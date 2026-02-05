Qué fue de Tom Welling, el Superman que enamoró a toda una generación pero dejó Hollywood para irse a un rancho

En 2025 llegó un nuevo Superman a la gran pantalla, aunque para muchos el primer gran contacto con el superhéroe de DC fue 'Smallville'. La precuela para televisión se centraba en un Clark Kent adolescente antes de convertirse en el Hombre de Acero, mientras lidiaba con su día a día en el instituto a la vez trataba de aceptar su identidad y sus poderes.

Tom Welling fue el encargado de encarnar a esta versión moza de Superman, pero en los últimos años le hemos perdido un poco la pista. Y él, muy a gusto que está con eso.

Yo me voy con mis caballos

Para ser justos, Welling no dejó de actuar tras el final de 'Smallville' y en la última década le volvimos a ver bastante activo en televisión. Se convirtió en un regular de 'Lucifer' como el teniente Marcus Pierce y Cain, apareció en 'Professionals' se dejó caer por la precuela de 'Sobrenatural', 'Los Winchester'.

Aunque al final su papel más sonado sigue siendo el de Clark Kent y volvió para una ronda más en el arco de Crisis en Tierras Infinitas del universo televisivo de DC con una breve pero sonada aparición. Ahora Welling ahora mismo está bastante desconectado de Hollywood y ha decidido alejarse de la industria para vivir en su rancho.

Todo comenzó en 2020 con la pandemia, cuando Welling y su esposa, Jessica Rose Lee, decidieron dejar la ciudad para mudarse a un pueblecito del norte de California

"Los Angeles era una locura. No había coches en la calle, no podías ir a ninguna parte. La gente no salía de casa. Nuestro hijo estaba empezando a gatear y solo tenía esta plataforma chiquitita para jugar" explicó Welling en una entrevista con People. "Empezamos a pensar que no sabíamos si podíamos seguir viviendo aquí".

Así que durante su escapada fuera de Hollywood descubrieron un rancho con dos casas y decidieron mudarse. Welling admite que siempre había querido retirarse a un lugar así para vivir una vida tranquila criando caballos de carreras, pero la pandemia adelantó un poco sus planes.

"Pensé.. Esto es lo que quiero hacer en cinco años, ¿por qué no hacerlo ahora?", explicó Welling. "Nadie te molesta en un pueblo pequeño, todo el mundo es famoso en un pueblo pequeño (...) Es muy tranquilo, se siente real".

Aunque lo cierto es que, por mucho que Welling se lo esté pasando de miedo siendo un poco Clark Kent en la vida real, tampoco se ha retirado del todo. Recientemente rodó la película 'Chasing Summer', además de que continúa presentando el podcast TalkVille junto con Michael Rosenbaum, en el que los dos vuelven a ver capítulos de 'Smallville' y los comentan con sus fans.

En Espinof | Las mejores series de superhéroes en streaming

En Espinof | Las series más esperadas de 2026