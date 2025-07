'Washington Black' es una mezcla extraña entre el crudo realismo de la esclavitud y la fantasía steampunk, pero sabe encontrar un punto medio genial

A veces pasar desapercibido puede ser para bien, porque la intrascendencia nos lleva a olvidar los productos audiovisuales que peor sabor de boca nos dejan. Pero también puede ser algo injusto para otras producciones que realmente merecen un escaparate y varios focos que capten la atención de todos. Porque hay ficciones como 'Washington Black' que de verdad deberían destacarse, aunque no sean mega producciones de gran recorrido.

La adaptación televisiva basada en la novela de Esi Edugyan es una miniserie original de Hulu que transcurre a medio camino entre las plantaciones de Barbados hasta las costas de Nueva Escocia, y consigue alcanzar un equilibrio fantástico entre la fantasía y el realismo. En la serie se cuenta la historia George Washington “Wash” Black (Ernest Kingsley Junior), un muchacho esclavizado que tiene un don para la ciencia.

Cuando un incidente le obliga a huir, se ve inmerso en una aventura por todo el mundo que desafía y reconfigura su concepción de la familia, la libertad y el amor. A medida que navega por tierras desconocidas y obstáculos imposibles, Wash encuentra el valor para imaginar un futuro más allá de los confines de la sociedad.

A pesar del marcado contexto del siglo XIX y lo que conlleva representar en pantalla la esclavitud de la época, la serie no se limita a hablar solo del sufrimiento, sino que apuesta por un relato en el que también tiene cabida la esperanza y el espíritu aventurero.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un enfoque distinto

Desde el primer momento, 'Washington Black' se distancia de otros relatos más tradicionales sobre la esclavitud que ya hemos visto otras veces, más centradas en mostrar el dolor desde la mirada opresora. En este caso, los protagonistas son un ejemplo vivo de la supervivencia a pesar de la tragedia y también son un ejemplo de la determinación y la inteligencia.

Y esto adquiere una capa extra de emoción gracias a la química entre Ernest Kingsley Jr. como el protagonista y Iola Evans como Tanna, que realzan el arco narrativo, convirtiéndose en un reflejo del descubrimiento y la curiosidad científica y de la libertad de ser uno mismo frente a las expectativas. Todo ello en el marco de una estética steampunk y una puesta en escena muy llamativa.

Aunque es cierto que su ritmo puede ser algo errático en ciertos momentos, la solidez del reparto logra que la serie funcione cuando parece tambalearse (aunque no ocurre demasiado). Kingsley Jr. nos ofrece una evolución creíble de Wash, desde el niño curioso hasta convertirse en un joven con un gran propósito y Eddie Karanja, como el pequeño Wash, sienta las bases de esa inocencia preguntona e insistente que se replica en la versión adulta.

Por otro lado, Sterling K. Brown sobresale en un personaje secundario que sostiene gran parte del peso de la serie, y Iola Evans aporta una voz fuerte y muy decisiva en un entorno dominado por las expectativas raciales y de género.

Esencia de los clásicos de aventuras

'Washington Black' es una apuesta muy sólida que mezcla la esencia del género de aventuras más clásico con una reflexión muy contemporánea sobre la raza, la libertad y el sentimiento de pertenencia.

Aunque quizá carece de la misma fuerza que caracterizaba al libro original, sí que es impactante a nivel visual y tiene unos personajes memorables. Además, si bien su tratamiento de la esclavitud sea dolorosamente realista, también busca hablar de la resiliencia humana, y tiene un trasfondo propio y otros matices a los que encontramos en otras historias parecidas.

No es una serie para todo el mundo, pero sí que cumple como un viaje narrativo complejo en el que los personajes no acaban siendo objetos de lástima. Desafía el relato histórico convencional y también es entretenimiento en estado puro. Un punto medio que no es tan sencillo de alcanzar. La tenéis en Disney+.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025