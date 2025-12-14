"No quería joderlo". Stellan Skarsgård confiesa que necesitó usar pinganillo para rodar uno de los mejores momentos de la saga 'Star Wars'

Viendo el impresionante monólogo que Stellan Skarsgård llevó a la pantalla en la primera temporada de 'Andor' —probablemente, la mejor producción de 'Star Wars' en una larga, larguísima temporada—, nadie diría que el intérprete estuvo recibiendo ayuda en tiempo real durante su interpretación. Pero esto, además de ser estrictamente necesario dadas las circunstancias, lejos de hacer su labor más sencilla, la convirtió en un proceso algo más complejo.

Corto y cambio

Durante una entrevista con Moovy TV, el actor de 74 años ha confesado que, mientras rodaba la serie capitaneada por Tony Gilroy, necesitó utilizar un "pinganillo" con una persona en el otro extremo para ayudarle a recordar sus líneas de diálogo. El motivo no fue otro que los efectos del ictus que sufrió antes del inicio de la producción y que redujo sus capacidades de retención —que no eran demasiado buenas de por sí—.

"Siempre he tenido problemas recordando líneas, especialmente ahora desde que tuve un ictus hace un par de años, así que tengo un prompter en el oído. Pero no se trata de no recordar las frases, se trata de no salirse del camino y mantener el equilibrio. Estaba muy asustado de hacer ese monólogo porque era buenísimo. No quería joderlo, y llevó un par de tomas".

Además, Skarsgård explicó en un Actors on Actors de Variety el proceso de uso del dispositivo y las complicaciones derivadas del mismo. Básicamente, los tres pasos consistían en escuchar la réplica de su compañero de escena, escuchar la línea a través del auricular y repetirla interpretando e intentando mantener un ritmo fluido. Desde luego, parece de todo menos sencillo.

"No sabía cómo manejar esa cosa [para el oído]... Para mí, el ritmo es muy importante en una escena, ¿vale? El tío que me habla al oído no debe interrumpir mi ritmo. Tiene que ayudarme en ese sentido. Así que tenía que escuchar a la otra persona dándome la entrada y tenía que, por encima de eso, muy rápido, de forma clara y sin emoción, decir la frase. Entonces yo podía contestar en el ritmo correcto y llevarlo a mis tiempos. Fue complicado".

Sea como fuere, el trabajo del sueco sigue siendo impecable y una muestra perfecta de cómo la tecnología debería incorporarse a nuestro día a día para sumar, nunca para restar.

Vía DiscussingFilm

