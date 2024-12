El sueño arruinado de los creadores de 'Smallville'. Una adaptación de uno de los superhéroes más importantes de DC que fue cancelada fulminantemente

En lo que parece que no tendremos oportunidad de ver la serie animada que continuase 'Smallville' (aparentemente porque no le devuelven las llamadas a Tom Welling y Michael Rosenbaum), es bueno pararnos a recordar el intento que hicieron los creadores de la serie sobre Superman de adaptar a otro de los grandes superhéroes de DC: Aquaman.

Si no os suena de nada la serie de 'Aquaman' es bastante lógico ya que fue todo, por así decirlo, un sueño arruinado para Alfred Gough y Miles Millar, quienes vieron cómo todo el trabajo que habían puesto en desarrollar la serie se esfumaba cuando desde su cadena decidieron cancelarla después de ver el episodio piloto.

Eso sí, al contrario que con otras series, lo frustrante del tema no radicaba tanto en el tema de que a los ejecutivos les gustase más o menos sino porque cayó víctima de la fusión entre UPN y The WB (la cadena original de 'Smallville' y dónde empezó a gestarse 'Aquaman') para formar TheCW. Para los creadores, eso fue la clave de la cancelación, tal como aseguró Millar en IGN:

"Todos los ejecutivos que apoyaban enormemente la serie desaparecieron repentinamente y teníamos un nuevo ejecutivo que dijo literalmente 'somo la cadena de Gossip Girl, no quiero tener nada que ver con superhéroes' y eso. Aquaman debería haber sido una serie que estuviese en el aire y hubiera sido una gran compañera de Smallville."

Una serie completamente separada

Una gran compañera con la que, por otro lado, no tenía nada que ver. A pesar de que en la temporada 5 de 'Smallville' (2005/2006) aparecía Alan Ritchson (sí, el mismísimo Reacher) como Alan Curry, alias Aquaman, los guionistas de la serie no quisieron que ese episodio sirviese como una suerte de backdoor pilot ya que su idea era no hacer un spin-off sino una serie completamente independiente (aunque valoraron algún crossover).

Así se pusieron manos a la obra para ello desarrollando una serie que, en sus cabezas, debería tener fuelle para un centenar de episodios. En el reparto, Justin Hurtley (que sería posteriormente Oliver Queen 'Smallville') interpretaría al joven A.C., quien lleva una tienda de buceo. Si bien es consciente de sus poderes, los usa para divertirse... antes de conocer su destino como el príncipe perdido de Atlantis.

Junto a él, el reparto contaba con Lou Diamond Philips, Denise Quiñones, Rick Peters, Ving Rhames, Amber McDonald, Adrianne Palicki y Dainella Wolters como Atlanna, la madre de Arthur. Como veis, varios de los elegidos ya habían salido en la serie de Superman.

Si bien desde la cadena no quisieron emitir la serie, desde Warner Bros sí que eran algo conscientes del potencial de 'Aquaman' y decidieron no tirarla a la basura del todo y poner el piloto a la venta en iTunes en julio de 2006. Todo un exitazo, llegando a ser la serie más descargada de la tienda. Y no sería el único sitio de venta digital donde arrasaría siendo, junto a unas críticas bastante positivas, un pequeño consuelo para los creadores.

En Espinof | Las mejores series de superhéroes en streaming

En Espinof | Todo lo que sabemos de 'Superman' de James Gunn