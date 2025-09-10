Las primeras reacciones de 'Una batalla tras otra' la dejan como la mejor película del año. Incluso Steven Spielberg cree que lo último de Paul Thomas Anderson es "realmente increíble"

Paul Thomas Anderson se ha gastado 115 millones de dólares en hacer 'Una batalla tras otra', y no son pocos los que temen que su epopeya de casi tres horas con Leonardo DiCaprio no recupere ni la mitad de lo que se ha gastado: es, al fin y al cabo, café para los más cafeteros. Sin embargo, se abre una brizna de esperanza en el futuro del director, porque las primeras reacciones están siendo simplemente espectaculares, incluyendo las del mismísimo Steven Spielberg.

Una reacción tras otra

Spielberg, que moderó una sesión de preguntas y respuestas con el director en Los Angeles, empezó diciendo, tal y como hemos leído en The Film Stage, "Qué locura de película, oh, dios mío. Hay más acción en la primera hora que en el resto de tus películas juntas. Todo, es realmente increíble". Por si tenías pocas ganas de verla, uno de los mejores directores de la historia viene a darte un empujón.

Es una mezcla de cosas tan extrañas y, al mismo tiempo, tan relevantes, que creo que se han vuelto cada vez más relevantes, incluso más que cuando terminaste el guion, reuniste al reparto y al equipo y comenzaste la producción. Nunca había visto una película tan similar tonalmente a 'Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?'. Esto trae una especie de comedia absurda que se toma muy en serio, porque es un reflejo de lo que está pasando ahora, cada día, en este país.

El monólogo laudatorio de Spielberg no termina ahí: "Llega a un punto en el que quieres reír, porque si no ríes, vas a empezar a gritar 'Esto es demasiado real'. Y así consigues esa válvula de escape... Más que nervioso, me lo pasé muy bien riéndome durante todo el camino. Pero es interesante dónde te ríes aquí, dónde nos permites reírnos y luego cuándo lo cortas".

Spielberg no es el único en creer que estamos ante una película deslumbrante. Brett Arnold, crítico de Yahoo, afirma en redes que es su favorita del año. "Me reí a carcajadas todo el rato, es posiblemente la película más divertida de Anderson, y cuando llegó el final estaba tan profundamente emocionado que estaba llorando. Sean Penn ganará un Óscar increíblemente bien merecido. ¡Y la acción! Dios mío. No he parado de pensar en la persecución en coche y lo que hace la cámara".

No todos la adoran, ojo: Grace Randolph llegó a estar molesta durante el metraje. "Al principio la odié y pensé que era ridículo. Pero... cuanto más pienso en ella, más creo que quizá tenga algo que decir. Benicio Del Toro está teniendo un año increíble, puede que le tengamos que nominar a mejor actor de reparto en los Critics Choice".

En el otro lado tenemos a Kyle Buchanan, del New York Times, que está seguro de que "los festivales de otoño no han movido mucho la aguja de los Óscar, pero 'Una batalla tras otra' lo hará. Lo último de Paul Thomas Anderson podría estar nominado a muchas categorías (Sean Penn y Teyana Taylor sobresalen) y finalmente hacer que PTA consiguiera el Óscar". Tendremos que esperar hasta el 26 de septiembre para verla en España, y ya estamos contando los días.

