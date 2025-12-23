Últimos días para ver en Netflix. La icónica saga de ciencia ficción que ha definido durante décadas el género en televisión

Me encontraba yo sin saber muy bien qué ver, ya que ahora hay un pequeño paroncito de estrenos y no hay demasiadas series para ver, y pensé: «hace mucho que no me pongo a ver esta serie». Así que conecté Netflix con la intención de ver un par de episodios antes de acostarme y de repente me encuentro con ese temido cartel de "Nos deja pronto" que, en esta ocasión, afecta a toda una saga de series de ciencia ficción.

Y no cualquier saga sino una de las más icónicas de la ciencia ficción. Así que, si sois fans del género y no sabíais qué maratonear durante estas fiestas navideñas, apuntad, porque nos quedan poco más de dos semanas para poder ver las series "clásicas" de Star Trek en Netflix.

Cuatro décadas de historias

De esta manera, el 8 de enero será el último día para ver nada menos que seis series: 'Star Trek', 'Star Trek: La serie animada', 'Star Trek: La nueva generación', 'Star Trek: Espacio profundo 9', 'Star Trek: Voyager' y 'Star Trek: Enterprise'. Cuatro décadas de series que definieron el género y que, al menos la original y en menor medida 'La nueva generación' sirvieron de molde para otras muchas series y películas.

Todo comenzó en 1966. Creada por Gene Roddenberry, 'Star Trek' (1966-1969) nos lleva hasta mediados del siglo XXIII, donde vemos las aventuras del capitán Kirk (William Shatner) y su tripulación en lo que exploran el espacio en su misión de cinco años a bordo de la Enterprise. Estamos en un futuro en el que humanidad y otras especies conviven dentro de la Federación de planetas, con la Flota estelar encargada de mantener la paz.

El éxito de la serie original llevó a una serie animada (1973-1974) y, con los años, a varias películas. Sin embargo, la heredera directa no llegaría hasta dos décadas más tarde, cuando llegaría 'La nueva generación' (The Next Generation, 1987-1994), con una Enterprise liderada por Jean-Luc Picard (Patrick Stewart).

Es en los 90 cuando vimos una expansión interesante con dos series más: 'Espacio profundo 9' (Deep Space Nine, 1993-1999), que nos llevaba a una estación en un, digamos, cruce de caminos entre cuadrantes espaciales; 'Voyager' (1995-2001), ambientada en una nave que se queda varada en el cuadrante delta, en la otra punta de la galaxia; finalmente, 'Enterprise' (2001-2005), una precuela ambientada en el siglo XXII con una versión más modesta del icónico modelo de nave.

Si hacemos cuentas nos salen más de 700 episodios de 'Star Trek' que dejarán Netflix en los primeros días de enero. Así que, si nunca os habéis visto con la saga, habrá que ser algo selectivo. Yo recomendaría irse a las bases de la saga, es decir, la serie original y 'La nueva generación'... o bien podéis probar con esta selección de episodios autoconclusivos. Ya con eso tenemos entretenimiento maratoniano de sobra.

Al menos hasta que la saga reaparezca de nuevo en streaming. Y aquí la mejor candidata es SkyShowtime, que es la casa oficial de Star Trek en España y donde podemos encontrar ya tanto 'Enterprise' como las series de la hornada moderna ('Picard', 'Discovery', 'Strange New Worlds', etc.). Sin embargo, todavía no han anunciado la llegada de esta parte de la saga.

