Una de las mejores películas de suspense de la historia ahora regresa con su versión definitiva. Esta obra maestra del thriller de espías presenta su codiciado steelbook

A veces abusamos de conceptos como una de las mejores películas de la historia, pero hay una serie de títulos en los que resulta indiscutible que se lo merecen con creces. Creo firmemente que 'Con la muerte en los talones' es uno de ellos, sobre todo si hablamos del cine de suspense que tan bien se le daba el emblemático Alfred Hitchcock.

Ahora 'Con la muerte en los talones' vuelve a estar de actualidad por el lanzamiento de su edición en 4K por parte de Warner. Además, el estudio ha tirado la casa por la ventana con una edición de coleccionista que además incluye una codiciada versión en caja metálica que muchos coleccionistas están deseando tener en su colección.

Distribuida en España por Arvi con un precio recomendado de 49,95 euros, se puso a la venta este 20 de diciembre y ya resulta muy complicado hacerse con ella. Los que simplemente quieren hacerse con la película en 4K, para la cual se ha realizado una nueva restauración sencillamente excepcional -os recomiendo echar un ojo a este vídeo comparativo para salir de dudas-, tendrán la oportunidad de conseguir una edición sencilla en UHD a partir del 13 de diciembre por 19,95 euros, pero hoy la protagonista es la edición coleccionista que vamos a repasar a continuación.

El steelbook y cómo es la edición coleccionista

Desde Warner han optado por una tendencia cada vez más de moda en las ediciones en espacio físico, que es lanzar un steelbook, pero incluido dentro de una edición de coleccionista que va más allá de eso. Por ello, empecemos con el estuche contenedor en una caja de cartón rígida:

Ahí podéis ver tanto la parte delante como la trasera de la caja, en la cual se incluye una pequeña sorpresa, ya que el cartel aparece de forma lenticular, dando así un toque de distinción a esta edición coleccionista.

En lo referente a la parte lateral luce así. En ambos casos se incluye el título de la película en su versión original en inglés, ya que estamos ante una edición mundial de 'Con la muerte en los talones'.

Una vez sacamos el steelbook y el contenido físico extra, nos encontramos con esto. Centrémonos primero en la edición en caja metálica.

Para el diseño del steelbook, en la parte se ha optado por la misma imagen exterior, algo lógico si tenemos en cuenta que se trata del cartel original de su estreno en cines. Por mi parte no me suele gustar que se repita, pero es un póster tan emblemático -hasta tengo una copia del mismo enmarcada en la pared de mi despacho- que aquí no me voy a quejar. Además, el título y parte de la imagen aparecen en relieve. Un buen detalle Y para la la trasera se han mezclado elementos de dos escenas míticas de la película de forma bastante elegante.

Así luce una vez abierto. Irreprochable, pues hasta el uso de los colores está perfectamente medido.

Si nos centramos en el interior del steelbook encontramos la imagen de una de las escenas más míticas de la película, dejando claro una vez más que estamos ante una edición muy pensada para encajar bien con lo que es 'Con la muerte en los talones.

Así son los discos. A la izquierda el bluray y a la derecha el UHD. Al respecto hay dos detalles que merece la pena destacar. Por un lado, el diseño del blu-ray es idéntico al que se puso a la venta en España en 2009, pero más adelante veremos que no es exactamente igual. Sobre el UHD, buen detalle que aparezca el título en español por mucho que estemos ante una edición mundial, ya que es una muestra de dar importancia al mercado local.

Una vez abierto el cartoncito que visteis más arriba, esto es todo lo que encontramos en su interior. Vayamos uno a uno para poder valorarlos como es debido.

Por un lado tenemos un póster de doble cara tamaño A3 con un diseño diferente por cada lado para que cada cual elija el que más le guste en caso de querer enmarcarlo. Yo en estos casos creo que es una pena que vengan obligatoriamente con esas dobleces, algo que puede quedar curioso si se trata de un cartel original de su estreno en cines, pero en estos casos no me termina de convencer.

El marcapáginas que se incluye también tiene una imagen diferente por cada lado, llamando la atención que para uno de ellos se use el título italiano.

También se incluye un libreto de 40 páginas con el texto en inglés, tal y como podéis comprobar en la imagen superior.

Por último, unidas vienen dos tipos de "tarjetas artísticas" diferentes y también una postal centrada en los carteles de la película. Una de ellas centradas en imágenes detrás de las cámaras y las otras en caricaturas vinculadas a la película. En el caso de las primeras son de doble cara con imágenes diferentes en cada lado, sucediendo lo mismo con la de los carteles. Con las caricaturas solamente hay imagen en un lado.

Los contenidos adicionales

Esta primera edición en 4K de 'Con la muerte en los talones' incluye una buena cantidad de extras que ya estaban presentes en la edición en blu-ray que se puso a la venta en España en 2009. Entre ellos destacan los documentales 'El toque del maestro: El estilo de la firma Hitchcock', 'Destino Hitchcock: Como se hizo Con la muerte en los Talones' y 'Con la muerte en los talones: una para la historia'

Además, esta edición también recupera el audiocomentario, por desgracia sin subtítulos en español, a cargo de Ernest Lehman, coguionista de la película, e incluye un documental que parece hech0 ex profeso la ocasión:

'Con la muerte en los talones: cinematografía, partitura y el arte de la edición' (23:06) es un documental en la que se repasa por qué "es una de las películas de Hitchcock por excelencia", centrándose para ello los tres temas que se destacan en el títulos -aunque abordando también otros-. Cuenta con la participación de historiadores de cine como Jonathan Kuntz y Julie Kirgo o el crítico cinematográfico Pete Hammond. Una pieza curiosa que se suma a una lista ya de por sí bastante jugosa de extras.

Lo que llama poderosamente la atención en esta nueva edición es que hay algunos extras incluidos en esa primera edición en blu-ray que brillan por ausencia. Sin duda la más llamativa es la ausencia de 'Cary Grant: Un fuera de serie', un documental de casi 90 minutos de duración imprescindible para cualquier fan del actor. Lo curioso es que la serigrafía del disco es la misma, lo cual puede llevar a confusión sobre que se trate el mismo blu-ray que uno ya tenía.

En definitiva

Estamos ante una edición que no puede faltar en la colección de cualquier amante de Hitchcock que siga comprando cine en formato físico. La nueva restauración de Warner es una maravilla y nos permite ver 'Con la muerte en los talones' mejor que nunca, ya que al avance respecto a la versión en blu-ray es brutal. La única pega real que puedo ponerle es que no se entiende que se hayan perdido algunos extras por el camino y que quizá esos añadidos físicos tampoco aportan tanto -y es que en algunos países, como en Italia, también se ha podido adquirir el steelbook por separado-.

En Espinof | Las 23 mejores películas de suspense e intriga de todos los tiempos

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más