continuidad en la imagen para que allí se vea más claramente el título. Cero quejas por mi parte, aunque quizá hubiese preferido que de mantuviera.

Para la parte interior también se ha optado por otro momento de la mítica carrera, aunque en esta ocasión el protagonismo es absoluto para Charlton Heston y los caballos de su cuádriga.

Por último, en los discos se ha optado por diferenciar los dos en UHD para la película del dedicado a los extras en blu-ray con el uso de un color diferente. Un poquito soso, pero es cierto que tampoco se trata simplemente del título sobre un fondo totalmente uniforme.

Los contenidos adicionales

Una edición de este calibre incluye multitud de contenidos tanto audiovisuales como físicos. Voy a empezar por los primeros para señalar que la práctica totalidad de extras ya aparecían en la edición coleccionistas en blu-ray comercializada por Warner en 2011. De hecho, faltan varios, destacando las omisiones de la versión muda de 'Ben-Hur' estrenada en 1925 y el documental de casi una hora 'Ben-Hur: La Película Épica que cambió el Cine', donde por ejemplo escuchábamos a George Lucas hablando de la influencia que este largometraje tuvo en su forma de hacer películas -algo especialmente evidente en la carrera de vainas de 'La amenaza fantasma'-. Si queréis ver este último, lo tenéis disponible aquí.

A cambio, Warner ha incluido dos pequeñas piezas retrospectivas tituladas 'Ben-Hur: Anatomía de una epopeya' (6:47) y 'La cinematografía a gran escala' (8:23), en las cuales el historiador Tony Maietta, el director del museo de la Academia K.J. Reith-Miller, el crítico de cine Pete Hammond y la directora de fotografía Autumm Durald repasan la película. El primero se centra en la importancia de la película en la historia del cine, mientras que en el segundo destaca lo referente al uso de las cámaras Ultra Panavision 70 y MGM Camera 65 para convertir a 'Ben-Hur' en un espectáculo único. Ojalá fuesen más extensos, pero son dos pequeños añadidos que merecen la pena.

Por otro lado, esta edición coleccionistas de 'Ben-Hur' en UHD incluye también todos los extras físicos que podéis ver más arriba, con la particularidad de que prácticamente todos ellos son reversibles para encontrar contenido nuevo -la única excepción sería el libreto-.

Unas cuantas imágenes más en detalle de cada "sección" de los contenidos adicionales en físico.

Para el libreto se ha recuperado una ya utilizado previamente con una pega importante: su formato original era apaisado -aquí podéis ver un poco mejor la notable diferencia de tamaño-, lo que lleva a que los textos aparezcan demasiado pequeños y a que haya partes en los que resulta especialmente evidente el cambio de formato.

Como apunte final, todos los extras físicos bien debidamente protegidos en una cajita de cartón individual personalizada con motivos de la película y que tiene su propia sección dentro del contenedor rígido del que hablábamos antes. Buen detalle.

En definitiva

Pese a presentar pequeños problemas -la ausencia de algunos extras y la metedura de pata con el formato del libreto-, esta edición de 'Ben-Hur' es sencillamente impresionante. Con un steelbook realizado con mucho gusto y una calidad audiovisual que la sitúan como uno de los mejores clásicos disponibles en UHD -y es que ya se veía y oía muy bien en blu-ray, pero el salto es considerable-, es poco menos que obligatoria para cualquier amante de esta cinta de William Wyler. Y si no podéis haceros con ella, ya sea por su coste o disponibilidad, este mes de marzo se pone también a la venta una edición sencilla en 4K por 21,95 euros.

