'Reacher', temporada 3: fecha de estreno, la nueva misión para Alan Ritchson, reparto, novedades del rodaje y todo lo que sabemos de la serie de Amazon Prime Video

En Amazon tienen algunas series bastante comentadas como 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', pero son muy pocas las que rivalizan en popularidad con 'Reacher'. La exitosa adaptación de las novelas de Lee Child protagonizada por Alan Ritchson va viento en popa y es una mera cuestión de tiempo que podamos ver su temporada 3 en Prime Video.

En este artículo nos proponemos repasar todo lo que los fans de 'Reacher' necesitan saber sobre la temporada 3 de la serie. Desde su reparto, nuevamente encabezado por Ritchson, hasta su posible fecha de estreno, sin olvidarnos de las novedades sobre su rodaje y el lanzamiento de cualquier tipo de material promocional de los nuevos episodios.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Reacher' en Amazon Prime Video?

Todo apunta a que la espera va a ser mucho más corta que la que hubo entre la temporada 1 y la temporada 2. De hecho, no es descartable que la temporada 3 de 'Reacher' se estrene antes de que 2024 llegue a su final, pero lo más probable es que haya que esperar hasta inicios de 2025 para poder los nuevos episodios en Prime Video.

'Reacher', temporada 3: reparto y protagonistas

El regreso de Alan Ritchson como Jack Reacher es imprescindible para que la serie siga adelante, pero ya está confirmada la vuelta de otra participante en 'Reacher': Maria Sten retomará a Frances Neagley, rol que ya interpretó en las dos anteriores entregas de esta exitosa producción para Amazon Prime Video. No conviene descartar la posible reaparición de otros personajes, pero el showrunner Nick Santora dejó claro en The Hollywood Reporter que lo más probable es que eso no suceda:

Lo que puedo decir es que el espíritu de Reacher es que es un solitario y un vagabundo a la deriva, por usar la terminología de Reacher. Por lo tanto, Reacher nunca va a tener una banda de gente alegre que viaje con él y le ayude a resolver crímenes y a vivir aventuras. El ADN de Reacher es que se mueve por su cuenta y se une a gente buena cuando hay algo malo al acecho, y luego se despide de esa gente y sigue su camino. Y eso es lo que siempre intentamos mantener.

Pese a que el rodaje de la temporada 3 ya está en marcha, Amazon todavía no ha dado a conocer a ninguno de los fichajes de esta nueva tanda de episodios de 'Reacher', pero en cuanto se den a conocer, los incluiremos aquí.

'Reacher, temporada 3: rodaje de los nuevos episodios

Fuente: Instagram de Alan Ritchson

La grabación de la temporada 3 de 'Reacher' arrancó en enero de 2024 en el estado norteamericano de Maine y por ahora transcurre sin ningún tipo de incidente. Eso sí, todavía queda mucho por delante, pues el rodaje de la segunda se extendió durante cinco meses -de septiembre de 2022 a febrero de 2023- y no hay motivos para pensar que no vaya a suceder algo parecido con la que ahora nos ocupa.

'Reacher', temporada 3: la historia

Está confirmado que la serie de Amazon Prime Video va a seguir adaptando las novelas de Lee Child con el orden que crea conveniente. Por ello, la temporada 3 de 'Reacher' tomará como base el séptimo libro de la saga literaria. Titulado originalmente 'Persuader', en España se lanzó inicialmente con el título de 'El indcutor', pero una nueva traducción posterior lo rebautizó como 'Ajuste de cuentas'.

La serie de Amazon incluirá después los ajustes que crea convenientes, pero la historia original gira alrededor de cómo Reacher acepta una misión encomendada por parte de un equipo extraoficial de la DEA: ha de localizar a una agente que ha desaparecido mientras estaba infiltrada, por lo que él mismo tendrá que infiltrarse, no tardando en descubrir que todo es más complicado de lo que parece a simple vista.

'Reacher', temporada 3: tráilers, imágenes y cartel

Desde Amazon todavía no han lanzado ningún vistazo oficial de la temporada 3 y todo apunta a que habrá que tener un poco de paciencia antes de ver alguna imagen, cartel o tráiler.

En Espinof: