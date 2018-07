Nos ha sucedido algo curioso cuando hemos afrontado esta tarea de listar por orden de preferencia (como siempre, personal y altamente discutible) las películas de 'Misión: Imposible', y que no nos ha pasado en otras ocasiones en las que hemos ordenado franquicias o filmografías: en esta ocasión, todas las películas puntúan muy alto. Con la salvedad de 'Misión: Imposible 2', que tiene fans y detractores más apasionados que el resto, pero que nosotros colocamos a la par que las demás por las razones que te explicamos aquí, todas las películas de 'Misión: Imposible' son estupendas.

Desde la tercera, además, la serie ha dejado atrás las veleidades autorales de las dos primeras entregas, y pese a que cada una tiene un tono propio y particular, son obras claramente "de productor", y no de un director con una visión propia. Posiblemente por ello los resultados son más homogéneos, y como la calidad de las últimas es altísima, no hay ninguna que sobresalga de forma extraordinaria. Aún así, decidimos aceptar esta misión y lo hacemos asumiendo todos los riesgos del mundo. Antes de que este artículo se autodestruya sin dejar ni rastro, aquí tienes todas las películas de 'Misión: Imposible' ordenadas de peor a mejor.

6 - 'Misión imposible 3' (2006)

Y este es el mejor ejemplo posible de este fenómeno: 'Misión imposible 3' es una excelente película de aventuras y espionaje... inferior a cualquier otra de la serie. Quizás su turbulenta preproducción tenga algo que ver con que acabe no siendo una película absolutamente redonda: arrancó como una película "de autor" al estilo de la segunda, con David Fincher a bordo; luego pasó a manos de Joe Carnahan, que se largó después de quince meses, no entendiéndose con Cruise por el tono que quería darle al invento -la fantástica 'El equipo A' puede darnos una idea aproximada de lo que podría haber hecho-.

En cualquier caso, el proyecto -en el que Hunt tiene que recuperar un macguffin de manual, La Pata de Conejo- acabó en manos de J. J. Abrams, que a petición de Cruise inyectó en la franquicia elementos de su 'Alias', especialmente la visión sobre la vida privada del agente, incompatible con su profesión. Entre los detalles a favor, un fabuloso villano, quizás el más temible y carismático de la serie, interpretado por Philip Seymour Hoffman, y la configuración definitiva del uso de las máscaras, muy tradicionales en la primera entrega y dignas de película de Mel Brooks en la segunda. Entre los problemas, la falta de set-pieces realmente carismáticas, aunque el clímax final y su brutalidad sigue estando entre lo mejor de la saga.

5 - 'Misión: Imposible 2' (2000)

Ya hemos hablado por aquí de los indiscutibles valores de la segunda entrega, sin duda irregular y no tan compacta como las tres últimas, construidas en torno a la producción de Bad Robot y a partir de ciertas esencias que afianzó Abrams con su tercera entrega. Pero precisamente esa irregularidad, que supura pasión melodramática y secuencias de acción divergentes del estilo visualmente realista del resto de la franquicia, es lo que convierte a esta 'Misión: Imposible 2' en una deliciosa rareza.

Con un romance que es pura pasión (lejos del casi frío retrato del amor cotidiano de la tercera parte) y una macedonia de conceptos que entremezcla coches bailando flamenco, motos que entran en combustión espontánea, palomas porque sí y una de las mejores secuencias de robos de la serie, 'Misión: Imposible 2' es imperfecta y apasionada. Pero se permite lujos como ninguna otra, entre los que destacan la verbena de stunts de la media hora final, la pistola voladora del clímax, y el chifladísimo uso de las máscaras para propiciar caos y caricatura, como en la muerte del secuaz del malo.

4 - 'Misión: Imposible - Nación Secreta' (2015)

La quinta es quizás la película más bondiana de la serie, incapaz de replicar las increíbles set-pieces de acción de la cuarta entrega, pero que se revela aún así como un blockbuster de acción absolutamente impecable. Con un ritmo trepidante, una introducción planteada al estilo 007 y una estudiadísima forma de distribuir los ritmos de las secuencias de acción (aquí una pelea, ahí un robo, allá una persecución, por allí un Hitchcock en la ópera), su único "pero" es que la idea del equipo perseguido por sus antiguos jefes suena ya a manido en la serie.

Por lo demás, la fuerza de esta magnífica epopeya de espionaje de altos vuelos está en los personajes. El Benji de Simon Pegg adquiere al fin el protagonismo que merece (durante buena parte de la película, su presencia hace funcionar la película como una buddy movie). Y por otra parte, Rebecca Ferguson como Ilsa Faust compone una colega de Hunt que ya veníamos mereciendo, alguien capaz no solo de darle la réplica (sensacional su combate a cuatro manos), sino de llevarle la delantera.

3 - 'Misión imposible: Protocolo fantasma' (2011)

Un trabajo de depurado espectacular a partir de las ideas de renovación para la serie que trajo Abrams a la tercera entrega. En esta cuarta parte, el ojo de Brad Bird para la puesta en escena, propio de alguien que se ha curtido en el cine de animación (pero con hechuras de clásico de Hollywood, como 'El gigante de hierro') fructifica en una de las mejores set-pieces de la película, el núcleo central en Dubai, toda una lección magistral de suspense, acción, juego con los tonos y transformación de los personajes y sus motivaciones a base de trompazos.

Como único inconveniente está un final que, quizás, después del agotador tour de force previo, no termina de estar a la altura de las expectativas. Aún así, una película de acción que no descuida sus raíces de cine de espionaje de la Guerra Fría, con una trama de suspense, traiciones y recovecos morales muy bien encauzados en el personaje de Jeremy Renner, y con un sentido de la maravilla que hace que en ningún momento perdamos la perspectiva de que aquí hemos venido a disfrutar.

2 - 'Misión: Imposible - Fallout' (2018)

Una depuración total, casi alquímica, de los elementos que han llevado a 'Mission: Impossible' a convertirse en la franquicia de acción y aventura más importante, exitosa y equilibrada del momento. Todo lo que se venía amasando desde la primera entrega, pero sobre todo y muy especialmente desde la tercera, estalla aquí con una precisión absolutamente monumental. La perfección de las set-pieces, la definición de los personajes, el ritmo implacable...

De hecho, el único temor que suscita esta entrega es que la serie no pueda ir a más: el apabullante clímax final a tres bandas, una pequeña obra maestra de la narrativa hiperactiva, sugiere cierta culminación del estilo de la saga que quizás otras entregas que intenten replicarla solo desgastarían. Pero lo cierto es que secuencias como la de la pelea en el baño -en general, toda la primera misión de Cruise y Cavill- dejan con la boca abierta y ganas de más.

1 - 'Mission: Impossible' (1996)

La película fundacional de la franquicia quizás no es la más espectacular ni la primera que viene a la cabeza al pensar en la serie, pero sí que es la más equilibrada: entre el cine de autor (es, por encima de todo, una aventura de suspense inequívocamente De Palma) y el blockbuster de acción. Aún preocupada por rendir (justa) pleitesía a la mítica serie de televisión con un arranque que es un guiño a un episodio de la serie pero de nuevo, también, un gag cien por cien De Palma, merecería ser recordada solo por su planificación e impacto en la cultura pop con la impresionante secuencia del robo.

Pero hay mucho más: un juego de identidades, espionajes y contraespionajes que homenajea al cine clásico de género, un clímax sobre ruedas que combina acción de alto presupuesto con suspense clásico y un ensayo ingenioso, agudo y accesible sobre la mentira y el engaño. Todo ello en proporciones alquímicas a manos de un Brian De Palma al que veríamos aún en forma muchos años (¡'Snake Eyes'! ¡'Femme Fatale'! ¡'Passion'!), pero nunca volviendo a manejar producciones de esta envergadura.

Ajustadísimo tramo final para una saga que vale la pena revisar de principio a fin, algo que se puede decir de muy pocas. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Cuéntanos si coincides tú también con este orden.

En Espinof | Las 13 mejores películas del oeste realizadas en el siglo XXI

En Espinof | Las 32 mejores películas de acción de la historia