'The Monkey' es el recordatorio perfecto de por qué el cine más salvaje y con más mala baba puede sentar mejor que una buena sesión de terapia

Nunca dejará de sorprenderme, y esto ocurre cada cierto tiempo, pillándome con la guardia baja en cada ocasión y enriqueciendo aún más si cabe el visionado, cómo el cine más salvaje, malintencionado y "chungo" —en el mejor sentido posible de la palabra—puede ofrecernos vivencias totalmente catárticas y casi sanadoras a nivel emocional que pueden llegar a sentar mejor que una buena sesión de terapia cuando el día se tuerce.

En pleno 2025, ha tenido que llegar Osgood Perkins —Oz para los amigos— con ese peculiar sentido del humor que ya veló con no poca astucia en la magnífica y, bajo mi humilde punto de vista, injustamente infravalorada 'Longlegs', para recordarme una vez más que este tipo de oscuros y retorcidos milagros, de esos que en ocasiones celebras con la boca pequeña por el miedo al qué dirán, existen.

Y es que, con su aproximación a la comedia, el cineasta eleva un largometraje que no titubea a la hora de llevar a su terreno el ya de por sí notable relato de Stephen King en el que se basa, condensando en una hora y media que pasa a toda velocidad por las retinas, una de esas experiencias colectivas confeccionadas para ser disfrutadas en una sala de cine abarrotada hasta los topes.

La catarsis más cafre

La mejor manera que se me ocurre para definir 'The Monkey', y esto es algo que ya se ha hecho con anterioridad por lo acertado del concepto, es como una suerte de 'Destino Final' de diseño. Un capítulo apócrifo de la prolífica franquicia con un extra de cachondeo explícito, con un tratamiento narrativo y audiovisual mucho más refinado y con un obvio poso literario heredado perceptible, principalmente, en su uso de la narración en off.

Esta historia centrada en dos hermanos enfrentados a un mono homicida "de juguete" —porque, en el fondo, no es juguete— con poderes sobrenaturales está apuntalada, en primer lugar, por la mencionada predominancia de la comedia negra como el carbón y por el cinismo cachondo y descarnado que proyecta sobre su exploración de la muerte, la futilidad del ser humano y lo azaroso de nuestra presencia y permanencia en la Tierra. Al menos, en la de los vivos.

El segundo punto clave de la cinta y, en última instancia, su gran reclamo comercial, no podría ser otro que su pintoresco repertorio de muertes. Perkins y su equipo no han titubeado por un segundo a la hora de crear las máquinas de efectos encadenados más rocambolescas y sádicas para acabar con sus personajes en unas escenas coronadas por un gore de cinco tenedores y por una mala baba tan densa y ácida como encomiable.

Siendo honestos, muy pocas producciones han logrado arrancarme tantas carcajadas durante los últimos años. Risotadas de esas que te hacen sentir ligeramente —muy ligeramente— culpable después de razonar por un segundo que han sido fruto de presenciar cómo una persona ha se ha ido al otro barrio de la forma más dantesca y gráfica posible. Supongo que tendremos que achacar esta reacción a la simple y llana magia del cine.

Aunque pueda parecer que todo en 'The Monkey' es cachondeo puro y duro... sí que lo es. Porque el director y guionista también ha impregnado del tono jocoso las aristas del relato que, a priori, podrían haber sido más serias, y que se encuentran en el discurso sobre la paternidad y el miedo a legar traumas y taras a las siguientes generaciones, emitido de un modo afilado y sarcástico. Un complemento ideal para la orgía de sangre y vísceras que riega la superficie del metraje.

Redondeando todo esto, la película hace gala de una puesta en escena y un trabajo de cámara y fotografía impecables, que huyen lo máximo posible de lo convencional con una planificación y un juego de ópticas, encuadres y focales —genial el uso de grandes angulares y macros en momentos concretos— notable que envuelve un auténtico caramelito visual.

'The Monkey es todo un festival para paladares refinados y estómagos curados de espanto. Cine capaz de alegrarte el día, la semana y el mes —aunque sea a golpe de atrocidades— y que nos hace esperar lo nuevo de Oz Perkins como agua de mayo.

En Espinof | Las 11 mejores series de terror de 2024

En Espinof | Las 31 mejores películas de terror de 2024