Las 17 mejores películas de drama que puedes ver en streaming

¿Cuántas veces habéis oído eso de "La vida es drama"? Lo cierto es que el inicio del cine vino ya acompañado del dramatismo exacerbado de la mano, y desde entonces nos ha acompañado en diferentes facetas: dramas judiciales, melodramas, dramas adolescentes, dramas carcelarios... Si, como a nosotros, os gusta ver desgracias ajenas más que un dulce, os traemos 17 de los mejores de la historia, que además podéis ver a golpe de click. Más fácil, imposible. Id preparando los pañuelos de papel, que hoy aquí se llora.

'Cinema paradiso'

Dirección: Giuseppe Tornatore Reparto: Philippe Noiret, Marco Leonardi, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Agnese Nano, Brigitte Fossey, Antonella Attili

Una de las historias más bellas de la historia del cine, la del pequeño Totó descubriendo el mundo desde una cabina de proyección, esconde entre sus escenas más bellas un melodrama de la Italia de posguerra vista desde los ojos de un niño. Casi tres horas en las que seguiremos el devenir del Nuovo Cinema Paradiso en el pasado y en el presente, contemplando el paso del tiempo de manos de Alfredo, el experto proyeccionista. Para el recuerdo, la famosa negación del adulto al niño con aquel fabuloso "¡Vete! Vete y no vuelvas nunca. Y si algún día te da la nostalgia y regresas, no me busques. No toques a mi puerta porque no te abriré. Busca algo que te guste, y hagas lo que hagas, ámalo como amabas la cabina del Cinema Paradiso cuando eras niño". Perdonadme, algo se me ha metido en el ojo.

Crítica en Espinof por Alberto Abuin | Disponible en Netflix, Prime Video, Filmin y HBO Max

'Retrato de una mujer en llamas'

Dirección: Céline Sciamma Reparto: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras, Cécile Morel

Céline Sciamma es una de las más grandes narradoras de nuestros tiempos. Con solo cinco películas como directora, ya se ha erigido como un tótem inamovible de la cinematografía mundial. Y entre estas, sin duda, la más conocida por méritos propios es 'Retrato de una mujer en llamas', el romance imposible entre dos mujeres a finales del siglo XVIII. Su iconografía visual es muy potente y sus planos tan cortos y enigmáticos apoyan esa ausencia de sentimentalismo inicial que pasa a ser un deseo irresistible y peligroso, un amor prohibido en un paraje tan bello como inhóspito. Una auténtica maravilla que no os podéis perder.

Crítica en Espinof por Carla Monfort | Disponible en Prime Video y RTVE

'Forrest Gump'

Dirección: Robert Zemeckis Reparto: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams

"La vida es como una caja de bombones, nunca sabes cuál te va a tocar". Muy criticada por los más cínicos y muy adorada por los más sensibles, 'Forrest Gump' es una de las mejores interpretaciones de Tom Hanks como un hombre con discapacidad mental que recorre décadas de historia americana. Unos efectos especiales rompedores en el momento, que consiguieron quitarle las piernas a Gary Sinise o que Gump conociera a tres presidentes distintos, solo auparon una comedia dramática de más de dos horas de las que ya no se hacen. Por muchos motivos.

Crítica en Espinof de Sergio Benítez | Disponible en Netflix, Prime Video y HBO Max

'Dolor y gloria'

Dirección: Pedro Almodóvar Reparto: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas

Pedro Almodóvar no es siempre profeta en su tierra, pero internacionalmente es uno de los directores más respetados. Y 'Dolor y gloria', para mí, es su mejor película, un autorretrato ficcionado en el que sigue a un director deprimido entre las drogas, los amores fracasados y los recuerdos de su madre en el pueblo. Es una historia muy, muy dura pero en la que el manchego permite cierta esperanza hacia su personaje principal. El mundo del cine español, más internacional que nunca, se rindió ante el poder narrativo de un Almodóvar que nunca había estado tan en forma desde 'Todo sobre mi madre' (que, por otro lado, podría haber formado parte de esta lista sin problemas).

Crítica en Espinof por John Tones | Disponible en Netflix

'El padrino'

Dirección: Francis Ford Coppola Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire

Vitto Corleone, el día de la boda de su hija, recibe a un hombre que le pide que mate por dinero. ¡Ni siquiera le llama padrino! La obra maestra de Francis Ford Coppola, solo superada por su secuela, marcó la visión del mundo de la mafia para siempre en el cine y dio el mejor papel de Marlon Brando como jefe de una familia dedicada al crimen que se desmorona tras una muerte inesperada y que pondrá a otra persona como líder. Es 'El padrino', tampoco creo que os vaya a descubrir nada en un solo párrafo: hay que verla.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en Netflix, Prime Video y HBO Max

'Eduardo Manostijeras'

Dirección: Tim Burton Reparto: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Alan Arkin, Kathy Baker, Vincent Price

Tim Burton, durante unos años, fue el rey del cuento gótico, del reverso de la historia de hadas y hechicería. Y su gran obra maestra fue 'Eduardo Manostijeras', con un Johnny Depp perfecto en su papel como marginado social con cuchillas en las manos capaz de hacer las más bellas esculturas de hielo y hierba, capaz de amar pero incapaz de ser amado. La melancólica música de Danny Elfman acompaña la tristísima historia de Eduardo, que trata de ocultarse como una comedia pero realmente se revela como un drama en el que es imposible no acabar acongojado.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Disponible en Disney+

'El rey de la comedia'

Dirección: Martin Scorsese Reparto: Jerry Lewis, Robert De Niro, Sandra Bernhard, Diahnne Abbott, Lou Brown, Ed Herlihy

Cuando 'Joker' se estrenó en su día, se repetía que tomaba prestado mucho de 'Taxi driver', pero no era cierto: la película en la que se basaba era 'El rey de la comedia', un terrible drama sobre el mundo del humor en el que un cómico de stand-up está absolutamente convencido de que su momento ha llegado después de conocer al presentador más famoso de los Estados Unidos. La historia de Rupert Pupkin y sus delirios de grandeza conforman una de las películas más injustamente infravaloradas de Martin Scorsese, con una dupla interpretativa formada por Jerry Lewis y Robert De Niro absolutamente insuperable. Adelantada a su tiempo (fue uno de los grandes fracasos en taquilla de su director), se merece muchísimo más cariño.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en Disney+

'Amor'

Dirección: Michael Haneke Reparto: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, William Shimell, Ramón Agirre

La historia de amor a toda costa entre George y Anne, una mujer que empieza a padecer problemas mentales y físicos y que prefiere morir antes que seguir en ese estado. Haneke se acerca a la pareja con suavidad y compasión, pero evitando el sentimentalismo, permitiendo en este acercamiento al poder transformador de la muerte y el amor que el público se enamore de una pareja de ancianos que, como sabemos desde el inicio, están viviendo sus últimos días juntos. Una de las mejores películas de la década de los 2010 y un drama de los que merece la pena ver por su absoluto rupturismo social.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín | Disponible en Filmin y HBO Max

'Casablanca'

Dirección: Michael Curtiz Reparto: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre

Si te gusta el cine y no has oído hablar de 'Casablanca', quizá tengas que replantearte muchas cosas. El drama romántico definitivo, con algunas de las frases mejor escritas de la historia: "De todos los bares de todas las ciudades del mundo ella ha tenido que entrar en el mío", "Siempre nos quedará París", Si no subes a ese avión, te arrepentirás. Quizás hoy no, quizás mañana tampoco, pero pronto y para el resto de tu vida"... Humphrey Bogart e Ingrid Bergman forman una de las parejas con más química que jamás se han visto en una pantalla en, quizá, el drama más sentimental posible, al ritmo de Dooley Wilson. Todo un hito.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en HBO Max y Movistar Plus+

'The rider'

Dirección: Chloé Zhao Reparto: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Terri Dawn Pourier, Cat Clifford, Lane Scott

Antes de irse a hacer cosas con Marvel, Chloé Zhao era una de las cineastas independientes más respetadas de la última década gracias a 'The rider', una película lenta, sí, pero que suponía uno de los retratos psicológicos más tristes y llamativos de los últimos tiempos: el de un vaquero que después de un accidente debe buscar su lugar en el mundo. Tomando como base el mismísimo centro de los Estados Unidos, Brady Jandreau intenta poner su existencia en orden mientras se plantea qué hacer cuando se te prohíbe lo único que sabes hacer en la vida. Una maravilla cocida a fuego muy -muy- lento, con una fotografía exquisita que merece la pena tratar de domar.

Crítica en Espinof por Víctor López G | Disponible en Prime Video, HBO Max, Filmin y Movistar Plus+

'El crepúsculo de los dioses'

Dirección: Billy Wilder Reparto: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, Lloyd Gough, Jack Webb, Fred Clark, Cecil B. DeMille

La llegada del cine sonoro destruyó a miles de actores de cine mudo que no supieron enfrentarse a la llegada de una nueva manera de actuar o que el público rechazaba por su voz. Es el caso de Norma Desmond, una actriz de Hollywood olvidada y recluida en su mansión que se enamora de un joven guionista en la que, para mí, es la mejor película jamás rodada. La tensión entre ambos va in crescendo, Gloria Swanson firma el papel de su vida y Billy Wilder sabe perfectamente cómo utilizar la cámara para sacar exactamente el plano que la cinta pide. Una obra maestra que termina con un muy necesario primer plano. No podría ser de otra manera.

Disponible en Filmin

'El hombre elefante'

Dirección: David Lynch Reparto: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller, Freddie Jones, Dexter Fletcher

Joseph Merrick nació en 1862 con una deformidad facial que le condenó para siempre a vagar por las sombras, los espectáculos de fenómenos y las ferias hasta su muerte a los 27 años. David Lynch, después de 'Cabeza borradora', demostró que era capaz de hacer lo que quisiera contando la vida de Merrick un siglo después de su fallecimiento en una película sensible, bella, compasiva y única, aún ahora una de sus mejores películas y, sin duda, su drama más lacrimógeno (y comprensible) con una iconografía que ha permanecido imborrable hasta nuestros días.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en Prime Video y Filmin

'Vivir (Ikiru)'

Dirección: Akira Kurosawa Reparto: Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, Kyôko Seki, Makoto Kobori, Kumeko Urabe, Yoshie Minami, Miki Odagiri, Kamatari Fujiwara

Quien no ha visto nunca a Kurosawa suele caer en el prejuicio de creer que es un cineasta difícil de entender, pero al igual que el sentido de la aventura de 'Los siete samuráis' no deja dudas, la melancolía constante de 'Vivir' es coetánea a todo el mundo. La narración de los últimos meses de la vida de Kanji Watanabe, un funcionario japonés que siente que ha desaprovechado el tiempo que se le ha dado y quiere hacer lo mejor que puede con el poco que le queda es emocionante, sincera y preciosa. La imagen del columpio, con la canción infantil de fondo, debería estar en todos los manuales de historia del cine.

Disponible en Filmin

'Deseando amar'

Dirección: Wong Kar-Wai Reparto: Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Siu Ping-Lam, Mama Hung, Chan Man-Lei

Wong Kar-Wai ya era conocido entre el público más aficionado al cine asiático, pero con 'In the mood for love (deseando amar)' se abrió al más generalista. No solo es una de las películas más bellas visualmente que se han hecho jamás, sino que, además, plantea reflexiones profundas sobre el amor, el deseo, las oportunidades que solo pasan una vez y, en el fondo, la vida. Es el romance definitivo, un drama único, una hora y media de puro cine sin cortar ni adulterar.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro | Disponible en Filmin

'El gran carnaval'

Dirección: Billy Wilder Reparto: Kirk Douglas, Jan Sterling, Robert Arthur, Porter Hall, Frank Cady, Richard Benedict

Volvemos a encontrarnos con Billy Wilder, un autor normalmente unido a la comedia pero que dio algunos de los dramas más unidos a la condición humana que se han hecho jamás. 'El gran carnaval' es una parodia de la desinformación de los medios que nunca dejará de estar de actualidad protagonizada por un Kirk Douglas como periodista buscavidas que encuentra un filón de oro en un hombre atrapado en una gruta tras un derrumbe. La cinta es burlona, sí, pero nunca es una comedia: Wilder no esconde una profundísima desazón ante la raza humana, centrada en el morbo y el ego antes que en el bienestar del resto.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Filmin

'El hombre de Alcatraz'

Dirección: John Frankenheimer Reparto: Burt Lancaster, Karl Malden, Neville Brand, Thelma Ritter, Betty Field, Hugh Marlowe, Edmond O'Brien, Telly Savalas

A los 19, Robert Stroud fue condenado a pasar doce años en la cárcel por asesinato. Nunca saldría de ella hasta su muerte, pero por el camino se convirtió en un reputado ornitólogo (al menos hasta que le llevaron a Alcatraz, donde ya no pudo tener pájaros). Un año antes de su muerte, John Frankenheimer ficcionó y edulcoró su vida en una película tan lacrimógena como bien filmada: 'El hombre de Alcatraz'. En lugar de caer en lo formulaica, el director, acompañado de un increíble Burt Lancaster, rompe las expectativas con una cinta a la que formalmente no se le pueden poner pegas. Moralmente, y conociendo la historia real, es otro cantar.

Disponible en Filmin

'Masacre. Ven y mira'

Dirección: Elem Klimov Reparto: Alexei Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius, Vladas Bagdonas, Victor Lorents

La película antibélica más efectiva e impactante de la historia nació en la Bielorrusia soviética en 1985. 'Masacre. Ven y mira' es un relato sobre la ocupación nazi del país y está rodada con realismo muy explícito, pero no deja de lado la reflexión sobre la existencia humana. La mezcla de las imágenes bélicas con otras más surrealistas y bellas la convierten en una de las cintas más extrañas e incómodas de ver: dos horas y veinte minutos en los que no se puede (ni se debe) apartar la mirada de la pantalla. Devastadora, sangrienta, única, imprescindible.

Crítica en Espinof por Jorge Loser | Disponible en Filmin