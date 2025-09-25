'Una batalla tras otra' es una de las mejores películas del año, pero Leonardo DiCaprio tiene al menos tres que la superan

Este viernes al fin se estrena 'Una batalla tras otra', una película muy esperada que supone la primera colaboración entre el director Paul Thomas Anderson y el actor Leonardo DiCaprio. Lo cierto es que ya estuvieron a punto de hacerlo hace 28 años en 'Boogie Nights', pero el actor se decantó finalmente por 'Titanic', un éxito histórico que cambió su carrera para siempre.

La presencia de DiCaprio ha permitido a Anderson contar con el presupuesto más grande toda su carrera, ya que Warner reconoce un coste de 130 millones de dólares, aunque hay fuentes que incluso lo elevan hasta los 175. Pronto tendremos noticias sobre su recorrido comercial, pero en lo artístico no hay duda posible: 'Una batalla tras otra' es una de las mejores películas del año.

Excelente

'Una batalla tras otra' es una adaptación muy libre una novela de Thomas Pynchon, autor que ya había servido de inspiración para 'Puro vicio', a mi juicio la peor película de su aclamada carrera. Mi miedo era encontrarme con otro título con el que no llegase a conectar, pero lo cierto es que aquí atrapa tu atención muy rápido y no la suelta durante sus más de dos horas y media de duración.

Sin entrar mucho en detalles, 'Una batalla tras otra' tiene dos partes muy diferenciadas. La primera es una amplia introducción situada durante el auge de un grupo revolucionario y cómo hacen lo que sea necesario para conseguir sus objetivos.

Es una fase clave para entender mejor las motivaciones de sus protagonistas, pero en términos puramente narrativos sí podría decirse que le cuesta un poco arrancar. Sin embargo, eso se compensa con la creación de unos personajes con mucho gancho, entre los cuales me gustaría destacar al interpretado por Sean Penn, ya que representa ese cruce casi imposible entre amenaza implacable y patetismo rozando lo cómico que no dejará de ir a más según avanza el metraje.

Una vez sentadas las bases, 'Una batalla tras otra' salta varios años en el tiempo y es ahí cuando todo comienza. Eso sí, Anderson evita apresurarse de forma innecesaria y va dejando que la acumulación fluya de forma natural hasta que la película se convierte en una mezcla de persecución constante y eterna huida hacia delante.

Soy consciente de que dicho así parece que estemos ante un thriller más o menos convencional, pero una de las grandes riquezas de la película es la alucinante mezcla de géneros que propone y lo bien que Anderson sabe equilibrarla para que ninguna de sus vertientes canibalice al resto. Si es que incluso se permite aplicar una lógica de dibujo animado a según qué situaciones y personajes sin que resulte para nada fuera de lugar.

A eso hay que sumarle un detalle clave para cualquier película que quiera conectar con un público masivo: 'Una batalla tras otra' es entretenidísima, logrando además que uno se interese por todos sus personajes principales y que el interés jamás se resienta o uno esté pensando que ojalá volvamos ya con esa otra historia. Aquí todo brilla.

Además, la madurez de Anderson tras las cámaras es total, pero sí me gustaría destacar una secuencia repleta de tensión situada en una carretera en medio de ninguna parte. Ahí la conjunción entre el trabajo de puesta en escena y la excelente banda sonora de Jonny Greenwood redondean un momento para el recuerdo. Y es que hay mucho que celebrar aquí, pero ese es el momento que primero viene a mi cabeza cuando pienso en ella.

Tampoco me olvido del reparto, pues sí que ha hablado ya de Penn, quien está extraordinario como el personaje que podría haber hundido la película a poco que algo saliera mal, pero es que el nivel del resto también es altísimo. Desde un DiCaprio que no tiene problemas en abordar un personaje que pasa de ser casi un ídolo revolucionario a un pobre diablo que se ha dejado llevar hasta un hilarante Benicio del Toro que juega a la perfección con la calma cómica de su particular sensei.

Eso sí, no creo que 'Una batalla tras otra' llegue a ser la obra maestra absoluta que algunos están proclamando -ese 95 sobre 100 que tiene en Metacritic es algo exagerado- y también creo que tanto Anderson como DiCaprio tienen cada uno de ellos varios trabajos que la superan -el primero 'Magnolia' y 'Pozos de ambición', mientras que el segundo al menos 'Atrápame si puedes', 'El lobo de Wall Street' y 'Los asesinos de luna'-. No obstante, creo que eso son pegas irrelevantes para una película excelente que debería estar sí o sí nominada en la próxima ceremonia de los Óscar.

