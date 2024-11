La directora de 'Crepúsculo' elige a Jenna Ortega y Jacob Elordi como los actores "perfectos" para un reboot de su película romántica de vampiros

La directora de la primera película de 'Crepúsculo' ('Twilight', 2008), Catherine Hardwicke, ha comentado los actores que interpretarían los papeles principales en la película de fantasía si se hubiera hecho ahora o si ocurriera un reinicio de la franquicia. Y generó entusiasmo entre los fans de la saga cuando nombró a Jenna Ortega ('Miércoles', 'Bitelchús Bitelchús') y Jacob Elordi ('Euphoria', 'Saltburn') para los papeles que hicieron por primera vez Kristen Stewart y Robert Pattinson hace 16 años.

Pattinson hizo su audición sin estar en forma y "con una camisa manchada"

Hardwicke se unió al podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz para un visionado especial de 'Crepúsculo' en tiempo real y, respondiendo a una sugerencia de Horowitz, la cineasta estuvo de acuerdo en que Ortega y Elordi serían un buen casting para este icónico romance adolescente vampírico:

"Eso sería perfecto. Serían perfectos para interpretar a Bella Swan y Edward Cullen. Quiero decir, es increíble. Probablemente Jacob hoy sería Edward. Creo que hoy en día hay muchos actores jóvenes realmente interesantes. Por supuesto, acabas de mencionar a Jenna Ortega, es increíble."

Catherine Hardwicke también habló sobre las dudas del estudio, Summit Entertainment, sobre elegir a Robert Pattinson para el papel principal de Edward, al principio del proyecto. Así lo recuerda:

"Cuando Robert vino a mi casa, tenía un flequillo negro por cabello y estaba un poco fuera de forma porque estaba en el pub todo el tiempo. Pensé: 'Esto no sólo funciona en persona, también funciona en la pantalla'. Por supuesto, en persona me dejé llevar, pero hay que estar segura: ¿realmente se traduce todo eso [a la pantalla]? Envié audiciones divertidas al estudio y él fue a conocerles. Me llamaron y me dijeron: '¿Crees que puedes hacer que este tipo se vea bien? ¿Viste sus pómulos?'. Dije: Le estamos haciendo un cambio de imagen en el cabello y comenzará a hacer ejercicio, y estará radiante'. Pero al principio no lo creyeron. Fue allí con una camisa manchada... Así era Rob."

A medida que se desarrollaban las discusiones sobre el futuro de la franquicia, Hardwicke compartió su curiosidad sobre la anunciada serie de 'Crepúsculo' que, según se informa, están preparando en Lionsgate. A pesar de no tener todos los detalles, la realizadora reconoció la incertidumbre que rodea al proyecto, que se podrá ver en Netflix aunque de momento no hay fecha de estreno. No parece probable que vayamos a ver a Jenna Ortega y Jacob Elordi en un reboot de la saga pero sí que podrían poner sus voces en esa serie ya que se ha confirmado que será una adaptación animada de la famosa obra de Stephenie Meyer y ocuparía menos tiempo de su agenda.

