Del bofetón de Will Smith a la mejor película que Martin Scorsese nunca hizo: los 24 momentazos cinéfilos de 2022

Después de los dos años anteriores, 2022 se ha sentido por fin como un periodo más o menos normal. Con guerras, precios elevados, cambio climático y las salas de cine casi vacías, pero normal al fin y al cabo. Y por eso hemos querido repasar 24 momentazos tanto dentro como fuera de las pantallas que se han quedado a vivir en nuestras retinas sin pagar alquiler y que no va a ser tan fácil olvidar. En el último día del año y justo antes de las uvas, ¡vamos a repasar lo mejor, lo peor y lo imposible que nos ha dado el cine de estos últimos meses! Abrochaos los cinturones: ha sido un año, digamos, interesante.

El bofetón de Will Smith

Si no has estado metido en una cueva, sabes de lo que estamos hablando: el 28 de marzo, en mitad de una gala de los Óscar que estaba siendo más bien anodina (no un desastre, pero sí poco meritoria del insomnio que nos ganamos los que la vimos en directo), Chris Rock hizo un chiste sobre la ausencia de pelo en la cabeza de Jada Pinkett Smith y su marido, Will Smith, subió a darle un señor tortazo.

Hubo críticas a favor, críticas en contra y no quedó nadie en Hollywood por posicionarse. Will no ha vuelto a ganarse el cariño del público, Rock disfruta de volver a ser relevante y la Academia consiguió que se volviera a hablar de los premios, solo que no de la manera que pretendían. Un momentazo de esos que ocurren cada cinco años y que despierta a cualquiera. Ah, Will Smith se llevó luego el premio a mejor actor. No podía haber sido otro año, no.

El casting de 'CODA'

Puede que ya no os acordéis porque quedó obnubilada por el bofetón en cuestión, pero 'CODA' ganó el Óscar a mejor película, asegurando un futuro brillante a Apple TV+ (en términos de prestigio, al menos). La película huele un poco a ya vista antes (no en vano es un remake de 'La familia Belier), pero hay un par de escenas que saben llegar a la patata.

Por ejemplo, el casting en el que la hija escenifica para su familia sorda la canción que está cantando en el escenario es tan grotesco como encantador. Puede que 'CODA' no fuera la película que la mayoría de nosotros hubiera elegido, pero vista con perspectiva es encantadora, bien interpretada y cuyo mayor defecto es ser demasiado bondadosa y pasarse con el almíbar. Si se merecía el premio o no es algo que dirá la historia, aunque es muy probable que forme parte de ese grupo de grandes desconocidas que por algún motivo tienen una estatuilla en su repisa.

Under pressure

Llegó de repente y sin avisar, pero 'Aftersun' se convirtió en la sensación cinéfila de final de año gracias a una sensibilidad exquisita que sabe esconder la tristeza y la desesperación de una vida mentalmente destruida entre las aristas de la bondad y los momentos calentitos. Y entre cintas VHS y confesiones paterno-filiales hay una escena que se ha convertido por méritos propios en un momentazo único.

En el resort, la última noche, empieza a sonar 'Under pressure'. Y el padre no puede evitar sentirse invadido por el ritmo y bailar con una hija que tampoco está muy por la labor. Poniéndolo en el contexto de la cinta, es un plano desolador dentro de la irrefrenable alegría que muestra él. 'Aftersun' es un peliculón: ¡Aún está en cine, no cometáis el error de perdéroslo!

Henry Cavill como Superman, ahora sí, ahora no

La que se ha liado en DC es para contarlo dentro de unos años en un documental y que no te crean. Primero The Rock consiguió su proyecto soñado y protagonizó 'Black Adam'. Estaba tan convencido de que su papel iba a cambiar por completo el sistema de poder del Universo DC que incluso convenció a Henry Cavill para que volviera a interpretar a Superman en la postcréditos.

Estaban tan convencidos del poder que iba a tener en el público que Cavill abandonó 'The Witcher' para centrarse en su papel de Superman (según dice uno de los rumores, aún no conocemos el motivo real) y anunció su regreso... solo para que James Gunn anunciara que no entraba en los nuevos planes del estudio, que ya prepara una película con un Superman más joven. Cavill acabó condenado a hacer una serie de 'Warhammer 40K' y DC, mientras tanto, cortó lazos con el universo de Zack Snyder y para tatar de empezar de cero. Eso sí, da la impresión de que no todo el público confía en James Gunn a ciegas, así que lo que pueda pasar a partir de ahora es inimaginable. Este 2023 veremos el siguiente episodio en este culebrón interminable.

"¡Es simplemente idiota!"

Que Rian Johnson haya podido seguir con sus 'Puñales por la espalda', una saga en la que Daniel Craig se siente totalmente a gusto y se nota que todo el mundo ha decidido simplemente pasárselo bien con misterios más o menos intrigantes, es una noticia estupenda. Que el resultado sea una comedia desternillante como 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion' es aún mejor.

La parodia de los ricos más absurdos e irrisorios del mundo funciona gracias a un Benoit Blanc que está en el otro lado de la balanza. Esta segunda parte sirve de catártica venganza cultural contra Elon Musk, con una exposición de los hechos final brillante que culmina de la mejor manera posible, resumiendo 2022 en una sola frase: "¡Es simplemente idiota!". Maravilla.

La escena final de 'Men'

'Men' fue criticada por ambos lados: unos creyeron que se quedaba lejos de sus intenciones y otros que daba demasiado fuerte en unos temas que hacen daño a cierto sector de Internet. Lo único en lo que estamos todos de acuerdo es que en su final es probablemente el más asqueroso y al mismo tiempo creativo de todo 2022: un caleidoscopio de cuerpos y caras en el que la película artística pasa a convertirse en una deliciosa e intencional serie Z. Maravilloso.

El discurso de Strassera

En unos tiempos en los que los fachos quieren retorcer la historia a su manera, una película como 'Argentina, 1985', protagonizada por el mejor actor en activo (el gran Ricardo Darín), es más que necesaria. En la cinta, Darín repite palabra por palabra el discurso final con el que el abogado Julio César Strassera consiguió encarcelar a Videla y el resto de militares que aterrorizaron a la población argentina. Es el mejor momento que hemos tenido en años en una película de juicios, sin mayores florituras ni tratando de mejorar un alegato inmejorable.

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: “Nunca más".

Dos rocas en un acantilado

Seguro que ya sabéis de lo que estoy hablando. Mientras Marvel trató de convencernos de que el "multiverso de la locura" era uno en el que la gente lleva sombrero y los semáforos van al revés, los Daniels consiguieron hacer la película definitiva de multiversos: 'Todo, a la vez, en todas partes'. Y entre los muchísimos diferentes mundos que la cinta nos proponía, hay uno que destacaba con luz propia: el de las piedras.

Dos piedras en un acantilado reflexionando sobre su vida y haciendo chistes: podría haber sido un fracaso o convertirse en la bizarrada del año, pero en su lugar es emotivo, único, diferente y un precioso momento de intimidad que atesorar entre ratatouilles y bagels gigantes.

El retorno de Maverick

¿Cómo íbamos a dejar fuera de la lista a Tom Cruise? 'Top Gun: Maverick' es, en sí misma, un momentazo continuo, desde la presentación de un Maverick adulto yendo más allá de la velocidad máxima permitida hasta un clímax más 'Misión Imposible' que nunca. Un relato crepuscular que ha tardado en llegar décadas pero ha mejorado con mucho a la película original. Sin duda, la cinta de acción del año, un éxito inesperado que conserva cierto rebufo a un Hollywood que tristemente perdimos entre sagas y franquicias y que quizá ahora podamos recuperar.

El combate kaiju entre pandas

Pixar no pasa por su mejor época. Entre las críticas a que siempre hace lo mismo y el fracaso de cintas como 'Lightyear' se ha escondido una pequeña película directa a Disney+ con una sensibilidad exquisita y un sentido de la espectacularidad único: 'Red'. Más allá de la polémica de turno montada por los de siempre, esta preciosidad animada terminaba con una pelea de kaijus gigantes al mejor estilo 'Godzilla' pero protagonizada por pandas rojos. Cuqui y devastador: al final, la pelea escondía un fondo sentimental que daba colofón a una cinta estupenda que nos recuerda que Pixar es mucho más que "¿Y si algo que no tiene vida tuviera vida?".

Un oso suelto

Suelo recibir cejas arqueadas y miradas de desprecio, de esas que quitan el carnet de cinéfilo, cuando digo que 'Jackass Forever' fue una de las mejores experiencias que he vivido en una sala de cine a lo largo de este año. Era, tal cual, la película que nos merecíamos, un remedo de 'Vídeos de primera' con toda la espectacularidad que Johnny Knoxville y los suyos saben dar al arte de hacerse daño.

Es difícil escoger solo uno de sus múltiples sketches (¿El escorpión-colágeno? ¿Las abejas en el pene? ¿El cañón? ¿El toro que arrolla a Knoxville?), pero me quedo con aquel en el que cubren a uno de estos locos con miel, le meten salmón en sus partes íntimas, le atan a una silla y sueltan a un oso en la misma habitación. Nunca en la vida había estado tan en tensión riéndome tanto: quítate los prejuicios y disfruta. En el fondo sabes que lo estás deseando.

El valle inquietante

Hemos pasado en muy poco tiempo de un cine muy poco autoconsciente a una fantasía meta en el que cada película tenía un comentario sobre el estado de la industria. Esta tendencia ha llegado a su culmen en 'Chip y Chop', que ha traído de vuelta a las dos ardillas más famosas de Disney años después de la cancelación de su serie. Al mando, Akiva Schafer, uno de los miembros de The Lonely Island. Y se nota: este humor no es para todo el mundo.

Valga como ejemplo el momento del Valle Inquietante, en el que Chip y Chop se acercan a conocer a todas esas criaturas CGI que no terminan de estar pulidas, nadie sabe a dónde miran o son directamente horrendas (ese Sonic...). Hay quien estuvo muy fuera durante todo el metraje, pero personalmente no pude aplaudir más cada decisión tomada como sublimación y decisión de marcar la línea del tope al que puede llegar lo meta. Tremenda.

Un feto que habla

No todo van a ser momentos emotivos o fabulosos, ¿no? También hay que hablar de esos minutos de cine que han hecho que la gente se ría (y escandalice) a lo largo y ancho del mundo. Yo disfruté mucho de 'Blonde', una de las propuestas estéticas más arriesgadas de 2022, pero es innegable que en su propio exceso hay momentos que caen en el ridículo.

La felación a JFK con las poco sutiles metáforas visuales o la resolución de la trama del padre perdido palidecen tras la escena en la que Marilyn Monroe habla con su feto, que le echa en cara el aborto que tuvo unos años antes. Efectivamente, la escena estaba en el libro original. Efectivamente, vista en pantalla es un absoluto desastre, quizá el mayor del año: no deja de ser un momentazo épico al fin y al cabo, ¿no?

El tiempo se ha pausado

A inicios de año, una película europea causó sensación en diferentes círculos cinéfilos: 'La peor persona del mundo' seguía a una chica y sus devenires amorosos durante cuatro años, a lo largo de diferentes episodios que bailaba entre géneros: comedia, reflexión, romance, drama, divulgación... Hay incluso espacio para la fantasía, cuando Julie consigue parar el tiempo para tener una cita con Eivind a espaldas de Aksel, su novio. La belleza de los planos, la sutileza al tratar las sensaciones al descubrir un nuevo amor y la inteligencia sentimental de su director, Joachim Trier, conforman la mejor escena de una cinta que haríamos bien en revisitar a lo largo de los años.

Esto es una historia

No todas las películas con las que Netflix ha intentado ganar prestigio este año ('Bardo', 'Blonde', 'Ruido de fondo') han sido fracasos de crítica y público: Sebastián Lelio se sacó de la manga una película con Florence Pugh sobre el poder de las historias que brindaba el mejor inicio del año: un plató, una voz en off, una cámara en continuo movimiento. 'El prodigio' está enmarcada entre un inicio y un final que evocan la magia de la narración: inesperado, sorprendente y distinto. Un gran destacado del año sin duda alguna.

El fuera de campo bien usado

Que Carlos Vermut estrene una película es como el equivalente cinéfilo a ganar una Eurocopa: el director siempre intenta ir más allá de lo obvio, no ponérselo fácil al espectador y retarse a sí mismo. Con 'Mantícora' ha conseguido su mejor película, el retrato de una persona horrible que, ya de paso, es la mejor cinta de terror del año. Nunca antes un fuera de campo había dado tantísimo miedo: Vermut sabe dónde colocar la cámara y qué hacer con ella para maximizar su efecto, como un artesano consciente de que la clave para un buen trabajo es que sus decisiones no se noten, pero siempre estén ahí.

"¿Te gustan las películas de terror?"

La frase nos lleva acompañando desde 1998, pero solo hemos tenido cinco películas de 'Scream'. La última no ha suscitado el aplauso general, pero siempre es un gusto volver a escuchar a Ghostface repasando en el prólogo las tendencias del cine de género de ese año. Si en 'Scream 2' eran las secuelas y en 'Scream 4' los remakes, en 'Scream (2022)' es el turno del terror elevado. Deseando ver cómo se las gastan en Nueva York y ver si esta vez quieren jugar a un juego.

El bullying asesino

Y de slasher americano, a slasher español. No es habitual encontrarnos en el cine patrio películas como 'Cerdita', una película sobre bullying en un entorno rural más similar a 'Delicatessen' que a 'La matanza de Texas', aunque tenga algo de ambos. El cortometraje que Carlota Pereda usó como base de la película se ha rehecho para la cinta, y sigue siendo la mejor secuencia: una adolescente sufriendo el acoso de sus compañeras que termina por dar permiso a un psicópata para que las pase a cuchillo. Poco se ha hablado de esta fantasía.

El recuerdo de Chadwick Boseman

No puede haber un resumen de 2022 sin hablar de Marvel, que, si bien ha bajado ligeramente la taquilla que se esperaba, ha seguido dominando en la fase 4. Y aunque puede que no haya sido su mejor año, hay una escena de que se ha pasado un poco por alto que logra encapsular el nivel artístico y de diseño de sus mejores cintas haciendo un merecido homenaje a su legado.

Es el inicio de 'Black Panther: Wakanda Forever', en el que Wakanda rinde respeto al fallecido T'challa de una manera espectacular, por todo lo alto, con una producción que no ha escatimado en gastos. Era el adiós de Marvel a Chadwick Boseman en una cinta que siempre tiene un aire de melancolía sobre ella y que culmina prometiendo que su legado seguirá en pie. Ojalá se hubieran atrevido a apretar el acelerador del drama, porque habríamos salido todos con los ojos hidratados.

El primer susto de 'Smile'

El cine de terror ha vivido un renacimiento en 2022, pero su mayor fenómeno ha sido el de una película que muchos han calificado, como para desacreditarla, "de sustos", sin darse cuenta de que dar un buen susto no es tan fácil. 'Smile' consigue crear una imagen icónica, un ritmo correcto, no asusta nunca en falso: la tensión que acumula a lo largo de su metraje ya nace de una primera escena que se toma su tiempo y no oculta nada al espectador. Hacía mucho que no pegaba un bote en mi butaca y soltaba un improperio como me ocurrió viendo el inicio de 'Smile', y solo por eso, ya merece un puesto aquí. Por mucho que, desde entonces, desconfiemos de todas las sonrisas.

El retorno a Pandora

Puede que no sea el mayor fan de 'Avatar: el sentido del agua', pero es innegable que la cinta de James Cameron es uno de los trabajos más importantes del año. Su última hora consigue dar el espectáculo que se guarda durante las dos anteriores, pero el momentazo que he rescatado no está en esos minutos finales, sino en los iniciales: tras trece años, el retorno a Pandora da una absoluta sensación de vuelta a casa espectacular, de viaje conocido, de corazón calentito y amor por un universo propio. Si Cameron conseguirá mantener esta sensación en las próximas secuelas está aún por ver, pero, en esta secuela, es innegable que lo ha logrado.

El huevo falso

Después de la torta de Will Smith, el mundillo extra-cinematográfico estaba un poco de capa caída y sin cotilleos hasta que empezaron los rumores sobre 'No te preocupes querida': líos en plató, despidos improcedentes, llamadas desde el coche, supuestos escupitajos, una Florence Pugh saltándose ruedas de prensa... Los rumores indicaban que la película de Olivia Wilde era tan fallida que iba a marcar historia dentro de lo peor que se había hecho jamás.

Y al final, ni tanto ni tan calvo: la cinta no dejaba de ser una distopía suburbana estadounidense algo típica con un final épico que no se había ganado, pero en sus mejores momentos sí que conseguía crear situaciones plenamente originales. Para el recuerdo, esa Alice, que sospecha de todo lo que le rodea, cascando un huevo y encontrando que todos son solo de atrezzo. Entre un montón de situaciones clónicas y cogidas de otras cintas, esta cáscara no rellena es un plano que merece la pena recordar.

"It's morbin time"

¿Os acordáis de cuando Sony estrenó 'Morbius', Internet se rió de ella y decidieron volverla a reestrenar creyendo que el hecho de ser un fenómeno en Internet significaba algo? "It's Morbin Time", la frase inventada por un tuitero, tuvo más relevancia cultural que cualquiera de las cosas que pasaran en la película: Sony no pilló la indirecta y anunció para 2024 'El muerto', protagonizada por Bad Bunny y basada en un personaje que salía dos números en una colección secundaria de Spiderman. It's Muerting Time.

'Goncharov'

Quería dejar para el final el mayor descubrimiento del año, la película de Martin Scorsese de la que no se ha parado de hablar después de estar desaparecida durante años: 'Goncharov'. Una obra maestra incontestable con una historia increíble y cuyo secreto es que nunca jamás existió. ¿Qué mejor resumen puede haber de 2022?