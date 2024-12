Los productores del show pensaron que sería un total fracaso. Lo cierto es que fue uno de los especiales de navidad más vistos por más de 50 años

Si pensamos en especiales de navidad que siempre viven en nuestra memoria y que, año con año se vuelven en clásicos para volver a ver, quizá regresen a nuestra mente extractos de episodios de 'Los Simpson' o de varias sitcoms más actuales, sin embargo, en la historia de la televisión ha habido una historia animada que, contra todo pronóstico, se convirtió en un clásico durante más de cinco décadas.

Cuando los productores de la CBS vieron el episodio piloto de 'A Charlie Brown Christmas' en 1965, su escepticismo era palpable. La cadena estadounidense, conocida por series de ritmo dinámico y un enfoque convencional, se enfrentaba a un proyecto que desafiaba las normas de la televisión de la época. El especial de Navidad de Charles Schulz, basado en su famosa tira cómica 'Peanuts', presentaba una propuesta arriesgada que no convencía a los ejecutivos: un tono melancólico, animación sencilla, una banda sonora de jazz poco convencional y la ausencia de una pista de risas, un elemento casi obligatorio en la animación televisiva estadounidense de aquellos días.

En lugar de abrazar la excentricidad o el humor slapstick, 'A Charlie Brown Christmas' optó por explorar temas profundos como el materialismo y el verdadero significado de la Navidad. Carlitos, el protagonista, se siente desconectado del bullicio comercial de las fiestas, y su lucha interna se refleja en un ritmo deliberadamente pausado que contrastaba con el frenesí de los dibujos animados de la época.

Para los productores de la CBS, este enfoque corría el riesgo de aburrir a la audiencia. Estaban acostumbrados a programas rápidos y vibrantes que captaban la atención de los niños, no a reflexiones introspectivas. Sin embargo, esta aparente debilidad se convirtió en la mayor fortaleza del especial, ofreciendo una narrativa que conectaba con las emociones de los televidentes.

Todos los involucrados creían que el especial sería un desastre. Cuando los productores vieron el especial, pensaron en descartarlo, sin embargo, "si no se hubiera programado para la semana siguiente, no habría forma de que transmitieran ese programa", como comentó en el DVD de la creación del especial Bill Meléndez, el director del proyecto, que vio por primera vez la animación completa en una proyección en un cine unos días antes de su estreno; sin embargo, Ed Levitt, animador de cintas como 'Bambi' fue más positivo con respecto al especial, diciendo que era "el mejor especial que jamás hará. Este programa va a durar cien años".

La música como clave de su éxito

Otra decisión audaz fue la elección de la banda sonora, compuesta por Vince Guaraldi. En lugar de optar por melodías tradicionales o música infantil alegre, Guaraldi creó piezas de jazz que incluían temas como 'Linus and Lucy' y 'Christmas Time Is Here'. Para los ejecutivos, esta selección era incomprensible: ¿qué podía aportar el jazz, un género asociado a adultos, a un especial navideño para niños?

La música, sin embargo, se convirtió en un ícono en sí misma, capturando la melancolía y la magia de la temporada. Guaraldi logró crear un puente emocional entre los personajes y la audiencia, dotando al especial de un alma musical inolvidable, tanto, que el editor Richard Burgheim de la revista Time, a la semana siguiente de ver el especial, en su reseña elogió la producción, escribiendo que "A Charlie Brown Christmas es un especial infantil de esta temporada que vale la pena repetir".

A pesar de las dudas de la CBS, el especial se estrenó el 9 de diciembre de 1965. Para sorpresa de todos, 'A Charlie Brown Christmas' se convirtió en un éxito inmediato, con altos índices de audiencia y una avalancha de elogios de la crítica.

Durante 56 años consecutivos, el especial se transmitió cada Navidad, consolidándose como un ritual televisivo esencial. Su legado no solo redefinió lo que un especial navideño podía ser, sino que también demostró que los riesgos creativos pueden dar lugar a obras inmortales.

