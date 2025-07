El 'sobresaliente' drama bélico de cinco partes que tiene a los espectadores viendo todos los episodios en una sola tarde

Algunas series llegan a los catálogos de las plataformas sin hacer mucho ruido, pero saben encontrar a los espectadores dispuestos a apreciarlas. Es un poco lo que ha ocurrido con 'El camino estrecho', una ficción creada por Justin Kurzel ('Assassin's Creed') a partir de la exitosa novela de Richard Flanagan que tiene muchos ingredientes para cautivar al público que sepa apreciarla.

La forma en la que está dirigida está muy cuidada, la fotografía muy pulida, y también cuenta con el elenco idóneo para sostenerla. De hecho, creo que este último es el verdadero pilar sobre el que se sostiene todo lo demás. Adaptada a la pantalla por el guionista Shaun Grant ('Los asesinos de Snowtown'), la serie se presenta como una de esas producciones donde todo encaja y como una de las que nos entra por los ojos.

A lo largo de sus cinco episodios, la miniserie producida por la BBC (que se puede ver en Movistar Plus+) se sitúa en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. En el frente del Pacífico, Dorrigo Evans (Jacob Elordi), oficial médico australiano, es capturado por los japoneses como prisionero de guerra y obligado a trabajar en la construcción del ferrocarril entre Tailandia y Birmania. Pasa los días intentando conservar la vida alentado y atormentado a la vez por el recuerdo de su aventura con la esposa de su tío, Amy (Odessa Young). Su amor comenzó por casualidad cuando se conocieron en una librería. Desde ese momento, los pensamientos sobre Amy han inundado constantemente la mente de Dorrigo, a pesar de llevar mucho tiempo casado con otra mujer.

La opinión del público

Los espectadores que ya han visto la serie han coincidido en describirla como "una experiencia visual casi perfecta" y "sobresaliente". Y algunas de las opiniones que se recopilan en el portal de Rotten Tomatoes han dicho que ha sido el último maratón que han hecho y que se la han visto de una atacada.

Por ejemplo, una persona escribió lo siguiente:

Una obra maestra absoluta. Me conmovió hasta el último ápice de mi ser. La actuación de Elordi también fue sobresaliente.

También otro usuario la recomendó diciendo que fue perfecta para verla el fin de semana.

Podría haber tenido un episodio menos, pero al menos no intentaron extenderla a 8 ó 10 episodios. Una experiencia visual casi perfecta para el fin de semana.

Al servicio de Jacob Elordi

No faltan los ingredientes para que 'El camino estrecho' sea la gran historia que pretendía. Tenemos una guerra devastadora, una historia de amor imposible, dilemas morales, culpa, memoria y heridas abiertas. Pero a pesar del entusiasmo de muchos espectadores, a mí me ha parecido más bien un drama al que parece preocuparle más cualquier otra cosa que no sea contar algo distinto.

Y esto me lleva otra vez a pensar en Jacob Elordi y Ciarán Hinds, a los que les debe de doler la espalda después de soportar todo el peso de la serie. Ambos actores lo dan todo en una narrativa que, por momentos, parece no saber qué hacer con ellos. Aunque si solo acudimos a esta miniserie para disfrutar del talento de los dos intérpretes, lo cierto es que será justo lo que estamos buscando.

Al final, la dirección, aunque es elegante, acaba quedándose rígida y parece que esta exploración del alma humana se quedó en un ejercicio de estilo de su director. De una forma similar lo describe mi compañero Pedro Gallego:

'El camino estrecho' es paradigmática de lo que se aprecia en muchas miniseries de prestigio, con un acabado teóricamente espectacular y narración desparramada por un cineasta que aprovechó el tren de financiación que le daban en televisión ya que no pudo convertirlo en una película. Es demasiado rígida para poder resultar emocionante o despertar ideas interesantes.

En definitiva, todo en esta serie parece estar al servicio del lucimiento de sus actores, pero ni siquiera ellos pueden sostener una trama que, en su afán de ser importante, acaba siendo siendo absorbida por tanta solemnidad.

Más forma que fondo

La historia construye el perfil de un hombre que ha visto cómo su mundo se desmoronaba. Pero el vaivén emocional que se nos presenta no termina de encontrar una estructura firme, y el resultado termina siendo más bien un conjunto vacío de escenas que suponen un deleite para la vista. Su envoltorio visual es exquisito, pero se queda lejos de transmitir lo que tantos otros relatos de la misma época nos han contado ya trillones de veces.

Aun así, si tuviera que quedarme con algo positivo, 'El camino estrecho' sí que brilla en el aspecto formal. Aunque el guion se resiente de una falta de tensión dramática real, y cada giro sea completamente predecible, la ambientación de los campos de prisioneros está cuidadosamente reconstruida y hay planos de una belleza pictórica alucinante que al menos para mí han justificado el tiempo invertido.

Al final, lo que queda de esta miniserie es una obra visualmente impecable, interpretada con rigor, pero muy insípida a nivel emocional. Es trágica y dolorosa, y muy cruel lo que les ocurre a sus personajes, pero no ha conseguido conmoverme.

