'Inseparables' es inquietante y sórdida: Rachel Weisz brilla en una notable miniserie en la que Amazon Prime Video actualiza a Cronenberg

Antes de comenzar con esta crítica tengo que ser sincero: no soy fan de la película de David Cronenberg de la que esta miniserie es remake. Tampoco Alice Birch, encargada de actualizar 'Inseparables' (Dead Ringers), me terminó de convencer con su 'Normal People'. Pero, como suele pasar, la curiosidad me pudo y me puse a ver este remake de Amazon Prime Video.

Digo esto para aclarar que me puse a ver este, por otro lado notable drama, sin demasiadas expectativas... y he salido de su visionado al completo bastante satisfecho. Lo que no quiere decir que no haya tenido mis más y mis menos con la propuesta.

Protagonizada por Rachel Weisz como las gemelas Beverly y Elliot Mantle, 'Inseparables' nos lleva por la historia de dos hermanas, con personalidades distintas, pero que lo hacen todo juntas. Al igual que la película protagonizada por Jeremy Irons, estas son ginecólogas y su ambición es estar a la vanguardia de la ginecología, obstetricia, fecundación, etc.

Una presentación impecable con reparto asombroso

La presentación de las gemelas y su trabajo es tan impecable como implacable: en pocos minutos nos muestran sus personalidades y a qué se dedican usando además montajes que pueden, ya advierto, herir sensibilidades en lo que presenciamos partos naturales y por cesárea. Una carta de presentación que, como se suele decir, avisa de que "han venido a jugar".

Afortunadamente no se quieren quedar en el impacto y lo efectista y pronto Alice Birch y su equipo de guionistas empiezan a elaborar su propia actualización de la historia que ya contó en papel Bari Wood y Jack Geasland. Si los Mantle de Irons resultaban ajenamente fascinados por la fisiología femenina y para ellos eran campos de pruebas, las interpretadas por Weisz tienen un acercamiento a la profesión mucho más vocacional e interno.

Este es, en el fondo, la gran y acertada razón por la que 'Inseparables' se beneficia del cambio de sexo de sus protagonistas. Más aún contando con una Rachel Weisz que da una lección magistral de actuación en lo que se mete en cada uno de sus personajes. Incluso cuando una "se disfraza" de la otra sabemos perfectamente con quién estamos lidiando.

Este cambio de sexo no implica que la serie no trate temas como la deshumanización del trato a los pacientes en, concretamente, los paritorios. Lo hace, al igual que quiere hablar de mucho en cuanto a la salud femenina en la actualidad y en la historia. Además, el guion incide también en cómo las Mantle tratan su propio cuerpo y aparato reproductor.

Si bien tenemos un grupo interesante de secundarios, Bev y Elliot están siempre en el centro. La serie es generosa en explorar sus codependencias, sus toxicidades mutuas, cómo chocan sus personalidades... y, de hecho, uno no se sorprende cuando descubrimos que una asiste a un grupo de terapia de duelo para hablar de la muerte de su hermana.

Unos vaivenes tonales que no la benefician

A lo largo de la miniserie se nota mucho que Birch y compañía saben perfectamente qué quieren contar. El problema es que a veces se pierden en el camino, tomando derroteros extraños que, junto a vaivenes tonales, provocan "grumos" en el resultado final. Con episodios (es relativamente muy episódica) bastante mejores que otros.

Hay, por ejemplo, una subtrama con Greta (Poppy Liu), la estilosa asistenta/regente del hogar de las Mantle que, a pesar de que es un arco emocional potente y su culmen es vistoso, queda bastante descolgada respecto al resto. Casi como un addendum paralelo que hubiera tenido algo más de sentido si la serie no fuese tan centrada en sus protagonistas.

Esto y un tramo final algo atropellado para mi gusto causa que, en definitiva, 'Inseparables' no termine a mi juicio de dar el salto que necesitaba para convertirse en una de las grandes series del año. Es provocativa e inquietante sí, pero también algo distraída en su ejecución.

