Chanel Terrero arrasó en Eurovisión, pero su vida tras el certamen no fue un camino de rosas. "Me obligaron a hacer cosas que no quería hacer"

Pese a lo polémica que fue su elección en el 'Benidorm Fest' de 2022, lo cierto es que Chanel Terrero ha sido la candidata que más alto nos ha dejado en Eurovisión en los últimos años. No obstante, tras el certamen vivió algunos años difíciles, en los que tuvo que lidiar con las presiones de su discográfica y su propia crisis creativa.

"Le cogí mucho miedo a componer"

El próximo sábado 17 de mayo, Melody se enfrentará en Basilea al difícil reto que se han encontrado los candidatos de Eurovisión por España en los último tres años: lograr igualar (mejorar ya es igual soñar demasiado) el tercer puesto que alcanzó Chanel Terrero con 'SloMo' en 2022.

La actuación en directo de Chanel en 'La revuelta', interpretando su nuevo tema: 'Antillas'

"(Tenía) horario de atleta: me despertaba temprano, no hablaba hasta las 12 del mediodía, ensayaba todos los días...", explicó la cantante anoche en 'La revuelta' con respecto a la rutina que llevó en el certamen para prepararse para la actuación. Pese a que superó todas las expectativas, Chanel reveló que sufrió muchos "altibajos" en su carrera después de Eurovisión:

"Fatal, muy mal, muchísimo estrés en 2022. Al acabar Eurovisión, bien, (pero) a finales de año (estuve) bastante mal. Luego 2023, regulero. Pasaron muchísimas cosas. Me obligaron a hacer cosas que no quería hacer, la industria. Me llevaban por un camino que no estaba disfrutando".

"Le cogí mucho miedo al estudio, a componer... Me daba ansiedad, lloraba porque no quería ir. Tenía que hacer algo que la gente esperaba de mí, pero no sabía ni lo que era. Yo siempre he interpretado personajes, no he creado por mí misma. Fue una época bastante mala".

La cantante relató que sintió mucha presión por parte de la discográfica y que no se sintió satisfecha con cómo se desarrolló su carrera en ese momento. De hecho, confesó que no se sentía muy orgullosa del disco que había sacado en 2024: "Hay cosas que molan (en el disco). A nivel personal, no me sentía identificada con lo que estaba haciendo. Estaba un poco perdida, el proceso fue un poco tedioso. (...) He tenido muy mala suerte".

El misterio de 'SloMo'

Si bien Chanel no hizo referencia a la polémica del baile de 'SloMo', fue inevitable que recordáramos a raíz de esto otro de los aspectos que más dio que hablar en su carrera post Eurovisión: a los fans de la cantante no se les pasó por alto que, en un momento dado, dejó de escenificar la mítica coreografía de su tema eurovisivo en sus actuaciones.

En su momento, la intérprete no terminó de dar una explicación clara sobre el tema y lo dejó en un ambiguo "Hay muchas cosas que no sabéis". Más adelante, Abraham Mateo terminó de rematar la sospecha de que había una razón de peso para que Chanel hubiera dejado de bailarla: "Me sabe muy mal por ella, que no puede hacerla en directo. Espero que las cosas se solucionen pronto".

La teoría más plausible hasta la fecha es que se trata de un tema de derechos de autor, debido al deterioro de su relación con Kyle Hanagami, creador de la mítica coreografía. Sea como fuere, el caso es que Chanel no ha podido volver a hacer la recordada coreografía sobre un escenario.

