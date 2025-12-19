No es tu impresión. Hay anuncios que suenan más fuerte de la cuenta y desde España tenemos solución: una multa de 200.000 euros

Ver la tele sin tener el mando al lado es a veces una operación de riesgo. Seguro que te ha pasado. Estás viendo un programa o una película, ha sido un día largo y te empiezas a quedar grogui en el sofá. Justo cuando parece que te vas con Morfeo entra a todo volumen un señor vendiéndote algo y pegas tal sobresalto que te despiertas tú y a los de al lado.

Se acabaron los sustos por los anuncios fuertes en televisión. O al menos, se acabó hacerlo saliendo impune de ello. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia empezó a estudiar el tema el pasado marzo, y en noviembre publicó un acuerdo en el que establecían criterios que las cadenas deberían cumplir con respecto al volumen de los bloques publicitarios. Tradicionalmente que los anuncios pudieran sonar más alto que las propias emisiones es algo que no se ha regulado de ninguna manera, pero ahora lo harán bajo multa que pueden llegar hasta 200.000 euros.

La normativa es relativamente flexible. El parámetro que se utiliza de referencia es -23,0 LUFS (con una tolerancia de ±1,0 LU), el mismo que se ha estandarizado en la Unión Europea y se recomienda desde 2010. Los lufs son una unidad de medida alternativa a los clásicos decibelios, centrada en cómo el oído humano percibe el sonido frente y no tanto en la potencia física de los mismos.

El objetivo es estandarizarlo no solo a la televisión lineal sino a servicios de streaming, un desafío logístico que variará según el medio. Como explican desde Xataka, la televisión tradicional tiene un control total de la emisión a nivel visual y sonoro, por lo que debería ser una transición fácil. Las plataformas de streaming, en cambio, introducen anuncios a través de third-parties y con sistemas automatizados de forma personalizada para los usuarios. A esto hay que sumarle que pueden utilizar diferentes formatos y compresiones de audio, lo que hace difícil una medición equivalente exacta con respecto al parámetro de referencia.

