De 'Pobres Criaturas' al remake de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro para Netflix. Las nuevas películas y series que están resucitando el mito de Mary Shelley

Se estrena ‘Pobres criaturas’, la película dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, que se basa en la novela homónima de Alasdair Gray. Encaminada hacia los Óscar, es una gran película de fantasía steamgothic que toma como referencia varias obras del Londres victoriano, pero cuya base principal es la gran novela de terror y ciencia ficción de la época, ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, que ha conocido decenas de adaptaciones en la historia.

Sin embargo, en esta ocasión hay una variación de los conceptos iniciales que se une a otras diferentes revisiones del original que están llegando a cines y plataformas en forma de películas e incluso series. En realidad nunca ha dejado de estar presente, ya que en la década de los 2010 siguió teniendo ejemplos como 'Frankenweenie' de Tim Burton, la ‘Frankenstein’ de Bernard Rose de 2015, o la serie ‘Penny Dreadful’, pero por alguna razón, o por mera coincidencia ahora hay una avalancha de títulos que de una forma u otra le deben a la criatura.

Ya Larry Fessenden, director y actor al que pudimos ver en la escena final de ‘Los asesinos de la Luna’, inició una tendencia a finales de la década pasada con ‘Depraved’, su segunda incursión en el mito tras ‘No Telling’ en los 90, y poco después hemos tenido oportunidad de ver rarezas como ‘Cerebrum’ (2022) de Sebastien Blanc, en la que ya se iba adentrando la influencia de ‘Déjame salir’ de Jordan Peele, aquí en la historia de un chico que despierta de un supuesto coma y que debe averiguar qué le ha pasado realmente, lo que tiene las esperables consecuencias en el género de la ciencia ficción/ terror.

El terror del año pasado consolida la tendencia

Sin salirse de la influencia de Peele, pero más cercana a la fuente original ‘The Angry Black Girl and Her Monster’ cambia el entorno victoriano por el guetto, donde una brillante adolescente, que ha perdido a parte de su familia a causa de la violencia callejera, utiliza sus conocimientos científicos al estilo de los de Peter Parker a su edad, para Vicaria devolver la vida el cadáver reensamblado de su hermano mayor. No es la primera vez que la criatura para al entorno afroamericano, como ‘Black Frankenstein’ en 1973, pero de alguna manera sigue estando asociada con la muerte violenta de un ser querido, aunque aquella sucedía en Vietnam, como ‘Deathdream’.

Otro de los éxitos del terror del año pasado fue ‘Birth/Rebirth’ en la que se incluyen todas las nuevas obsesiones del género para redefinir la maternidad y la gestación bajo un filtro perverso, por ello hay una conveniente e ingeniosa recuperación de las propiedades del líquido amniótico para la regeneración, con lo que se juega con el aspecto moral de la obra original bajo una coartada científica más trabajada y clínica, en la que el sujeto de trabajo es una niña.

Puntos en común con la reciente reimaginación de ‘Inseparables’ de Amazon Prime Video, cuya protagonista tiene casi más que ver con la figura de Victor Frankenstein tradicional que con la propia película de Cronenberg. También pasó desapercibida la serie turca ‘Creatura’ en Netflix, una adaptación más o menos canónica en el periodo otomano que posee un lujoso aparato de dirección de arte, pero lo que realmente resulta interesante es ver la creación de Shelley llevada a un marco de creencias islámicas y centrada en las partes más ignoradas en otras adaptaciones, el drama del monstruo y su pesar existencial.

2024 y lo que está por venir

Y llegando a ‘Pobres Criaturas’, el viaje de Bella Baxter, la resucitada con el cerebro de su propio bebé, no es muy diferente al de ‘Frankenhooker’, una corrosiva versión de los 90 que tocaba los mismos temas de desmontar prejuicios y la liberación sexual femenina. Con menos vísceras pero también con humor negro, la crítica social de Lanthimos se despliega con un estilo visual impresionante que desafía el costumbrismo victoriano usando todo su potencial artístico a su favor.

Y aquí no acabará la cosa, ya que en 2024 tenemos pendiente ‘Lisa Frankenstein’ debut de Zelda Williams, hija del fallecido cómico Robin Williams, sobre un guion de Diablo Cody, una comedia romántica de terror sobre una adolescente gótica de un instituto de los años 80, que se enamora del cadáver de un chico de la época victoriana. Puro ‘La chica explosiva’ bajo la óptica de Tim Burton.

Y aún queda quizá la versión más esperada de todas ellas, el largamente gestado ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro para Netflix, que además de Oscar isaac retomando su papel de moderno prometeo de 'Ex-Machina', ya tiene su monstruo en Jacob Elordi. Según las notas de producción, el mexicano seguirá las pautas visuales de la adaptación ilustrada de Bernie Wrighston, pero probablemente tenga variaciones. Un proyecto de toda una vida del que ya nos dio algunos apuntes, por cierto, en su pesadillesca ’Pinocho’.

