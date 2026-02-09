Las razones estilísticas por las que Denis Villeneuve es el mejor director posible ahora mismo para la saga Bond

Poco tenemos confirmado sobre la vuelta a los cines del espía británico más famoso, con permiso de Austin Powers. Se rumorea que llegará a los cines entre 2027 y 2028, y que nos traerá a un James Bond más joven que el anterior, en la treintena. A partir de ahí todo son especulaciones. Todo menos dos nombres: al volante del proyecto estará Dennis Villeneuve y el guion lo firmará Steven Knight.

El gran reto de 'Bond 26'

La franquicia del agente 007 pasa por uno de sus típicos momentos valle. Cada varios años la fórmula se desinfla y acaba ofreciendo películas más rutinarias, poco inspiradas y con protagonistas contando los días para cumplir con su contrato.

De hecho, despedimos al Bond de Daniel Craig con una última entrega, 'Sin tiempo para morir', que a mí me pareció mediocre en comparación con la que empezó su etapa, 'Casino Royale', y que finalizaba un arco argumental cogido con alfileres, acabando con una de las escenas que mayor vergüenza ajena me han dado en el cine de toda la saga. Peluche al cinto incluido. Por supuesto, la película causó división y tuvo críticas tan entusiastas como la de Víctor López G. aunque yo me posiciono más en el lado de Kiko Vega.

Toca, por tanto, reiniciar la saga de cero (será la séptima vez) y volver a rentabilizar el legado del escritor Ian Flemming. El reto hoy es quizá mayor que en ocasiones anteriores. No solo toca encontrar a un nuevo rostro para Bond que sea del agrado de la mayoría, sino también revitalizar la saga en una época donde los estándares de la acción pasan por la alargada sombra de John Wick y en la que hay que moverse en la cuerda de lo políticamente correcto.

Y para esta difícil tarea se ha depositado la confianza en el bueno de Dennis "Arrakis" Villeneuve, uno de los directores estrella del momento.

Tradicionalmente, la saga ha tirado de artesanos del séptimo arte. Directores efectivos, con poca personalidad pero con oficio que entregaban películas a veces muy buenas ('Goldfinger', 'Goldeneye'), otras bastante decentes ('El hombre de la pistola de oro') y unas cuantas rematadamente malas, aunque con suficiente gancho para divertir a los fans ('Octopussy', 'El mundo nunca es suficiente').

Esto cambió en 2012 con la entrada de Sam Mendes, un director de primer nivel que nos dio una de las mejores películas de toda la saga con 'Skyfall'. Y luego hizo 'Spectre'. Nadie es perfecto.

Villeneuve, al igual que otros titanes como Quentin Tarantino o Christopher Nolan, ya había prodigado en los medios su cariño por las películas de 007 y su predisposición a aportar su granito de arena. El genio de Knoxville se postuló para 'Casino Royale' y, de hecho, se atribuye el mérito de que se hiciera aún sin él a los mandos. Por su lado, Nolan se quitó la espinita, a su manera, con 'Origen' y 'Tenet'.

Resulta claro que, de los tres mencionados, Denis Villeneuve sea seguramente el más manejable para los productores. Pero que sea alguien con una personalidad digamos, no tan potente como otros, no quita que su elección aumente exponencialmente las ganas de ver lo que puede llegar a hacer. Sobre todo, por estas cuatro buenas razones relacionadas con el estilo de sus películas.

Manejo de la tensión y la acción

Una interminable fila de coches esperando su turno para el control de aduanas. Un juego de miradas y de espejos. Una decisión rápida y violenta.

Un padre al borde la locura. Un cuarto de baño y un martillo.

Villeneuve con Benicio del Toro en el rodaje de Sicario

Si eres fan de su cine sabes que hablamos de dos de las escenas más recordadas de 'Sicario' y 'Prisioneros'. Escenas sencillas en su concepto pero ejecutadas con mano de hierro. Momentos vibrantes que pasan a la historia del cine reciente.

Si una película de James Bond consigue acercarse a ese tipo de intensidad y de acción puede que estemos ante una de las mejores entregas de la saga.

Desarrollo de personajes y grandes interpretaciones

En una de las entrevistas de presentación de la impresionante 'Una batalla tras otra', Leonardo DiCaprio confesó a Benicio del Toro que estaba fascinado por Alejandro Gillick, su personaje en 'Sicario'.

El personaje no salía muchos minutos pero sus escenas, sus silencios y sobre todo la interpretación de Del Toro hicieron que prácticamente robara la película.

Villeneuve con Jake Gyllenhaal en el rodaje de Enemy

Los grandes directores saben sacar el máximo de sus actores. Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Amy Adams, Josh Brolin, Emily Blunt, Ryan Gosling… Todos han brillado bajo su batuta.

Hasta logró que me acabara gustando Timothée Chalamet. Y sí, leed su nombre con la voz de Adam Sandler, por favor.

Hay muchas ganas de quién será el elegido para vestir el esmoquin de Bond y quién será el nuevo villano a batir. Sean quienes sean sabemos que tendrán que dar el 100% bajo las órdenes del canadiense.

Gestión inmejorable del presupuesto

Pocas cosas me dan más rabia que ir a ver una película de gran presupuesto y que luzca barata en pantalla. Aún me despierto con sudores fríos recordando escenas de cintas de Marvel como 'Ant Man y la Avispa'.

Villeneuve, con un presupuesto bastante similar te hace 'Dune' o 'Blade Runner 2049'. Con 47 millones te estrena una 'Sicario' y con 30 'La llegada'. Todas películas que son un auténtico placer para los sentidos.

Villeneuve con Amy Adams en el rodaje de La Llegada

Si tenemos en cuenta que 'Sin tiempo para morir' tuvo un presupuesto de unos holgados 250 millones de dólares, y que la próxima se estima que rondará los 300, no es descabellado pensar que vamos a tener unas secuencias de acción dignas de ver en la pantalla más grande que tengamos cerca.

Cinematografía de Oscar

Aquí hay un nombre propio y es el gran Roger Deakins. No solo por el grandísimo trabajo que ya hizo en la saga con 'Skyfall' sino porque él y Villeneuve han trabajado juntos hasta en tres ocasiones.

Villeneuve con Ryan Gosling en el rodaje de Blade Runner 2049

En cualquier caso, ya sea con Deakins o con cualquiera de sus colaboradores habituales (Greig Fraser o André Turpin) estaremos seguramente ante un trabajo del más alto nivel porque la filmografía del canadiense nunca ha defraudado en ese sentido.

Y hasta aquí este repaso sobre las bondades (vale, chiste fácil) de Dennis Villeneuve como máximo responsable de volver a poner en el mapa las aventuras del espía de cine más famoso de todos los tiempos.

El cinéfilo ochentero que vive en mi seguirá soñando con un mundo alternativo en el que tengamos aventuras del agente 007 dirigidas por Tarantino, Nolan, Brian de Palma, John McTiernan, Michael Bay, John Frankenheimer, etc. Pero estaremos más o menos acuerdo en que, de momento, el proyecto descansa en buenas manos y renueva la ilusión de volver a escuchar la famosa sintonía de John Barry y los dos disparos.

Vosotros, ¿qué opináis? ¿Contentos con tener a Denis Villeneuve en la franquicia? ¿Preferiríais que se encargara de otros proyectos y elegiríais a otro director del momento para revitalizar la saga?

En Espinof | Todos los actores de James Bond ordenados de peor a mejor

En Espinof | Del fichaje de Denis Villeneuve para dirigir 'Bond 26' no puede salir nada malo. Pero a mí me da una pereza inmensa