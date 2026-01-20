El creador de 'Shingeki no Kyojin' no cree que pueda replicar el éxito masivo de su primer manga, pero ha aprendido a estar en paz con ello: "Me dejó seco"

El final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') marcó el final de toda una era, y es que la verdad es que pocos animes han tenido un impacto tan grande a nivel mundial y enganchado a tantos fans que jamás se habrían planteado darle una oportunidad a la animación japonesa. Su creador, Hajime Isayama, ya ha pasado a la historia con el impacto de su manga, y por desgracia es perfectamente consciente de que este éxito es prácticamente imposible de replicar.

Esto es todo, amigos

Aunque antes de 'Shingeki no Kyojin' Isayama publicó algunos mangas cortos autoconclusivos, la historia de Eren Jaeger ha sido su primer gran manga. Y, a menos que de repente nos pegue la sorpresa, tiene pinta de que también va a ser el último.

Al contrario que otros autores que tras finalizar su obra ya andan pensando en la siguiente, Isayama lleva años sin dibujar a excepción de colaboraciones puntuales y se está centrando más en proyectos para seguir expandiendo 'Shingeki no Kyojin', como la historia que hizo centrada en el capitán Levi. Pero parece que no tiene prisa ni ganas de pensar en un nuevo manga.

"Ya hace años que terminó la serialización del manga y la emisión del anime, pero ahora mismo no estoy trabajando. De vez en cuando hago ilustraciones o firmo autógrafos, y también he ayudado con el proyecto de 'Soyogi' de Yuki Kaji, pero ya no dibujo a diario", admitió Isayama en un evento reciente en el que se proyectó la película 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack'.

Y lo cierto es que Isayama tiene una muy buena razón: ya lo dio todo con 'Shingeki no Kyojin'. Sus mayores inquietudes y todo lo que quería contar fueron volcadas de lleno en la historia de Eren, y siente que si fuese a trabajar en un nuevo manga al final terminaría repitiéndose o volviendo a dar vueltas a lo mismo.

"Si tratase de escribir algo, se sentiría como una copia de algo que ya traté en 'Shingeki no Kyojin'. Creo que esta primera serie es en la que plasmé todo lo que hay dentro de mi hasta que me dejó completamente seco", explicó el mangaka.

El final del manga fue muy controvertido y una facción muy abrasiva del fandom se cebó de lo lindo con Isayama, que incluso admitió haber recibido amenazas de muerte. Estas reacciones hicieron que se plantease retirarse por completo, aunque con el tiempo la actitud de los fans hacia él ha cambiado radicalmente y en alguna ocasión ha dicho que no se cierra del todo a volver a escribir y dibujar.

Aunque se ve que ahora está en paz con no volver a hacer más manga, y si lo hace que sea en sus propios términos y porque ha decidido que tiene algo que contar.

