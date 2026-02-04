El final explicado de 'Fallout'. La showrunner desgrana el cierre de la temporada 2 y da pistas sobre hacia dónde van en la temporada 3

Se acabó. Ocho episodios que, en lo personal, me han sabido a poco y a esperar a una nueva temporada. Una que, como ya adelantan, nos llevará a un nuevo paisaje del postapocalíptico Yermo conocido anteriormente como Estados Unidos. Y es que el final de la temporada 2 de 'Fallout' tiene mucha miga en forma de giros y revelaciones. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

«Lucy y el Necrófago viven momentos emocionales muy intensos en torno al tema de la familia», explica la showrunner de la serie Geneva Robertson-Dworet en People. Y es que, tanto una como el otro cierran un capítulo de su vida respecto a sus seres queridos.

Una nueva etapa para los protagonistas

Por parte del personaje interpretado por Walton Goggins, descubrir la cápsula vacía de su esposa Barbara (Frances Turner) dejando la postal de Colorado es la primera pista real que le dice que su familia está viva. Lo cual abre una nueva etapa en su incesante búsqueda. Lo cual no impide que siga con sus métodos crueles. Según Robertson-Dworet:

«El Necrófago lleva más tiempo que nadie vagando y ha cruzado cada uno de los límites morales que una persona puede cruzar para sobrevivir y perseguir su objetivo que es encontrar a su familia. Todas estas atrocidades las hace, a su parecer, por este noble objetivo.»

En cuanto a Lucy (Ella Purnell), también se cierra un capítulo en la relación con su padre. Después de desvelar su experimento de control, para la que ha usado a la congresista Welsh (Martha Kelly) por ser tan dócil, Hank (Kyle MacLachlan) intenta ponerle el gadget a Lucy, pero es detenido y el dispositivo acaba en su nuca.

Antes de que llegue el momento de explicar cual es el plan en el que Hank llevaba tiempo trabajando y para el que ha implantado innumerables dispositivos, este mismo activa el suyo y se borra la memoria, propiciando una trágica despedida. Una decisión que para la showrunner de 'Fallout' es «un gesto de amor».

«Quiere evitar que ella le lleve a la justicia, ya que eso implicaría realizar un acto de violencia. Y eso deja a Lucy preguntándose qué es lo que él ha encargado hacer a todas esas personas»

Mensaje "enclave"

Hablando del PLAN mayúsculo. Durante el episodio descubrimos que Steph (Annabel O'Hagan) y Hank estuvieron juntos en el pasado y, de hecho, en lo que se ve asediada por sus compañeros de búnker se refiere a ella como su mujer. Lo hace en lo que abre la misteriosa caja dejada por Hank y activa el Pip-boy que hay en ella: «Si podéis escuchar esto, iniciad la Fase 2».

Mensaje que intercepta el Enclave, «una de las facciones más aterradoras» del mundo de Fallout según explica Robertson-Dworet a Polygon. Si bien no suelta prenda sobre qué es esta Fase 2, la serie ya nos ha puesto sobre la pista del Virus de Evolución Forzada y su gran potencial. Esto y que ya sabemos que la idea era repoblar el planeta después de que el resto fuese eliminado, puede darnos pistas suficientes.

En cualquier caso, parece que el Enclave será crucial para la temporada 3:

«Cuando comenzamos a trabajar en esta adaptación, nos interesamos mucho en la "corporativización" de Estados Unidos y los monopolios corporativos como villanos. Pero, dada la situación actual del mundo que nos rodea, parece que es El Enclave, y la idea de que las personas del gobierno puedan abusar del poder para su beneficio propio y sus propios fines, lo que resulta cada vez más interesante. ¿Será el Enclave puramente villanesco o a hay gente noble también? Estas son preguntas que hacen que Fallout sea tan rico a medida que profundizas en el lore. Siempre hay más giros y complejidades por descubrir.»

Una temporada 3 que, tal como aseguran, nos llevará en lo geográfico hacia donde ningún juego de la franquicia nos ha llevado. Si bien nos encaminamos a Colorado, tal como podemos ver en este final, no es necesariamente la localización principal.

«Nos encanta ir a nuevos sitios», comenta en este sentido el director de Bethesda Todd Howard, «Fallout va mucho sobre geografía y lo que nos depara la próxima temporada... hay muchas sorpresas previstas en lo que respecta a la geografía.»

