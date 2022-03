'Morbius' demuestra el mérito que tiene el Universo Cinematográfico de Marvel y que no es tan fácil hacer una buena película de superhéroes

En Sony llevaban tiempo queriendo exprimir el universo de Spider-Man más allá de las aventuras protagonizadas por Peter Parker. Ya en su momento trabajaban en una película sobre Los Seis Siniestros antes de optar por volver a empezar de cero con Tom Holland asumiendo el papel del trepamuros y con la colaboración directa de Marvel.

'Venom' fue la primera prueba de que esos planes no habían caído en saco roto. El enorme éxito de la película protagonizada por Tom Hardy pronto dio pie a una secuela, pero también a que el estudio probase suerte con otro personaje sin testar en la gran pantalla. Me refiero a 'Morbius', película protagonizada por Jared Leto que este viernes 1 de abril llega a los cines españoles. Lo hace acompañada de unas primeras reacciones muy negativas, y me temo que yo no soy una excepción.

Menudo panorama

'Morbius' es una película que sabe muy bien qué es lo que quiere contar, pero se olvida de la necesidad de dar algún tipo de unidad o profundidad a la historia o los personajes -y es que solamente hace falta ver los trailers para que quede claro que se han cargado varias cosas sobre la marcha-. Eso es algo que ya se percibe cuando explora el pasado del protagonista para sentar las bases de la fuerte amistad que existe entre los personajes interpretados por Leto y Matt Smith, pero es una sensación que no deja de ir más hasta alcanzar su punto álgido con unas escenas post-créditos que son la cima del todo vale -aunque hay una escena a mitad de metraje en una cárcel que es delictiva del poco sentido que tiene-.

Eso lleva a que la frustración tarde poco en aparecer mientras uno está viendo 'Morbius', dando la sensación de que el guion de Matt Sazama y Burk Sharpless está a medio hacer -hay una escena vital durante el tramo final especialmente obvia en esta dirección-, pero también que en la sala de montaje han debido de sacrificar escenas que ayudaban a darle algo más de cohesión al relato.

Tampoco creo que una posible versión extendida vaya a ayudar demasiado a levantar la película, pues sus debilidades se extienden a todos los niveles, desde un trabajo de montaje bastante mejorable que incluso aporta cierta confusión en algunos momentos hasta unos efectos visuales poco atractivos e impropios de una superproducción de nuestros días.

Este último punto también ayuda a que esas escenas de acción en las que el director Daniel Espinosa busca un mayor vigor visual, resaltando sobre todo el look vampírico del protagonista a través del uso del bullet time, pierdan impacto. El excesivo uso de este recurso tampoco ayuda demasiado.

Ni siquiera sus dos protagonistas levanta la función

Visto lo visto, donde 'Morbius' podría haber encontrado algún tipo de solidez es en sus dos protagonistas, ya que el resto del reparto acaban reducidos a ser meros comparsas en el relato. La cuestión es que a Leto ya le hemos visto interpretar a almas torturadas en otras ocasiones de forma mucho más estimulante. Aquí al menos no se deja llevar como algún intérprete ha hecho en el pasado al verse envuelto en una película tan fallida como la que nos ocupa.

Sin embargo, es Smith el que podría habernos dado más alegrías, ya que se nota que el antiguo protagonista de 'Doctor Who' está deseando desmelenarse, pero la película nunca le deja hacerlo. Y es que se da la particularidad de que de 'Morbius' nunca pierde el control o cae en el ridículo. Sí que hay instantes puntuales que rozan lo risible, pero en general es muy consistente en lo deficiente que resulta. Por desgracia, poca alegría tenemos en eso.

Por decirlo de otra forma, en 'Morbius' es como si hubiesen cogido como modelo las escenas menos inspiradas y más dramáticas de 'Venom' para hacer toda una película en esa dirección, sin tener el más mínimo interés en hacer algo con ese componente de terror inherente a la historia. Y a eso hay que añadir el resto de debilidades que he ido exponiendo...

En resumidas cuentas

'Morbius' va a ser recordada como una de las peores películas de superhéroes hechas hasta ahora. Personalmente no creo que esté en el escalafón más bajo, pero tampoco está mucho más arriba. Espero que Sony sepa enderezar el rumbo si, como imagino, quiere seguir explorando el universo de los villanos de Spider-Man. Tampoco es que quiera que imiten a Marvel, pero mejor eso que esto.