Max acaba de anunciar su plan con anuncios. Es de los más caros del mercado

Ya tardaban desde Warner Bros Discovery en subirse al carro de los planes de suscripción con anuncios incluidos y así ha sido. Cambiar el color de marca no es el único cambio de la plataforma y es que acaba de anunciar que a partir del próximo martes 8 de abril pondrá a disposición del público un plan más barato para poder disfrutar de sus próximos grandes estrenos. Con publicidad, claro.

Y es que abril es un mes muy importante para Max ya que entre el regreso de 'El cuento de la criada' el 8 de abril con su temporada final, 'The Last of Us' el 14 con su temporada 2, el de 'Hacks' con su temporada 4 el 11 y finales de la temporada 3 de 'The White Lotus' y 'The Pitt', tienen material de sobra para atraer nuevos suscriptores.

Así, a partir del 8 de abril se lanzará este plan básico con anuncios al precio de 6,99 euros al mes en España, Portugal y Andorra. Un precio que, además, lo sitúa junto a la oferta de Netflix (mismo precio) entre lo más caro en el mercado del streaming entre planes similares.

Anuncios caros

Con menor precio están el plan estándar de Disney+ con anuncios, que cuesta 5,99 euros; el de SkyShowtime son 4,99 euros al mes al igual que Atresplayer; y Prime Video que por 6,98 (1,99 euros adicionales) ves las cosas sin anuncios. Caso aparte es Movistar Plus+ que no concibe un plan sin anuncios y pagues lo que pagues vas a tener publicidad sí o sí.

En el lado positivo, esta es una rebaja de cuatro euros al mes (o 40 al año) respecto al plan estándar mensual, que pasa a costar 10,99 al mes o 109,99 euros al año. De esta manera, los planes de suscripción de Max para nuevos clientes a partir del 8 de abril quedarían de esta manera:

Plan básico con anuncios (mensual): 6.99€

Plan estándar (mensual): 10.99€

Plan premium (mensual): 15.99€

Plan básico con anuncios (anual): 69.90€

Plan estándar (anual): 109.00€

Plan premium (anual): 159.00€

Max DAZN (mensual, complemento deportes incluído): 44.99€

Complemento deportes (mensual, para todos los planes): 5.00€

