RTVE le da un descanso a Broncano por Navidad, y su sustituto no está cuajando del todo

El año pasado, 'La Revuelta' acompañó a los espectadores también en época de polvorones. RTVE siguió apostando por el programa en formato de mejores momentos y bajo el título de 'La Revuelta fun, fun, fun'. El experimento funcionó en gran medida, cerrando el año con una audiencia el 30 de diciembre que superaba (por muy poco) al programa de Pablo Motos.

Este año Televisión Española ha cambiado de planes. Desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, el programa de Broncano dejará de emitirse en pos de apostar por algo nuevo. La noche del lunes 22 coincidía también con el estreno de 'Aria, locos por la ópera', un nuevo concurso de talentos lírico con Ruth Lorenzo y Juanjo Bona de presentadores.

Su mayor contendiente, 'El Hormiguero', sí mantiene su estrategia de reposiciones. La fiestas ponen descanso a una rivalidad encarnizada que ha terminado 2025 dándole la victoria a Pablo Motos en la recta final, con un 17.9% de share frente al 12.7% de 'La Revuelta'.

De momento el sustituto en la parrilla de Broncano no está terminando de cuajar en cuanto a audiencia. 'Aria' se estrenó con un share de 8.9% y 1.100.000 espectadores, números tibios que lo colocan tercero y por debajo de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Pese a la recepción, las primeras reacciones al programa son generalmente positivas, con espectadores alegando que su propuesta mezcla entretenimiento con divulgación de un modo que solo podría existir en la pública.

El primer puesto en este lunes se lo llevaba 'La isla de las tentaciones', con 17.5% del share y 1.327.000 espectadores. Teniendo en cuenta que el reality se emite lunes, martes y miércoles, está por ver qué efecto tiene para la parrilla en el resto de la semana.

En Espinof | La televisión infantil ya no es lo que era. El streaming también está ganando terreno en los más pequeños

En Espinof | A partir del 1 de enero de 2026 el Gobierno prohibirá una de las prácticas más molestas de las televisiones en España