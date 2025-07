El director de 'Longlegs' tiene nueva película. Sólo he necesitado ver un minuto para que se convierta en uno de mis estrenos más esperados del año

Osgood Perkins está que no para. Después de la magnífica 'Longlegs' —que, por cierto, no ha salido aún de mi cabeza desde que la vi— y de la cachondísima y no menos recomendable 'The Monkey', el cineasta va a encadenar su tercer largometraje consecutivo en 16 meses —ríete tú de Takashi Miike y su productividad—. Va a estar nuevamente apadrinado por NEON, se titula 'Keeper' y su primer avance tiene una pinta deliciosa y muy marca de la casa.

Vuelve Perkins, vuelve el terror

El avance, tal y como ocurrió con la campaña promocional de la mencionada 'Longlegs', juega nuevamente con vender una atmósfera y un tono más que detalles argumentales, condensando en poco más de un minuto planos de mujeres que, progresivamente, van ganando en intensidad, sensación de inquietud y, como cabría esperar, violencia. Yo, personalmente, no necesito más para estar dentrísimo.

A pesar de lo escueto del teaser, sí que ha trascendido una breve sinopsis que reza lo siguiente y que nos permite intuir por dónde van a ir los tiros:

“Durante una escapada de aniversario en una cabaña remota, una esposa se queda sola tras la marcha de su marido, solo para enfrentarse a una presencia siniestra que revela el escalofriante pasado de la cabaña”.

Ahora bien, si hay algo que despierta toda mi curiosidad más allá de lo planteado hasta el momento, es la naturaleza del filme y su modelo de producción. Y es que 'Keeper', cuyo primer aperitivo pudimos disfrutar en la escena poscréditos de 'The Monkey', está planteada como una película de terror ambientada en una única localización y que fue rodada durante las huelgas de 2023 por un equipo sin sindicar, motivo por el cual no está escrita por Perkins —al menos de forma oficial, claro está—.

El propio realizador explicó el asunto de este modo en una entrevista con IndieWire, en la que puso sobre la mesa el nombre del escriba Nick Lepard, que tiene pendiente de estrenar la recomendable 'Dangerous Animals' de Sean Byrne en nuestro país:

“Se hizo durante la huelga del sindicato de guionistas, así que no pude escribirla. Este encantador canadiense no sindicalizado, Nick Lepard, escribió la película y nosotros fuimos dándole forma juntos”.

Además, Perkins ha calificado 'Keeper' como "una película preciosa, preciosa" con un componente de "terror adulto centrado en las relaciones" y, de paso, ha echado flores a su actriz principal Tatiana Maslany, de quien ha dicho que "es la mejor", que "es infinita" y que tiene "muchísima suerte de tenerla". No seré yo quien diga lo contrario.

Por cierto, la dirección de fotografía de la película —ya sé que sólo me importa a mí, pero bueno—, corre a cargo de Jeremy Cox, entre cuyos créditos figura la genial miniserie 'The Edge of Sleep' que aún continúa inédita en estas tierras y cuyo tratamiento visual encaja bastante bien con la cuidada confección estética de las cintas del bueno de Osgood.

Como suele pasar, 'Keeper' sólo tiene fecha en EE.UU. a día de hoy, y está marcada en el 14 de noviembre de este 2025. Con un poquito de suerte podremos recibir un regalo de navidad oscuro y retorcido, de esos que tanto nos gustan.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025