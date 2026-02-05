"Lo hacía como un loco, todos los días". La técnica de Christian Bale para no perder la cabeza transformándose en el monstruo de Frankenstein

Es posible que cualquier persona que haya trabajado con Christian Bale sienta sudores fríos tan solo de imaginarle gritando en un set de rodaje, pero los alaridos de la historia que os traigo a continuación tienen muy poco que ver con los del famoso pollo que montó filmando 'Terminator Salvation' hace ya una buena temporada.

A grito pelado

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, el actor ha explicado que berrear a pleno pulmón fue la única vía de escape para evitar "volverse loco" durante las sesiones de maquillaje de seis horas a las que se enfrentaba diariamente durante la producción de '¡La novia!', la cinta dirigida por Maggie Gyllenhall que reinterpreta 'La novia de Frankenstein' de James Whale.

En la cinta, Bale da vida al celebérrimo monstruo de Frankenstein, y las visitas por el tráiler de H&M —hair and make-up para los amigos— para obrar la transformación llegaron a desesperarle.

Gritaba como un loco, todos los días. Simplemente para [liberar] la desesperación, toda esa contención que tienes que mostrar cuando estás sentado sin moverte durante tanto tiempo. No quería hacerlo conduciendo de camino al trabajo porque pensé que podría provocar un accidente. Y tampoco quería hacerlo yo solo porque pensé que todo el mundo creería que me estaba volviendo loco.

Lejos de ser algo hostil, el festival de gritos del bueno de Christian se convirtió en algo catártico no solo para él, sino para buena parte del equipo de rodaje.

Madre mía, te digo que al final se involucró todo el equipo, porque la gente nos oía gritar. Abríamos las puertas y, poco a poco, un poco como la revolución de la Novia, algunos empezaban a decir: “¿Podemos hacerlo también?”. Y al final había como 30 personas que nos oían y corrían al tráiler de maquillaje para formar parte de ello y gritar también.

El próximo 6 de marzo podremos comprobar de primera mano si la relajación derivada de estas sesiones se proyecta sobre la pantalla en '¡La novia!', en la que Bale comparte pantalla con Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y Jake Gyllenhaal, entre otros.

