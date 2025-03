¡Ya basta de princesas! Estas heroínas animadas de Disney no tienen ni gota de sangre real y no tienen nada que envidiar a 'Blancanieves'

Al margen de la diversidad de opiniones que está generando el reciente estreno de la versión en imagen real de 'Blancanieves', encontramos en la película uno de los elementos más comunes dentro del cine de Disney (y no es el hastío generalizado ante el enésimo live action que nadie ha pedido) y que a estas alturas empieza a estar un poco gastado, las cosas como son.

Me refiero a lo de volver a jugar la carta de la princesa como salvadora del pueblo, como si el público necesitara una protagonista con sangre real para que una historia les pueda interesar. Dejando a un lado lo raro de este discurso, hemos decidido reunir a varias heroínas animadas que ya demostraron su valía sin tener ni una gota de sangre real (y de las que Disney podría aprender un poco de cara a nuevas películas).

Mulán

Por mucho que Disney luego la haya querido barrer hacia su imperio de princesas y reutilizarla hasta la saciedad en merchandising, lo cierto es que la protagonista de 'Mulán' nunca ha formado parte de la realeza, ya que procede de familia humilde y luego tampoco se casa con ningún príncipe (de hecho, su trama romántica siempre fue algo muy secundario). Ahí la tenéis, liderando un ejército, enfrentándose a los hunos y salvando China. Casi nada.

Judy Hopps

La coneja policía de 'Zootrópolis' es uno de esos personajes que siente auténtica pasión por su trabajo hasta límites insospechados. La agente llega a la gran ciudad dispuesta a demostrar sus capacidades y se lanza de lleno a una peligrosa investigación, pese a que casi nadie se fía demasiado de su intuición. Poner a prueba tu paciencia dialogando con un perezoso es digno de admiración, cuanto menos.

Elastigirl

Que no os engañen, Elastigirl/Helen Parr ya molaba antes de 'Los increíbles 2'. La superheroína se lía la manta a la cabeza cuando ve que su marido está en peligro y corre a pilotar un avión para lograr rescatarle, a la vez que se las ingenia para lidiar con sus hijos intentando tirarse de los pelos en plena misión secreta. ¡Y sin capa!

Audrey y Helga

Aunque poca gente lo recuerde, en 'Atlantis' hay una princesa como tal (Kida), pero la pobre palidece un poco cuando la pones al lado de personajes tan cañeros como Audrey (as de la mecánica e incisivamente borde a partes igual) y Helga (como villana tiene más matices que el comandante, seamos sinceras). De bonus extra, la señora Packard, que también es estupenda.

Nani

Aunque Lilo es una niña trasto que se hace querer, no podría salir adelante si no tuviera detrás a Nani en 'Lilo & Stitch'. La pobre chica compagina sus trabajos a la vez que está pendiente de su hermana (con unos cambios de humor dignos de la peor montaña rusa), de su mascota azul alienígena y todos los experimentos que llegaron después. Y aún le queda tiempo para salir por ahí con su chico... a veces.

Amelia

Si ya de por sí 'El planeta del tesoro' pasa desapercibida pese a ser una de las mejores películas de Disney, la capitana Amelia ni siquiera se suele destacar como uno de los mejores personajes, y eso que le toca comerse el reto de comandar un barco lleno de gente con intenciones turbias. ¡A sus órdenes!

También en las series

No hay que olvidar que Disney tiene también muchas series con chicas que parten la pana en papeles muy protagonistas: Kim Possible en la serie homónima, Luz de 'Casa Búho', Anne en 'Anfibilandia', Rosita en 'Patoaventuras', Ahsoka en 'The Clone Wars'... y ninguna es princesa de nada.

Más allá de Disney

Obviamente, si miramos más allá de Disney encontramos múltiples ejemplos (aunque no tantos como nos gustaría, eso es cierto) de personajes femeninos interesantes y autosuficientes sin rastro de sangre real: Ginger en 'Chicken Run', Gwen en 'Spider-man: Un nuevo universo', Marina en 'Simbad', Akima en 'Titán A.E.', Astrid en 'Cómo entrenar a tu dragón'...

¿Y en anime qué?

No podíamos acabar sin hablar de las heroínas de anime, donde lo de ser princesa y patear culos no parece estar tan intrínsecamente unido. Desde las guerreras mágicas de 'Sailor Moon' a la comandante cyborg de 'Ghost in the shell', pasando por 'Utena, la chica revolucionaria', Oscar en 'La rosa de Versalles', las combatientes de 'Ataque a los titanes' y un larguísimo etcétera.

