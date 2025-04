Pablo Alborán alucina con el insólito regalo que le dan en 'La revuelta' y explica cómo ha sido su debut como actor en Netflix. "Creo que no se ha hecho nunca"

Los invitados de 'La revuelta' suelen venir con regalos y, a menudo, también reciben algo de parte del programa. Pablo Alborán se pasó por allí y Jorge Ponce quiso seguir con la tradición y le regaló su retrato hecho en manguera.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Intercambio de regalos

Pablo Alborán habló en 'La revuelta' de su carrera musical, y también le trajo unos cuantos regalos al presentador: una camiseta y un cuadro de David Broncano de niño, emulando el cartel de la gira del cantante: "¿De dónde has sacado esta foto? ¿Habéis encontrado a mi madre?" exclamó él, y Alborán lo dejó en que "habían investigado".

Por su parte, Broncano le regaló unas servilletas y él confirmó entre risas que su primera canción la escribió en una servilleta. Antes de irse, el presentador dio paso a Jorge Ponce, que ya le había entregado a Alborán varios retratos otras veces que había visitado el programa: "Te hice en un seto, te hice en kebab y (ahora) te he hecho en material de jardín".

Busca las siete diferencias

Trajeron el regalo cubierto por una tela y Ponce no tardó mucho en desvelar de qué se trataba: "Creo que no se ha hecho nunca. Te he hecho en manguera". Alborán se lo quedó mirando sin saber muy bien qué decir: "Se parece bastante a la foto de mi adolescencia". "Te lo guardamos par la próxima" le aseguró Ponce y el cantante le estrechó la mano como agradecimiento.

Debut como actor

Durante la entrevista, Alborán dio más detalles de su debut como actor en 'Respira', un proyecto que ha disfrutado mucho y "pone en valor el trabajo de la sanidad pública":

"Estoy terminando ya el rodaje de una serie de Netflix que se llama 'Respira', la temporada 2, yo soy un cirujano plástico. Me proponían cosas (como actor) siempre cantando y yo quería completamente alejarme de eso. (...) (Con 'Respira') Me ha llegado un papel hipergoloso, que le pasa de todo... Mi personaje es vasco y el acento me ha costado la vida, pero me pude salvar un poquito porque su madre es madrileña. Intenté quitarme el acento malagueño".

En Espinof | Aunque nos preocupe el destino de nuestros impuestos, TVE lo está haciendo bien. La llegada de Buenafuente refuerza la apuesta por el entretenimiento

En Espinof | Las mejores series infantiles en Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ y Amazon Prime