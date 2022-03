"La peor película de Marvel en muchísimo tiempo". Las primeras reacciones de 'Morbius' son demoledoras

'Morbius', la película sobre el villano vampírico de 'Spider-Man', que se estrenará en los cines el 1 de abril tiene sus primeras críticas online. Protagonizada por Jared Leto, junto a Adria Arjona, Matt Smith y Jared Harris, la película de Daniel Espinosa y escrita por Matt Sazama y Burk Sharpless ha recibido calificativos como "vaga", "inerte" o "un desastre".

"El peor intento de construir un universo en la era moderna"

Las primeras reacciones de 'Morbius' de la crítica han aparecido y no son buenas noticias para Leto, tanto los resúmenes en redes sociales como las opiniones más largas coinciden en que es una de las peores películas de superhéroes de los últimos tiempos, con un 20% de reacciones positivas en Rotten Tomatoes y un 37% en Metacritic. Pero veamos las impresiones de voz de sus autores.

"DIOS SANTO. Morbius... horrible edición, guion e historia. La actuación de Leto y Smith no compensa los personajes mal escritos. El CGI me hizo sentir como si estuviera viendo Fantastic Four '05, que es una película mucho mejor. Haciéndose eco de otro tuit que vi, es un "vacío de carisma"

"Absolutamente sin sentido. Morbius NO tiene reglas. Es como, ¿esto se ve genial? ¡Sí, amigo! ¿Tiene sentido? ¡A quien le importa! ¡Disfruté un poco de eso! Me gustaba Matt Smith. Él está genial. Jared Leto es mejor en esto que 'WeCrashed'. Esa escena postcréditos está metida con calzador"

"Morbius no es buena. Nada de la historia se mantiene en pie, y debido a eso, todo lo demás se desmorona. La escritura cuestionable es rampante y el tercer acto es una tontería. Además, las dos escenas postcréditos son insultantes. Estoy convencido de que la segunda fue escrita literalmente por un niño de seis años.

"Morbius es un recordatorio de lo que eran muchas películas de cómics antes del MCU: descuidadas, mal ejecutadas y que seguramente decepcionarán a los fans de los cómics. También contiene el peor intento de construir un universo en la era moderna. Reseña completa más tarde esta noche pero... es mala".

"Morbius es la peor película de superhéroes de Marvel en muchísimo tiempo. Mayormente inerte, a veces risible. Y la escena en la que alguien intenta llamar a un gato sacudiendo su caja de arena, solo para asumir que el gato se ha ido cuando eso no funciona, es lo más extraño que he visto en años".

"Morbius desafortunadamente no es genial (algunos efectos visuales realmente malos y una trama formulaica de los años 2000) y definitivamente no es tan divertido como Venom. estoy realmente confundida sobre el futuro del Spiderverse e Sony después de las escenas postcréditos y la edición. ¡Matt Smith claramente se lo está pasando genial!"

"Tan mala como esperabas"

"Morbius es tan mala como esperabas. Una trama de 2005 choca con un CGI visualmente confuso para crear una fiesta de la siesta. Pero no te preocupes, han dejado lo peor para el final. Con algunas de las peores escenas postcréditos que jamás hayas visto, Sony está fuera de sí".

En críticas más extensas como la de Collider explican que: