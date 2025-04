"Hasta las demandas van antes a El hormiguero que a La revuelta". Jorge Ponce reacciona a la denuncia del rey emérito contra Revilla

Además de la visita del jurado de 'MasterChef', 'La revuelta' también contó anoche con las intervenciones de sus colaboradores habituales. Durante el programa, Jorge Ponce bromeó sobre la demanda que ha puesto el rey emérito a Miguel Ángel Revilla por "vulnerar su honor".

"50.000 euros le pide"

El pasado martes, se hizo pública la noticia de que el rey Juan Carlos I había emprendido acciones legales contra el político Miguel Ángel Revilla por "haber atentado contra su honor" en diversas apariciones públicas que hizo en los medios de comunicación durante los últimos años.

La demanda pide una indemnización de 50.000 euros por "daños morales", y le acusa de haber utilizado "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" contra su persona. Sobre este tema habló anoche Jorge Ponce en 'La revuelta': "¡Qué fuerte esto de que el rey Juan Carlos haya demandado a Revilla! Yo no sabía que el emérito podía demandarte. Sabía que podía enamorarte".

"Hasta las demandas van antes a 'El hormiguero' que a 'La revuelta'. Es feísimo, de verdad" bromeó Ponce y Broncano le contestó: "No le pueden hacer eso a Revilla". "50.000 euros le pide, quiere más. Por vulnerar su honor. Él era honorable y Revilla lo ha hecho menos honorable" explicó el colaborador.

"Menos mal que en este programa no se ha mencionado al rey Juan Carlos jamás" quiso zanjar el tema, a lo que Broncano apuntó con ironía: "Tú, todos los días. A ti, que te demanden". El programa pinchó un montaje con un popurrí de todas las veces que Ponce ha mencionado al emérito, de lo que el aludido se defendió diciendo que era la IA. "Para que no haya confusión, cualquier cosa que me escuchéis a mí de Juan Carlos, es Juan Carlos Monedero" concluyó con humor.

¿Cómo fue en audiencias?

Una noche más, la Copa del Rey desplazó a 'La revuelta' en la programación, aunque esta vez solo hasta el prime time: el impulso del partido entre Atlético de Madrid-F.C. Barcelona (29,6% y 4.390.000) permitió que el programa de David Broncano sacara ventaja con 14,5% de share y 1.145.000 espectadores a 'Universo Calleja', que se quedó en 12,6% y 1.001.000.

