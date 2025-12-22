James Cameron vuelve a petarlo: Estos son todos los récords de taquilla que ha batido 'Avatar: Fuego y ceniza' en su primer fin de semana

Se veía venir: una vez confirmadas las cifras oficiales del fin de semana, podemos decir que 'Avatar: Fuego y ceniza' es un nuevo bombazo —tal vez algo menos de lo que le hubiese gustado al estudio responsable— de James Cameron. La tercera entrega de las aventuras de Jake Sully y compañía ha arrasado la taquilla durante su debut en la gran pantalla, recaudando 345 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 88 han salido del mercado estadounidense y 257 del resto del planeta.

El show de los récords

Pero ojo, porque el bajón respecto al lanzamiento de su predecesora, que arrancó su periplo con 441 millones de dólares en su poder, no significa que la tercera 'Avatar' no haya reventado unos cuantos récords por el camino que, de paso, reafirman a James Cameron como el rey del box office y los blockbusters multimillonarios. El compendio de hitos alcanzados por 'Fuego y ceniza' a día de hoy es el siguiente:

El segundo mejor estreno de James Cameron en todo el mundo (por detrás de 'El sentido del agua'.

El segundo mejor estreno estadounidense de James Cameron (por detrás de 'El sentido del agua').

El segundo mejor estreno global de una cinta dela Motion Picture Association en 2025 (por detrás de 'Zootrópolis 2', que hizo 560,3 millones de dólares).

El tercer mejor estreno global de 2025 (por detrás de la mencionada 'Zootrópolis 2' y de 'Ne Zha 2' (431,2 millones de dólares).

El segundo mejor estreno internacional de una película de la MPA desde 'Avatar: El sentido del agua'.

El mejor estreno internacional en 2025 de una película de la MPA en Francia, Alemania, Corea del Sur y España.

El mejor estreno de una película de 'Avatar' en China.

El mejor estreno global en 2025 (y el quinto de todos los tiempos) de una película proyectada en IMAX.El mejor estreno para una película de Avatar en Turquía, Ucrania, Indonesia y Vietnam.

Como decía, James Cameron ocupa los puestos 1, 3 y 4 de la lista con las películas más taquilleras de todos los tiempos. Concretamente, la primera 'Avatar' —con 2 923 710 708 de dólares—, 'Avatar: El sentido del agua' — con 2 343 477 301 de dólares— y 'Titanic' —con 2 264 812 968— son los títulos que le convierten en el rey del mundo en lo que a amasar millonadas respecta.

En España, por su parte, 'Avatar: Fuego y ceniza' ha debutado con 6,23 millones de euros que han servido para revitalizar nuestra taquilla e impulsarla hasta un total de 9,13 millones gracias a la asistencia de 1,12 millones de espectadores que han contribuido al mejor fin de semana del año. Una barbaridad que eclipsa a 'Zootrópolis 2' —que aguanta el tipo con 1,27 millones más—, 'Five Nights at Freddy's 2' —0,37 millones—, 'Nuremberg' —0,23 millones'— y 'Rey de Reyes' —0,19 millones—.

