Antes de que 'Solo en casa' reinara en Navidad, Francia ya había contado una historia similar: acción, terror y un niño ingenioso que casi acaba en los tribunales

Cuando se habla de películas navideñas que forman parte de la cultura popular, enseguida vienen a la cabeza los títulos clásicos con los que muchos crecimos. Esas historias que cada diciembre reaparecen en la tele entre anuncios y villancicos son las que muchos asocian con la Navidad como si fueran inevitablemente parte del espíritu festivo. Pero no siempre fue así, ni todas las historias que mezclan festividad y travesuras nacieron en Hollywood.

Antes incluso de que 'Solo en casa' convirtiera a Kevin McCallister en el niño ingenioso que todos conocemos, en Francia se había estrenado una película bastante menos amable y bastante más truculenta que compartía algunos elementos sorprendentes con la comedia familiar estadounidense.

La cinta francesa conocida por nombres como 'Deadly Games' o 'Dial Code Santa Claus' es una mezcla de thriller navideño con la historia de un chaval que se enfrenta a un intruso disfrazado de Papá Noel ideando toda clase de contramedidas en su casa. Esta película llegó a las pantallas en 1989, aproximadamente año y medio antes de que Kevin aterrice en la suya enfrentándose a los bandoleros torpes de la versión estadounidense.

Lo más curioso, contado en algunos medios especializados en cine de género, es que el propio director francés, René Manzor, llegó a considerar que la trama de 'Solo en casa' tenía semejanzas demasiado sospechosas con su guion original. Manzor incluso amenazó con emprender acciones legales contra los responsables del filme de Hollywood por lo que él percibía como una especie de apropiación de su idea, aunque finalmente no prosperaron esas demandas ni se llegó a un juicio real entre estudios.

La esencia de '3615 code Père Noël' (título en francés) es considerablemente más oscura que la de la querida comedia navideña. En la película francesa, el protagonista no solo actúa de forma ingeniosa sino que se ve metido en un contexto más brutal en el que la amenaza resulta bastante menos caricaturesca y más física, casi de cine de terror, con un Papá Noel que no se anda con chiquitas.

El tono guerrero y el uso de trampas y artimañas por parte del joven guarda un eco muy claro con lo que más tarde veríamos en Kevin McCallister, aunque desde luego las intenciones y la estética de cada película son radicalmente diferentes, porque en la versión francesa vemos a un mini Rambo curándose él mismo las heridas a una edad en la que cualquier otro estaría llorando por abrir los regalos.

En Francia, este filme tuvo una vida propia entre los aficionados al cine de culto y al género de terror mezclado con festividad, mientras que 'Solo en casa' se consolidó como uno de los mayores éxitos familiares de su década y se convirtió en tradición navideña en muchos hogares de todo el mundo.

Y aunque la cuestión de la influencia directa entre una película y otra nunca se resolvió en los tribunales como se llegó a plantear, lo que sí queda claro es que la Navidad en el cine tiene dimensiones mucho más variadas de lo que sugiere una simple comedia familiar.

Foto de Duoscope

En Espinof | Los productores del show pensaron que sería un total fracaso. Lo cierto es que fue uno de los especiales de navidad más vistos por más de 50 años

En Espinof | Varios años después de su estreno, se confirma la teoría de un enigmático personaje que le da todo el sentido a una de las más emblemáticas cintas de navidad