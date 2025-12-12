Vamos calentando para la Navidad con Channing Tatum y Jesucristo. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Sí, puede que estemos a punto de ver el mundo arder —o, al menos, la industria audiovisual— debido a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, pero las penas, con una taquilla que acaba de levantar el vuelo hasta cifras más que decentes gracias al puente de diciembre, son menos. Y es que nuestras salas de cine recaudaron 7,6 millones de euros gracias a la férrea pugna entre dos de los títulos más potentes de los últimos meses.

Millonadas y novedades

Estos no son otros que 'Zootrópolis 2' y 'Five Nights at Freddy's 2', que han cerrado su segunda semana en cartel y su debut con prácticamente un empate técnico a 2,49 millones de euros y 2,45 millones de euros respectivamente, abriendo una brecha gigantesca con sus perseguidoras: 'Núremberg', 'Wicked: Parte II' y 'Ahora me ves 3', que aguantan en el Top 5 con 0,56 millones, 0,40 millones y 0,28 millones de euros.

Pese a las buenas noticias, una mirada a los datos del mismo puente de 2024 nos dejan ver una caída de casi un millón y medio de euros que será complicado que maquillen las novedades de esta semana, que vienen encabezadas por 'Roofman: Un ladrón en el tejad0', la apuesta fuerte del finde en clave de dramedia cálida ideal para la temporada prenavideña protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst.

Siguiendo con el precalentamietno vacacional, desde Corea del Sur nos llega el debut de Seong-ho Jang en clave de animación bajo el título de 'El rey de reyes', que narra la historia de Jesucristo a través de los ojos de un niño y con un reparto de voces arrollador que incluye a estrellas de la talla de Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hammill, Pierce Brosnan o Forest Withaker. Casi nada.

El otro gran estreno de la semana es el de 'El sendero azul', que dirige el brasileño Gabriel Mascaro y que aterriza en nuestros cines después de hacerse con el Oso de Plata en el Festival de Berlín y después de cautivar en la Seminci con su cóctel de aventuras y cine fantástico protagonizado por Tereza, una mujer de 77 años que se embarca en un viaje imposible por el Amazonas.

Además, la industria nacional nos trae 'Frontera', que nos transporta hasta la posguerra española para contar el bloqueo del paso de judíos que huían de la represión nazi en 1943 a través de los Pirineos; el drama 'Fragmentos', protagonizado por Emma Suárez y Manuel Vega; y 'Aro berria', un drama social ambientado en la década de los 70 que llega tras sorprender a quienes pudieron disfrutarlo en el Festival de San Sebastián.

