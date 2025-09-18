HOY SE HABLA DE

'Una batalla tras otra' es "la película del año". Por qué el nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio es imprescindible

Alejandro G. Calvo dicta sentencia sobre 'Una batalla tras otra'

Paul Thomas Anderson es uno de los grandes directores de cine americano de nuestro tiempo. Responsable de excelentes películas como 'Magnolia', 'Pozos de ambición' o 'El hilo invisible', que un nuevo trabajo suyo llegue a los cines es todo un acontecimiento y ahora es el turno de 'Una batalla tras otra', uno de los largometrajes más esperados del año.

Estaba claro que no nos íbamos a quedar sin una nueva entrega de La crítica de Álex sobre 'Una batalla tras otra'. En ella, Alejandro G. Calvo dicta sentencia sobre una película que está gustando mucho a la prensa especializada y que según él mantiene la tendencia de sus trabajos anteriores de que "no se parece en nada" a los otros trabajos de su aclamada filmografía.

"Una llamada a la resistencia"

Alejandro destaca que la novela de Thomas Pynchon que Anderson adapta aquí ya era "súper interesante", pero que era prácticamente "inadaptable". Eso sí, también añade que la película "ha sabido construir imágenes que de alguna forma están bañadas en su espíritu", pero que a su vez "se sigue a la perfección" y que cuenta con "personajes y reacciones locas".

Además, Alejandro apunta en 'Una batalla tras otra' encontramos "una llamada a la resistencia, una llamada a pelear contra todo aquello que oprime al individuo y a la sociedad" y que todo en ella tiene "un retrato satírico de la realidad americana", con el pequeño gran problema de que "la realidad actual de nuestro mundo es tan extrema que a veces la sátira y la realidad se funden".

Para Alejandro, 'Una batalla tras otra' es "la película del año a día de hoy". Y es que todavía nos quedan varios meses por delante, pero ha quedado tan impresionado por este largometraje encabezado por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, cuyo trabajo alaba, que tiene pinta de que va a ser difícil que alguna logre superarla.

