Disney se deja llevar por el furor de la IA permitiendo que OpenAI utilice 200 personajes suyos y gastándose un auténtico dineral

En 2010, Disney lanzó 'Epic Mickey', un videojuego en el que Mickey Mouse se aliaba con Oswald, el conejo afortunado, un personaje ya olvidado de los inicios de la empresa. El juego es estupendo, pero no fue fácil de sacar adelante porque Bob Iger tenía absoluto terror por lo que pudieran hacer con el personaje. De hecho, tal y como recordó ayer Seamus Blackley, el CEO de Disney le miró fijamente y le dijo "No dejes que este videojuego joda a Mickey". Han pasado quince años, y aparentemente ahora da lo mismo que alguien joda a Mickey, porque lo hará con IA. Y eso es inmediatamente bueno, por algún motivo.

IA está bien

Claramente, todas las grandes empresas del mundo del entretenimiento están poniendo sus huevos en la cesta de la IA, sin importar que a gran parte del público, más allá de aligerar su carga de trabajo con ChatGPT, le provoque un terrible rechazo. Disney no ha querido ser menos, y tal como leemos en Deadline, ha firmado un acuerdo con OpenAI para que la gente pueda utilizar a sus personajes en Sora, la app de vídeo hecho por IA.

¿Quieres hacer un vídeo en el que Yoda y Elsa se besen apasionadamente, o uno en el que el Capitán América sea el perpetrador del 11-S? ¡Felicidades, dentro de poco podrás... y de manera totalmente legal! Es más: Disney, convencida de que este es el camino que quiere llevar, ha invertido 1000 millones de dólares en la empresa, en el mayor desembolso hasta la fecha entre un estudio de Hollywood y una empresa de inteligencia artificial. Y todos sabemos que esto no va a acabar bien para Disney, que lleva más de un siglo protegiendo a sus personajes a cal y canto.

Pero la cosa va a mayores, porque Disney no solo lanzará alguno de estos cortos hechos por usuarios en Disney+ (los que sean aptos para toda la familia, al menos), sino que se convertirá en uno de los mayores clientes de OpenAI, utilizando su tecnología para crear todo tipo de experiencias y obligando a sus empleados a usar ChatGPT. Según Iger, "A través de esta colaboración con OpenAI extenderemos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestras historias a través de la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus trabajos".

Entre los personajes que podrás usar para hacer lo que quieras con ellos (desde escenas inéditas hasta saludos a tu abuela por su 70 cumpleaños, pasando por vídeos adultos y barbaridades que veremos a lo largo de los meses) no solo tendremos a Mickey y Minnie, sino también a los de 'Lilo y Stitch', 'La Sirenita', 'La bella y la bestia', 'La cenicienta', 'El rey león', 'Frozen', 'Encanto', 'Inside Out', 'Toy Story', 'Zootrópolis' y muchos, muchos más (más de 200, concretamente), además de las versiones animadas de varios personajes de Marvel y 'Star Wars'.

Ejemplo de lo que los usuarios ya están creando con la IA

Para Iger, "Juntar las icónicas historias y personajes de Disney con la tecnología rompedora de OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente n las manos de los fans de Disney de maneras que nunca hemos visto antes, dándoles maneras más ricas y personales de conectar con las historias que aman". ¡Ah! Mientras tanto, Disney ha denunciado a Google por el uso de IA generativa con sus personajes en Gemini (entre ellos, Mickey Mouse cometiendo el 11-S), dado que ya ha decidido quedarse con OpenAI. Y será solo el primero de muchos, muchísimos problemas para Disney.

Por más que haya quien se empeñe en repetir que a la gente le da igual la IA y solo quiere consumir contenido como si fuera papilla, la realidad es otra muy distinta: McDonald's se vio obligada hace poco a retirar su anuncio hecho con IA tras el machaque popular, Coca-Cola ha recibido un absoluto desprecio en los comentarios de su último anuncio (hasta el punto en el que sorprende que sigan abiertos), y la tendencia hace ya un tiempo que ha dejado de ser positiva entre gran parte del público, que ha pasado de estar entusiasmada con el juguete nuevo a darse cuenta de sus carencias y de lo que significa para el futuro. Disney ha tomado una decisión, pero falta ver hasta dónde le van a seguir el juego sus fans.

