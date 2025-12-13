"Resulta que me gusta y es mi película". James Cameron responde tajante a las críticas por el uso del 3D y el HFR en la saga 'Avatar'

Tal y como ocurrió con su predecesora, con 'Avatar: Fuego y ceniza' a la vuelta de la esquina se ha vuelto a reavivar el debate sobre la combinación de la tecnología 3D y HFR —high frame rate para los amigos— y las quejas de muchos espectadores que sufrieron molestias en la vista durante las proyecciones de 'El sentido del agua'. Pues bien, James Cameron tiene un par de cosas que decir al respecto.

Millones y fotogramas

Durante una entrevista que recoge la gente de DiscussingFilm en su cuenta de X, el cineasta ha respondido a todos aquellos que critican su decisión a nivel técnico y artístico, y lo ha hecho desde los dos puntos de vista y con la mala leche que siempre le ha caracterizado.

"Creo que 2 300 millones de dólares dicen que puedes estar equivocado. Bueno, ese es el razonamiento desde la autoridad. Pero el argumento artístico es que resulta que me gusta, y es mi película".

Pero, más allá del chascarrillo gracioso —sí, el bueno de James se ha echado unas risas con el comentario—, Cameron ha profundizado sobre el sentido de subir la tasa de fotogramas de los 24 tradicionales a los 48 durante las proyecciones tridimensionales. Mucho ojo, porque su respuesta, con fundamentos científicos, tiene todo el sentido del mundo.

"Me gusta lo que hace para suavizar la experiencia 3D. Si quieres ponerte técnico, tenemos muchas neuronas haciendo cosas diferentes, pero hemos dedicado neuronas específicamente para el paralelaje. Así que, cuando la gente dice que tiene fatiga ocular viendo 3D, no es fatiga ocular. Porque hemos integrado en nuestro córtex visual una percepción estereoscópica del mundo.

Esas neuronas sensibles al paralelaje no pueden funcionar si los ejes verticales de las cosas están dando saltos. El cerebro no lo puede procesar. Así que, si tenemos un efecto estroboscópico que degrada la experiencia 3D, entonces usaremos el HFR para que podamos procesar el 3D y para que desaparezca la fatiga ocular".

He de confesar que, sin ser en absoluto fan del HFR y del efecto soap opera de los 48fps —en 'El hobbit' fue algo espantoso—, el modo en que suaviza la experiencia 3D y cómo ayuda a que nuestra visión se habitúe rápidamente al juego con la profundidad —subtítulos incluidos— es fantástico. Lo mejor de todo es que solo queda una semana para poder disfrutar de la tridimensionalidad más vanguardistra, porque 'Fuego y ceniza' se estrena el viernes 19. Ganazas.

