"Fui demasiado lejos". Will Smith habla sobre aquella vez que se puso unas cadenas al cuello por probar la experiencia del esclavismo pero le salió todo mal

¿Os acordáis de 'Hacia la libertad' ('Emancipation')? Lo más probable es que no tengáis ni idea de lo que estamos hablando: la película se estrenó directamente en Apple TV+ el pasado 9 de diciembre, con el bofetón de Will Smith aún coleando. Antes de su estreno se hablaba de que podía ser una de las grandes películas de los Óscar, pero después pasó a mejor vida casi inmediatamente. Y no será porque el actor no lo dio todo durante el rodaje.

12 minutos de esclavitud

Hablando con Kevin Hart en su podcast, Hart to Heart, el actor narra sus experiencias rodando la cinta, en la que fue "demasiado lejos". Cierto es que en estos momentos Smith está en pleno proceso de blanqueamiento de la imagen pública, pero es posible que incluso en este proceso haya ido mucho más allá de lo que necesitaba.

"Simplemente hablando de esto empiezo a llorar. Quería sentir la degradación del esclavismo". Y para ello, Smith pidió que le pusieran en el cuello cadenas reales alrededor del cuello, para sentir el peso de las mismas. Entonces, tras ese momento, y en medio de (por lo que sea) un ataque de pánico, sus colaboradores no encontraron la llave para abrirlas. También es mala suerte, eh.

"Estaba de pie, ellos corrían alrededor y no podían sacarme. Estaba ahí con esas cadenas puestas, cerca de hiperventilar", comenta. Eso sí, sigue estando feliz de haber hecho una película como esta, a pesar de que no llegara a estrenarse en cine ni tuviera más recorrido. "Fue una de las mejores experiencias que he tenido como actor. Peter (su personaje) me presentó a dios. Mi fe se volvió sólida después de trabajar en esa película". ¿Cuánto queda para que Hollywood perdone a Will Smith y pueda ser el tío dicharachero de siempre?

