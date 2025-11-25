'Zootrópolis 2' es una secuela estupenda. Una aventura entrañable que incluye una crítica audaz al racismo y los prejuicios mientras expande su universo

Si 'Zootrópolis' supo combinar diversión familiar con reflexiones sociales profundas, su secuela continúa con lo que hizo tan especial a la primera película. La película original nos conquistó con un mundo lleno de color y personajes memorables y 'Zootrópolis 2' -que se estrena en cines el 28 de noviembre- lo recupera, aprovechando para abordar de una manera clara y efectiva temas como los prejuicios o el racismo, algo poco habitual en la animación de Disney.

En esta segunda parte, el director y guionista Jared Bush expande la historia con nuevos protagonistas, los reptiles, lo que permite explorar aún más la discriminación y la segregación dentro de la ciudad donde depredadores y presas conviven bajo tensiones latentes. A la vez, mantiene el equilibrio perfecto entre aventura, humor y emoción, recordándonos que los prejuicios no desaparecen solos y que la empatía y la justicia siguen siendo esenciales para superarlos.

Nuevos personajes y lecciones

La historia introduce a Gary De'Snake, una serpiente injustamente acusada de un crimen, y a quien Judy Hopps y Nick Wilde intentan ayudar en un arco narrativo que al principio no parece ser el principal pero que añade emoción y misterio al filme, abordando directamente el tema del racismo: porque los reptiles viven aislados y son vistos como peligrosos por un discurso y una realidad distorsionada, lo que refleja una discriminación más intensa que la que ya conocíamos entre depredadores y presas.

'Zootrópolis 2' no rehúye los temas difíciles, y lo hace con una claridad que sorprende en una película familiar. La discriminación y el racismo se muestran abiertamente, usando a los reptiles como un nuevo grupo marginado cuya experiencia refleja los conflictos y prejuicios que persisten incluso en sociedades que se consideran avanzadas. Este enfoque permite que la historia explore el impacto de la segregación y los estereotipos de manera profunda, sin recurrir a simplificaciones o moralejas forzadas.

Judy Hopps y Nick Wilde continúan enseñándonos la importancia de la empatía y la justicia, pero ahora se enfrentan a desafíos más complejos y a situaciones reales. La película logra transmitir estas ideas sin perder la ligereza que recordamos, con un humor, una ternura y un espíritu aventurero que se combinan para hacer que el mensaje llegue sin sentirlo como un sermón, lo que refuerza la eficacia de la narrativa y permite que tanto niños como adultos reflexionen sobre sus propios prejuicios y actitudes.

El guion, en esta secuela, se toma su tiempo para explorar cómo los conflictos y malentendidos surgen de los prejuicios, mostrando que la convivencia pacífica requiere compromiso y una voluntad de cambio. Se percibe especialmente a través de las interacciones entre depredadores, presas y reptiles, que están cuidadosamente desarrolladas, permitiendo abordar la discriminación y las injusticias dándoles un peso emocional que potencia el mensaje de la película.

Otro despliegue visual y narrativo que impresiona

Por otro lado, a nivel visual, la película es un verdadero espectáculo. La ciudad de Zootrópolis se amplía con una riqueza de detalles impresionante: desde la arquitectura de los diferentes distritos hasta la animación minuciosa de cada personaje, que refleja unas emociones, personalidades y matices únicos. Los nuevos reptiles se integran con naturalidad en la ciudad, y su diseño permite que cada gesto, movimiento o expresión encierre la información de una forma muy efectiva, facilitando el proceso inmersivo.

La historia combina misterio, aventura y comedia con un ritmo perfectamente calibrado, logrando que cada escena tenga un peso narrativo y emocional. Y la dirección y el proceso de animación trabajan en conjunto para mantener nuestra atención y, al mismo tiempo, reforzar los temas centrales de la película: la inclusión, la empatía y la justicia. Este nivel de cuidado hace que 'Zootrópolis 2' no solo sea entretenida y divertida, sino también una obra que se puede apreciar por su riqueza temática y visual, consolidándose como una secuela que honra la original mientras se atreve a expandir sus fronteras.

