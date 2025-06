Una de las mejores interpretaciones del año está en esta sobrecogedora película que acaba de estrenarse en streaming: ‘Mi única familia’

Se suele extraer bastantes conclusiones a partir de cómo alguien trata a otra persona que le está atendiendo o le está ofreciendo un servicio. Ya no es sólo que se haya vuelto una rareza el hecho de tratar con amabilidad o dar las gracias a esa otra persona, por mucho que ella esté haciendo su trabajo, sino que algunos se creen con derecho de ser hostiles.

Se puede entender que alguien tenga muchas desgracias acumuladas en su vida y un día no pueda tratar a alguien con una sonrisa de oreja a oreja, pero no es realmente excusa para volcar enfado y frustraciones en alguien que no lo merece. Es esa clase de persona que nadie querría tener muy cerca en su vida diaria, pero que una película como ‘Mi única familia’ considera un objeto de estudio fascinante.

Verdades amargas

Y no es que le falte razón. Mike Leigh ofrece otro drama exquisito marca de la casa a través de explorar las vidas cotidianas de gente normal que no suele ser protagonista en el cine, y menos en el contemporáneo. Con una Marianne Jean-Baptiste de protagonista dando una de las interpretaciones del año, esta extraordinaria película puede ya verse en streaming a través de Filmin.

Aquí se sigue a Pansy, una mujer sin pelos en la lengua que siempre tiene algo que reprochar o criticar sobre algo o alguien con quien se cruza. Todo es una lucha verbal, pero detrás hay también una física y emocional, que lleva a su entorno cercano a no saber muy bien cómo tratarla. Sólo su hermana, completamente opuesta en actitud, parece tenderle la mano y hacer el esfuerzo para entenderla.

Pero, ¿es Pansy una persona a la que valga la pena entender? Es una cuestión que tantea con cuidado Leigh mientras intenta hacer un retrato del personaje lleno de drama profundo y también humor bastante negro. Es un equilibrio complicado, y parecía complicado de conseguir teniendo en cuenta que el autor británico había entrado en una racha muy menor.

‘Mi única familia’: el regreso del mejor Mike Leigh

Pero consigue rescatar su mejor versión a la hora de trazar los personajes, de entender sus frustraciones y su soledad que ocasionalmente es accidental. En el caso concreto de Patsy, es capaz de entrar en su infancia complicada, pero al mismo tiempo plasmar el carácter diferente de su hermana, criada en circunstancias similares.

‘Mi única familia’ son verdades difíciles de tragar, como el hecho de que no hay una explicación única o clara a qué nos lleva a comportarnos como lo hacemos, o a que suframos lo que nos toca sufrir. Leigh es capaz de hacer un acto ejemplar de empatía que no cae en sensiblerías fáciles o mensajes de aceptación banales. No quiere arreglar las situaciones, sino contar cómo a veces las cosas están rotas porque sí, aunque haya diferentes cosas contribuyendo.

