Si sigue este camino, 'Fallout' reescribirá uno de los mayores misterios de su universo, alejándose de los videojuegos. Esto plantea una nueva lectura del canon

La segunda temporada de 'Fallout' continúa expandiendo uno de los universos posapocalípticos más ricos que hay en la ficción, y lo hace profundizando en un misterio que los fans llevan años debatiendo: quién está realmente detrás del fin del mundo.

La adaptación de Prime Video ya ha sido celebrada por su fidelidad al tono del videojuego, pero el episodio 5 eleva la conversación al introducir preguntas que desafían lo que se creía cierto del canon.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'Fallout'

Detrás del apocalipsis

Durante una charla cargada de tensión entre Cooper Howard (Walton Goggins) y Robert House (Justin Theroux), el segundo admite saber que el colapso nuclear es inminente, pero alerta sobre un factor inesperado: una entidad desconocida que está moviendo hilos entre corporaciones, gobiernos y proyectos militares. Este giro no solo recontextualiza piezas clave del universo, sino que abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre lo que ocurrió antes de la Gran Guerra, cuándo se produjo realmente el apocalipsis y qué facciones operaban en la sombra.

En el quinto episodio, el diálogo entre Howard y House deja al descubierto una idea inquietante: que los actores corporativos más poderosos del mundo no fueron responsables directos del lanzamiento de las bombas. House asegura haber visto señales y afirma que "ninguno de los idiotas de esa reunión" habría tomado una decisión semejante. Esto contradice lo que la serie parecía sugerir en su primera temporada, cuando se planteaba que a las grandes compañías les convenía destruir el mundo para preservar sus propios activos. Pero, si no fueron ellos… ¿quién estaba detrás?

Lo más llamativo es que House desconoce elementos del universo que, en los videojuegos, son prácticamente básicos para los fans, como el origen de los Sanguinarios. En los juegos, estas criaturas fueron desarrolladas por el ejército estadounidense antes de la guerra, así que el hecho de que House lo ignore muestra que hay lagunas en la narrativa.

Si buscamos un posible responsable, el Enclave aparece como el candidato más sólido: operaba antes de la guerra, existía como gobierno en la sombra y ha sido una facción clave en el canon de los videojuegos. Además, es el grupo del que desertó el Dr. Wilzig al inicio de la serie. A diferencia de corporaciones como Vault-Tec, el Enclave tenía un proyecto político y militar claro, recursos clandestinos y motivos ideológicos. Si realmente existía una "entidad desconocida", es difícil pensar en una opción más plausible, especialmente si añadimos pistas como los reactores de fusión fría y la intervención indirecta en proyectos secretos.

Aun así, el rompecabezas no está completo. Los Howard, y especialmente Barbara, podrían tener un papel más profundo del que aparentan. House menciona que el fin del mundo coincide con el cumpleaños de Janey, lo que abre la posibilidad de que la decisión final no fuese geopolítica, sino personal. Y, además, las cápsulas criogénicas vistas en las instalaciones de Vault-Tec New Vegas indican que Barb y Janey llegaron a la bóveda en algún momento, lo que sugiere planificación, conocimiento y acceso a información privilegiada. Habrá que ver cómo acaba encajando las piezas del tablero.

